Как в 2026 году узнать, где воевал, где погиб родственник в ВОВ: базы данных и инструкции экспертов

Автор: Мария Гарифуллина

Тематические ресурсы дополнены новыми сведениями. Потомки фронтовиков смогут больше узнать о них

Интерес к семейной истории и судьбам предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, не угасает. Особенно активно люди ищут информацию в преддверии Дня Победы, когда школьники готовят доклады, а семьи хотят пройти с портретами героев в рядах «Бессмертного полка». Иногда поиск превращается в настоящее расследование, потому что данных нет в открытых источниках или в эти данные закралась ошибка (например, в каком-то документе неверно указана фамилия). Infopro54 публикует комментарии экспертов о поиске сведений и список, в который входят восемь обновленных баз данных.

Поиск длиною в жизнь: почему данные появляются не сразу

Одна из самых частых ситуаций, с которыми сталкиваются исследователи семейной истории: несколько лет назад в электронных архивах не было никаких сведений о бойце, а потом они появляются. Это связано с колоссальным объемом работы по оцифровке архивов.

— Идет перевод на цифру архивов Министерства обороны и местных архивов. Это большая работа, она требует времени, ее невозможно сделать быстро. Люди сидят, работают, переводят. Поэтому, если, скажем, два года назад было переведено одно количество документов, и в это количество не вошла информация про родственника конкретной семьи, то через два года доводится еще определенное количество документов, и в этом корпусе документальных данных могут появиться сведения. Поэтому, конечно, надо информацию архивную проверять достаточно системно, — рассказала Infopro54 председатель Совета регионального отделения «Поискового движения России» в Новосибирской области Наталья Некрасова.

Это означает, что поиск нельзя останавливать после первой же неудачи. Регулярная проверка одних и тех же запросов с интервалом в несколько месяцев или лет может принести результат, так как оцифровка фондов — процесс непрерывный, объясняют эксперты.

Как полевые находки становятся частью архивов

Еще один важный источник пополнения сведений о погибших солдатах — это работа поисковых отрядов на местах сражений. Российские поисковики ежегодно поднимают останки бойцов. Иногда удается найти и прочитать смертный медальон или установить личность солдата по каким-то другим источникам.

— Когда мы поднимаем бойца или нескольких бойцов, которые находятся в одном месте, мы составляем акт эксгумации, далее передаем этот акт вместе с останками назначенной комиссии или департаменту в регионе по увековечиванию памяти павших защитников Отечества. Этих бойцов местная администрация хоронит, а всю документацию сводят и передают во Всероссийский центр, который аккумулирует у себя всю информацию о данных красноармейцев, поднятых в ходе поисковых работ, и заодно в Управление по увековечиванию памяти павших защитников Отечества Министерства обороны РФ, — говорит Наталья Некрасова.

Таким образом, данные, полученные в полевых экспедициях, проходят долгий путь: от раскопа и прочтения медальона в лаборатории до внесения в официальные архивы Министерства обороны. После обработки они становятся частью общего корпуса документов и постепенно появляются в открытом доступе. Поэтому даже если сейчас нигде нет информации о пропавшем без вести прадеде, через год, два, три она может появиться благодаря работе поисковиков на местах боев.

Региональные книги памяти: как пополняются и чем полезны

Помимо федеральных архивов, в каждом регионе существуют свои информационные ресурсы. В Новосибирской области это государственная информационная система «Новосибирская книга памяти». Сегодня в ней содержится почти 177 тысяч фамилий, и база данных постоянно дополняется.

Изначально сайт формировался за счет оцифровки бумажных книг памяти, которые сканировались и переносились в электронный формат. Сейчас основным способом пополнения становятся обращения самих граждан. Родственники участников войны могут прислать официальные документы о своем предке — сведения о призыве, звании, боевом пути, наградах, месте гибели. Сотрудники проверяют данные и вносят их в электронную книгу памяти. Это одновременно и акт увековечения, и помощь другим людям, которые, возможно, разыскивают того же человека, объясняют кураторы проекта.

Системный поиск

Что касается поиска в целом, специалисты советуют не ограничиваться одним ресурсом, а использовать разные источники. Кто-то отправляется на места, откуда призывался родственник, и запрашивает данные на месте. Кто-то делает письменные запросы в архивы и терпеливо ждет ответа. Обратиться за помощью можно и в региональные архивы, и в центры патриотического воспитания — там не только могут предоставить какие-то документы, но и подскажут, куда еще можно обратиться, какие базы данных использовать и как правильно формулировать запросы. Эксперты говорят, что в поиске всегда важны терпение, системность и использование всех возможных источников: от федеральных порталов до местных книг памяти.

Список баз данных для поиска сведений об участниках Великой Отечественной войны

  1. «Память народа». Обобщенный банк данных, созданный Министерством обороны РФ. Предоставляет доступ к подлинным документам и архивам о Великой Отечественной войне. Здесь можно узнать судьбу родственников, принимавших участие в войне.
  2. Обобщенный банк данных «Мемориал» (ОБД «Мемориал»). Ресурс, созданный по инициативе Министерства обороны РФ в 2007 году, помогает найти информацию о погибших и пропавших без вести, а также узнать места их захоронения.
  3. «Бессмертный полк». Официальный сайт движения содержит данные об участниках войны, включая тружеников тыла, и помогает найти родственников и информацию о них.
  4. Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Содержит информацию о награжденных и награждениях периода войны. Один из самых крупных по объему данных ресурсов.
  5. Музейный комплекс «Дорога Памяти». В разделе «Галерея памяти» можно найти данные о членах семьи, их фотографии среди миллионов записей архивов Министерства обороны.

Ресурсы Поискового движения России:

  1. Электронные книги памяти (по регионам РФ).
  2. «Имена из солдатских медальонов» — данные о бойцах, чьи медальоны были прочитаны поисковиками, с разбивкой по изданным томам.
  3. Сведения об умерших в госпиталях.

