В Новосибирске банкротят семь компаний за долги более 1 миллиарда рублей

За прошедший год в Арбитражный суд Новосибирской области поступило семь заявлений о банкротстве юридических лиц с суммой требований, превышающей 1 миллиард рублей. Данные о «миллиардных» банкротных делах суд предоставил Infopro54.

Всего в 2025 году Арбитражный суд Новосибирской области принял к рассмотрению 15 663 заявления о банкротстве. При этом дела с суммой требований до 10 миллионов рублей исчисляются в регионе тысячами. В категории от 10 до 100 миллионов рублей зафиксировано 446 дел, а в диапазоне от 100 миллионов до 1 миллиарда — 41 дело. Свыше 1 миллиарда — семь дел, и это 0,045% от общего количества поступивших заявлений о несостоятельности.

Истцом в шести делах выступает АО «Альфа-Банк». Сумма требований по каждому из них идентична и составляет 1 057 169 234 рубля. Ответчиками по данным шести искам выступают компании: ООО «Азия Трак», ООО «Восточный ветер», ООО «Новоскан», ООО «Регионскан», ООО «ИстКомпани», ООО «СибТракСкан». Они связаны с автотранспортной отраслью. Они занимаются торговлей грузовыми и легковыми автомобилями, ремонтом и техобслуживанием автотранспортных средств, грузоперевозками. Рассмотрение этих дел в настоящее время продолжается.

Истцом по седьмому делу выступает ЗАО «Росмедром», инициировавшее процедуру самобанкротства. Это предприятие работает в сфере аренды и управления недвижимостью. Размер просроченной задолженности, послужившей основанием для обращения в суд, составляет 2 822 496 936 рублей 97 копеек.

Для сравнения, в 2024 году Арбитражный суд Новосибирской области рассматривал четыре дела о банкротстве с заявленными требованиями свыше одного миллиарда рублей. Таким образом, за год показатель вырос на 75%.

