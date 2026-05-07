Мобильную связь улучшили в 20 новосибирских дачных посёлках

Компания МТС модернизировала телекоммуникационную инфраструктуру в 20 садовых обществах Новосибирска. Работы провели в дачных посёлках Новосибирского, Искитимского, Мошковского и Коченёвского районов области.

Специалисты увеличили ёмкость сети — способность одновременно обслуживать большое количество абонентов без потери качества. Благодаря этому даже в часы пиковых нагрузок, включая вечера пятницы и выходные дни, пользователи смогут комфортно пользоваться голосовой связью, мобильным интернетом, порталом «Госуслуги» и онлайн-покупками.

Особенно востребовано улучшение покрытия среди старшего поколения, которое часто проводит время за городом. Стабильная связь позволяет быстрее связаться с родными или найти в интернете нужную информацию.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, отметил, что операторы переходят на современные стандарты связи. Технология VoLTE передаёт голос через высокоскоростной интернет-канал, в отличие от обычных звонков, которые переключают телефон на 2G или 3G.