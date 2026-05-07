Арендаторы игнорируют квартиры в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Просмотры объявлений упали на 19%, а срок сдачи достиг 50 дней

В первом квартале 2026 года российский рынок аренды жилья столкнулся с рекордным предложением — 110 тысяч новых объявлений за три месяца. В Новосибирске этот тренд проявился особенно ярко, но привел к неожиданному результату. Вместо привычного удешевления квартиры сдаются дороже соседних городов, а сроки их простоя бьют антирекорды. К таким выводам пришли аналитики ДОМ.РФ.

На 1 апреля 2026 года в Новосибирске насчитывалось 4,9 тысячи актуальных объявлений о долгосрочной аренде. За квартал предложение выросло на 38%, а за год — сразу на 43%. При этом ставки снижаются крайне неохотно. Средняя стоимость аренды составила 36,1 тысячи рублей в месяц. Это всего на 6% меньше, чем три месяца назад, и даже на 1% выше, чем год назад. Например, в Омске аренда подешевела на 11%, а в Красноярске — всего на 1%.

При этом арендаторы в Новосибирске игнорируют местные предложения на фоне соседей. В Омске одно объявление просматривают 39 раз, в Красноярске — 34 раза, а в Новосибирске этот показатель рухнул на 19% и составил всего 33 просмотра.

Как результат — срок экспозиции в Новосибирске достиг антирекорда. Квартиру в городе сейчас сдают в среднем 50 дней. Это на 2 дня дольше, чем в конце 2025 года, и сразу на 20 дней больше, чем год назад. По всей России медианный срок сдачи составляет 35 дней, а в соседнем Красноярске арендатора находят за 22 дня.

По словам аналитиков ДОМ.РФ, основной прирост предложения по стране дали малогабаритные квартиры. По данным экспертов, доля студий и однокомнатных квартир на рынке достигла 57%, а количество доступных студий впервые превысило число трехкомнатных и более квартир. Судя по структуре предложения, Новосибирск следует этому тренду, но плата за него — полтора месяца ожидания вместо привычных двух-трех недель.

В целом по стране за первый квартал 2026 года аренда жилья подешевела на фоне рекордного предложения. В Москве средняя ставка опустилась на 4% до 94,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — на 7% до 48,6 тысячи. В нестоличных городах цена снизилась в среднем на 5% до 35,6 тысячи рублей. Сроки экспозиции сократились из-за конкуренции, но найти арендатора всё равно сложнее, чем год назад: теперь на это требуется на 4–6 дней больше. Ключевой драйвер роста предложения — ввод нового жилья. В 2025 году в России построили 44,6 млн кв. м, а за первый квартал 2026 года — еще 7,7 млн кв. м (+5% к прошлому году).

Ранее редакция сообщала, что цены на новостройки в Новосибирске взлетели почти на 10%.

Фото редакции Infopro54, автор- Михаил Мочалов

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Агроном назвал оптимальные сроки посадки картофеля в Новосибирской области

Агроном назвал оптимальные сроки посадки картофеля в Новосибирской области

Автор: Мария Гарифуллина

Кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой почвоведения, агрохимии и земледелия Университета биотехнологий Алексей Мармулев в интервью Infopro54 дал рекомендации по весенним полевым работам с учетом текущих погодных условий. Эксперт оценил ситуацию с увлажненностью почвы, предупредил о дефиците азота и назвал оптимальные сроки для посадки картофеля в регионе.

Говоря о сроках посадки картофеля, эксперт подчеркнул, что спешка нецелесообразна. Раннее помещение клубней в холодную почву создает риски развития заболеваний.

Мобильная связь пришла в 20 новосибирских дачных посёлков

Компания МТС модернизировала телекоммуникационную инфраструктуру в 20 садовых обществах Новосибирска. Работы провели в дачных посёлках Новосибирского, Искитимского, Мошковского и Коченёвского районов области.

Специалисты увеличили ёмкость сети — способность одновременно обслуживать большое количество абонентов без потери качества. Благодаря этому даже в часы пиковых нагрузок, включая вечера пятницы и выходные дни, пользователи смогут комфортно пользоваться голосовой связью, мобильным интернетом, порталом «Госуслуги» и онлайн-покупками.

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

Автор: Юлия Данилова

Сооснователь, управляющий партнер консалтинговой компании «Весомо» (ранее — RS Group) Рустам Сатышев проанализировал ситуацию на рынке складской недвижимости и обозначил ключевые тренды на ближайшие два-три года.

— Рост российского рынка коммерческой недвижимости пришелся на 2023-2024 годы, когда была низкая ключевая ставка и высокая деловая активность. Это толкало рынок вверх.

Соглашения снизили торговые наценки в Новосибирской области на 15,7%

Автор: Оксана Мочалова

Федеральная антимонопольная служба подвела первые итоги действия ценовых соглашений между властями, производителями и торговыми сетями. Как показал анализ ведомства, Новосибирская область вошла в число регионов, где такой механизм дал наиболее заметный результат.

Средний размер торговой наценки в 13 регионах, предоставивших данные, снизился на 8,6%. В Новосибирской области падение оказалось почти вдвое больше — 15,7%. Выше показатель только в Ивановской области, где наценки сократились на 20%. Для сравнения: в Орловской области — 13,3%, в Магаданской — 11,7%, в Карачаево-Черкесской Республике — 8,8%.

Массовая замена теплосетей: на каких улицах Новосибирска введут дорожные ограничения рассказали энергетики

Автор: Артем Рязанов

В 2026 году в Новосибирске заменят более 12 км теплосетей на 32 участках
Крупнейший ремонт затронет ключевые магистрали Новосибирска. «Новосибирская теплосетевая компания» уже приступила к замене изношенных коммуникаций.

Главные участки ремонта:

Александр Митяев: Техническая база сайтов в России остается слабой

Директор ООО «ИТ сфера» Александр Митяев назвал ключевые ошибки, которые сегодня выявляются при аудите сайтов российских компаний. По словам эксперта, с начала 2026 года он проанализировал более 60 сайтов. Большая часть принадлежит новосибирским предпринимателям.

— Это направление оказалось самым проблемным. Почти в 90% аудитов выявлены критические или значительные технические ошибки, — отмечает Митяев.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

