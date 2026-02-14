ФАС проверит эффективность соглашений о сдерживании роста цен в Новосибирске

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала проверку эффективности ценовых соглашений, которые региональные власти, в том числе в Новосибирской области, заключают с производителями и торговыми сетями. Ведомство запросит у участников рынка данные, чтобы выяснить, как заключение таких меморандумов влияет на реальную стоимость продуктов и размер торговых наценок.

В целом по стране к этой системе уже присоединились более 11,5 тысяч организаций, которые добровольно берут на себя обязательства ограничивать цены на социально значимые товары и следить за их наличием на полках.

— Для оценки эффективности этого механизма в отдельных регионах ФАС России изучит сведения о средних показателях изменения цен и наценок после заключения организациями торговли ценовых соглашений, — говорится в сообщении.

Опыт Новосибирской области показывает, что участие в таких соглашениях не всегда гарантирует стабильность цен. Например, в начале 2025 года региональный Минсельхоз продлил договоренности о сдерживании цен на молочную продукцию, яйца, овощи и хлеб. На начало апреля к документу присоединилось лишь ООО «Тогучинское молоко». Соглашение действовало до 30 июня 2025 года. Годом ранее помимо «Тогучинского молока» в программе участвовали ООО «Болтовский маслосыркомбинат», ООО «Маслодельческий комбинат Чановский», и «Толмачевский молочный завод».

