ПМЭФ-2026: ВТБ заключил партнерские соглашения с 15 субъектами РФ

В рамках Петербургского международного экономического форума 2026 года банк ВТБ установил партнерские отношения с 15 субъектами Российской Федерации. Данные договоренности призваны укрепить долгосрочное взаимодействие между банком и региональными властями в целях достижения прогресса в социально-экономическом развитии территорий.

Соглашения были подписаны с правительствами Брянской, Ярославской, Ульяновской, Оренбургской, Ростовской и Томской областей, а также Республики Коми, Хакасии, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии – Алании, Запорожской и Херсонской областей, Камчатского и Краснодарского краев.

Достигнутые договоренности подразумевают совместные шаги по модернизации банковской инфраструктуры и внедрению передовых финансовых решений, осуществлению инвестиционных инициатив, поддержке деловой активности и привлечению капиталовложений в региональные экономики. Особое внимание планируется уделить развитию механизмов финансирования предпринимательства, в том числе с опорой на государственные меры поддержки, а также реализации социально значимых и инфраструктурных проектов.

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников отметил, что развитие регионов остается одним из главных приоритетов банка. Подписанные на ПМЭФ соглашения закладывают фундамент для дальнейшего взаимодействия с субъектами Российской Федерации по множеству направлений: от поддержки бизнеса и воплощения инвестиционных проектов до внедрения инновационных финансовых сервисов и расширения доступа населения к банковским услугам.