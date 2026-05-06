Найти подвох на экране: новосибирский педагог рассказал, как в кино нарушают законы физики

Физика? Не слышал!

В мае 2026 года нас ждут громкие кинопремьеры, в том числе брутальный «Мортал Комбат 2» (18+), «Грязные деньги» (18+) отвязного Гая Ричи, космические «Мандалорец и Грогу» (18+). Мы увидим массу спецэффектов, в том числе, нарушающих законы физики. Старший преподаватель кафедры физики, техники и технологического образования НГПУ Алексей Стремилов рассказывает, как эффектные сцены выглядели бы в реальности.

— Кино — это искусство, где зрелищность часто важнее научной достоверности. Чтобы сделать сюжет захватывающим, режиссёры и сценаристы нередко пренебрегают законами физики. Погоня за визуальными образами может приводить к потерям реалистичности, часто к очень грубым, — сообщает физик.

Масса золота

В кино часто можно увидеть, как люди легко поднимают, переносят и даже кидают золотые слитки и мешки с золотом. Но мало кто задумывается, что у золота очень большая плотность, и на деле мешок с золотом может оказаться неподъемным даже для нескольких человек. Для сравнения: у воды плотность 1000 , у стали 7800 , а у золота 19 300 .

— Например, мы наполним золотом сундук размером 21*29,7*20см – такой сундук будет иметь площадь дна, как лист формата А4, и масса золота в таком сундуке будет равна примерно 240 кг. Мало кто сможет даже приподнять этот сундук, а в кино люди будут даже бегать с ним. Придирчивый кинозритель скажет, что в составе могут быть примеси, но даже с учетом примесей масса сундука будет не менее 160 кг, — рассказывает Алексей Стремилов.

Закон сохранения импульса

Этот закон гласит: в замкнутой системе суммарный импульс всех тел остаётся постоянным, если внешние силы отсутствуют или скомпенсированы. Напомним, что импульс тела — это его масса, умноженная на скорость. Как это проявляется в кино? Стрелок остаётся неподвижным, а противник отлетает на несколько метров после попадания пули.

— В реальности, если при попадании пули в человека, его отбрасывает, то стрелка должно отбрасывать с такой же силой назад. К этому можно добавить и те сцены в кино, когда герои стреляют без упора из крупнокалиберного оружия (гранатомётов, пулемётов), иногда одной рукой, и абсолютно не ощущают отдачу, — рассуждает эксперт.

Взрывы и звуки в космосе

В космосе не может быть взрывов. Как мы представляем себе взрыв? Огромный огненный шар с ударной волной. Чтобы была ударная волна, в космосе должно быть вещество, которое его передаст, а поскольку в вакууме вещества нет или почти нет, то и волны не будет. Звук тоже является механической волной, соответственно, звука тоже быть не может.

— Процесс горения — это химическая реакция, для которой нужно вещество, которого нет в космосе. Максимальное, что может произойти, это взрыв за счёт собственных окислителей в топливе космического корабля, но он будет кратковременным и без привычного огненного шара, — констатирует Алексей Стремилов.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.