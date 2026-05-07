Арендаторы игнорируют квартиры в Новосибирске

В первом квартале 2026 года российский рынок аренды жилья столкнулся с рекордным предложением — 110 тысяч новых объявлений за три месяца. В Новосибирске этот тренд проявился особенно ярко, но привел к неожиданному результату. Вместо привычного удешевления квартиры сдаются дороже соседних городов, а сроки их простоя бьют антирекорды. К таким выводам пришли аналитики ДОМ.РФ.

На 1 апреля 2026 года в Новосибирске насчитывалось 4,9 тысячи актуальных объявлений о долгосрочной аренде. За квартал предложение выросло на 38%, а за год — сразу на 43%. При этом ставки снижаются крайне неохотно. Средняя стоимость аренды составила 36,1 тысячи рублей в месяц. Это всего на 6% меньше, чем три месяца назад, и даже на 1% выше, чем год назад. Например, в Омске аренда подешевела на 11%, а в Красноярске — всего на 1%.

При этом арендаторы в Новосибирске игнорируют местные предложения на фоне соседей. В Омске одно объявление просматривают 39 раз, в Красноярске — 34 раза, а в Новосибирске этот показатель рухнул на 19% и составил всего 33 просмотра.

Как результат — срок экспозиции в Новосибирске достиг антирекорда. Квартиру в городе сейчас сдают в среднем 50 дней. Это на 2 дня дольше, чем в конце 2025 года, и сразу на 20 дней больше, чем год назад. По всей России медианный срок сдачи составляет 35 дней, а в соседнем Красноярске арендатора находят за 22 дня.

По словам аналитиков ДОМ.РФ, основной прирост предложения по стране дали малогабаритные квартиры. По данным экспертов, доля студий и однокомнатных квартир на рынке достигла 57%, а количество доступных студий впервые превысило число трехкомнатных и более квартир. Судя по структуре предложения, Новосибирск следует этому тренду, но плата за него — полтора месяца ожидания вместо привычных двух-трех недель.

В целом по стране за первый квартал 2026 года аренда жилья подешевела на фоне рекордного предложения. В Москве средняя ставка опустилась на 4% до 94,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — на 7% до 48,6 тысячи. В нестоличных городах цена снизилась в среднем на 5% до 35,6 тысячи рублей. Сроки экспозиции сократились из-за конкуренции, но найти арендатора всё равно сложнее, чем год назад: теперь на это требуется на 4–6 дней больше. Ключевой драйвер роста предложения — ввод нового жилья. В 2025 году в России построили 44,6 млн кв. м, а за первый квартал 2026 года — еще 7,7 млн кв. м (+5% к прошлому году).

