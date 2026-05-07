В Новосибирской области на кадастровый учет поставили 667 памятников героям ВОВ

Автор: Мария Гарифуллина

Все внесенные объекты имеют охранный статус

В Новосибирской области 998 памятников поставлены на государственный кадастровый учет и внесены в Единый государственный реестр недвижимости, 667 из них созданы в честь сибиряков — защитников Отечества и тружеников тыла.

В рамках проекта по наполнению реестра недвижимости полными и точными сведениями Управление Росреестра по Новосибирской области провело масштабную работу по сверке данных об объектах культурного наследия, в число которых входят памятники и мемориалы, увековечивающие подвиг советского народа в годы войны.

— На сегодняшний день все памятники и мемориальные комплексы, признанные объектами культурного наследия, внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Наличие таких сведений в реестре недвижимости дает возможность не только четко закрепить правовой статус объекта, но и сохранить историческую память для будущих поколений, — сообщила Infopro54 руководитель Управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.

Всего в регионе насчитывается почти тысяча памятников и мемориалов, из которых 667 официально поставлены на государственный кадастровый учет и посвящены подвигу сибиряков — героев фронта и тружеников тыла.

Самым известным и величественным памятником в Новосибирске является Монумент Славы, открытый в Ленинском районе 6 ноября 1967 года. Автор мемориального ансамбля — художник-монументалист А. Чернобровцев, в создании также участвовали скульптор Б. Ермишин, архитекторы М. Пирогов и Б. Захаров. Комплекс занимает площадь почти в два гектара. Его главные элементы — это символическая скульптура скорбящей женщины-матери, Вечный огонь и пять мощных десятиметровых пилонов, на которых запечатлены сцены войны: от призыва до победы. С обратной стороны пилонов размещены имена более тридцати тысяч новосибирцев, павших на фронтах. Между пилонами установлены урны с землей с мест кровопролитных боев, а за мемориалом раскинулась аллея Славы из ста елей, посаженных в честь новосибирцев — Героев Советского Союза. В последующие годы ансамбль дополнили памятник «Единству фронта и тыла», Аллея Героев и Часовня Георгия Победоносца.

Еще один значимый памятник — стела «Город трудовой доблести», установленная в честь присвоения Новосибирску этого почетного звания за массовый трудовой героизм и бесперебойные поставки военной продукции в годы войны. Среди других известных городских монументов можно назвать памятник трижды Герою Советского Союза, летчику А. И. Покрышкину, памятник поэту-фронтовику Борису Богаткову и монумент воинам, умершим от ран в новосибирских госпиталях, расположенный в парке «Березовая роща». Известным памятником труженикам тыла является и настоящий паровоз, установленный в 1985 году в честь машиниста Николая Лунина, который на свою Сталинскую премию купил эшелон угля для фронта.

Память о войне живет не только в больших городах, но и в каждом селе Новосибирской области. Благодаря региональным программам и инициативам местных жителей открываются и обновляются десятки мемориалов. Например, в селе Малышево Сузунского района в 2025 году после капитального ремонта был торжественно открыт памятник, на плитах которого выбиты фамилии всех ушедших на фронт сельчан. В деревне Мальчиха Колыванского района установили монумент в память более чем о ста пятидесяти фронтовиках. А в небольшом селе Старососедово Искитимского района памятник погибшим воинам был создан силами кадетов и офицеров местного корпуса, которые также восстановили и доставили к мемориалу настоящее орудие военных лет.

Ранее редакция публиковала перечень интернет-ресурсов, где можно найти информацию о своем родственнике, который был участником Великой Отечественной войны.

Фото Infopro54

