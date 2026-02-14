Поиск здесь...
ФАС проверит эффективность соглашений о сдерживании роста цен в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Ведомство выяснит, помогли ли меморандумы с производителями сделать продукты доступнее для людей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала проверку эффективности ценовых соглашений, которые региональные власти, в том числе в Новосибирской области, заключают с производителями и торговыми сетями. Ведомство запросит у участников рынка данные, чтобы выяснить, как заключение таких меморандумов влияет на реальную стоимость продуктов и размер торговых наценок.

В целом по стране к этой системе уже присоединились более 11,5 тысяч организаций, которые добровольно берут на себя обязательства ограничивать цены на социально значимые товары и следить за их наличием на полках.

— Для оценки эффективности этого механизма в отдельных регионах ФАС России изучит сведения о средних показателях изменения цен и наценок после заключения организациями торговли ценовых соглашений, — говорится в сообщении.

Опыт Новосибирской области показывает, что участие в таких соглашениях не всегда гарантирует стабильность цен. Например, в начале 2025 года региональный Минсельхоз продлил договоренности о сдерживании цен на молочную продукцию, яйца, овощи и хлеб. На начало апреля к документу присоединилось лишь ООО «Тогучинское молоко». Соглашение действовало до 30 июня 2025 года. Годом ранее помимо «Тогучинского молока» в программе участвовали ООО «Болтовский маслосыркомбинат», ООО «Маслодельческий комбинат Чановский», и «Толмачевский молочный завод».

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске проверяют цены на хлеб по заданию Москвы.

Фото создано с помощью нейросети

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : Соглашение о стабилизации цен проверка Новосибирское УФАС России

Стало известно, где весной планируют отдыхать новосибирцы

Автор: Артем Рязанов

Весной 2026 года доля бронирований на международные рейсы, сделанных новосибирцами, достигла 55% от всех купленных билетов, что на 14 процентных пунктов больше, чем в прошлом году.

По данным Авиасейлс, наиболее серьезно вырос интерес к Китаю: доля бронирований увеличилась почти втрое по сравнению с весной 2025 года. Таиланд занял второе место с приростом на 15% по сравнению с предыдущим годом.
В пятёрку самых популярных зарубежных направлений у новосибирцев также вошли Узбекистан (18% международных перелётов), Турция (11%) и Казахстан (10%). Средний срок отдыха за границей остался прежним — 10 дней, как и в прошлом году. Каждый десятый путешественник планирует поездку с детьми.

Читать полностью

«Эффект от повышения НДС хуже прогнозов»: в Центробанке заметили существенный рост цен в России

Автор: Юлия Данилова

Совет директоров Банка России 13 февраля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку до 15,5% годовых.

— Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по нашей оценке, существенно не изменились. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение, — отметили в Центробанке.

Читать полностью

В Новосибирской области рекордом ИЖС стал дом площадью 673,5 квадратных метра

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области подвели итоги индивидуального жилищного строительства в 2025 году. В общей сложности региональное управление Росреестра поставило на кадастровый учет 8062 новых индивидуальных жилых дома. Infopro54 выяснил, как меняются представления людей об оптимальной этажности, квадратуре и материалах для строительства.

Более половины новых объектов ИЖС — это одноэтажные дома. По сравнению с показателями 2024 года их доля выросла. Есть и другие указания на то, что желающих строить «дворцы» становится меньше.

Читать полностью

Регионы Сибири начали поставлять уголь в Панаму, а удобрения — в Мозамбик

Автор: Юлия Данилова

Сибирский федеральный округ специализируется на экспорте. Экспортные операции по итогам 2025 года составляют 74% внешнего товарооборота СФО. По физическому объёму товарооборота округ занимает второе место в России, по стоимостному — четвертое. Об этом сообщил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

При этом по ряду товаров на Сибирь приходится львиная доля российского экспорта:

Читать полностью

Подросток-москвич получил предложение стать директором лифтового завода

Автор: Артем Рязанов

На выставке «Сибирская Строительная Неделя» произошло неординарное событие: компания, входящая в новосибирскую бизнес-группу, и специализирующаяся на производстве лифтового оборудования, пригласила 11-летнего москвича Александра Бессмертного занять должность генерального директора. Это произошло в рамках XI Международной выставки, где также были представлены новейшие строительные технологии.

Александр привлек внимание руководства компании благодаря активному участию в проекте «Я — строитель будущего» и вдохновляющей речи на форуме выставки. Он рассказал о своих мечтах и планах по развитию строительной и лифтовой индустрии, а также выразил желание стать директором лифтового завода.

Читать полностью

«Штрафы слишком маленькие, а на репутацию им плевать»: в Новосибирске объяснили, почему авиакомпании все чаще допускают овербукинг

Автор: Мария Гарифуллина

Пассажиры, вылетающие из Новосибирска, стали чаще сталкиваться с овербукингом — ситуацией, когда билетов, проданных на рейс, оказалось больше, чем мест в самолете. Самые массовые случаи попадают в заголовки региональных и федеральных СМИ. Прокуратура по всем этим эпизодам проводит проверки, авиакомпании штрафуют, суды признают их действия незаконными. Но все это проблему не решает: овербукинга становится все больше. Infopro54 попытался выяснить, в чем тут дело.

Официальные объяснения авиакомпаний, допустивших овербукинг, сводятся к тому, что это не специально. В качестве причин называют технические сбои в программах бронирования и покупки авиабилетов, вынужденную замену борта и т. д. Но те, кто имеет отношение к авиаперевозкам и туризму, склонны не верить таким ответам. Они считают, что в большинстве случаев, когда авиаперевозчики допускают превышение числа проданных билетов, они делают это намеренно.

Читать полностью
