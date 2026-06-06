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Общество

Энтомолог рассказала, когда в Новосибирске ждать нашествия мошек

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Уже через пару недель жителям города понадобятся репелленты и ванилин

В Новосибирской области затяжная холодная весна сдвинула выплод мошек примерно на неделю, но на численность это не повлияет. Пик придется на первую декаду июля, а главным кровососом для города останется вид Simulium maculatum. Об этом Infopro54 рассказала старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН, кандидат биологических наук Людмила Петрожицкая.

Традиционно первыми кровососами, которые начинают досаждать жителям Новосибирска летом, становятся комары. Их в этом году много, как и прогнозировали ученые. Мошек пока практически нет, но скоро они появятся.

— Мошки, в отличие от комаров, развиваются в проточных, текучих водах. Что касается Новосибирска, основной кровосос у нас — это Simulium maculatum. Поскольку у нас есть гидроэлектростанция, уровень воды в Оби регулируется, и мошки пока не испытывают никакого стресса. Затяжная холодная весна немного сдерживала развитие личинок, и выплод произошел попозже, примерно на неделю. Но на количестве это не скажется: ни больше, ни меньше их не станет. Виды, которые развиваются в мелких речках, ручьях и среднеразмерных реках — это Бердь и Иня, — тоже немного сдвинулись в сроках выплода, количество также ожидается без каких-то рекордов, — пояснила Людмила Петрожицкая.

По словам энтомолога, решающим фактором теперь будет температура воды. Как только Обь прогреется, численность мошек начнет стремительно нарастать. Обычно в 20-х числах июня начинается то, что обыватель называет нашествием мошкары. В это время температура воды в реке достигает 19 градусов.

— Как правило, количественный пик наступает в первой декаде июля. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от объема воды, поступающей с Алтайских гор. Если будет очень долгий и большой летний паводок, количество мошек на какое-то время может даже немножко снизиться, опять же из-за температуры воды. Но это временное явление. Потом будет компенсация, и возникнет ощущение, что их стало как будто бы больше, — рассказала Людмила Петрожицкая.

Энтомологи объясняют, что даже в отсутствие каких-то аномальных условий, рекордных показателей, численность мошек в Новосибирске почти всегда высокая. После строительства плотины ГЭС вода в Оби ниже по течению прогревается на градус-полтора выше, насыщается кислородом при сбросе с высоты, течение остается хорошим — всё это способствует бурному размножению мошек.

— Сами себе устроили такой источник, создали для насекомых идеальный инкубатор. Регулировать их численность можно, но для этого нужны определенные средства, знания и работа. В ближайшее время в мэрии будет заседание комиссии по проблеме кровососущих двукрылых насекомых. В соседнем Павлодаре, например, для борьбы с гнусом уже много лет ведутся обработки препаратом, который изготавливается в Бердске. Но всякая обработка и получение хороших результатов требует знания региональной специфики, видового состава. Просто так обрабатывать, как в свое время сыпали дуст, уже не получится, — добавила энтомолог.

Ранее редакция подробно рассказывала, почему лето 2026 года может стать пиковым по количеству комаров, и о том, какие изменения происходят в популяции клещей.

Фото Infopro54

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : лето-2026 комары и мошки

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