Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Общество

Найти подвох на экране: новосибирский педагог рассказал, как в кино нарушают законы физики

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Современные режиссеры ради сюжета уходят в отрыв от реальности

Физика? Не слышал!

В мае 2026 года нас ждут громкие кинопремьеры, в том числе брутальный «Мортал Комбат 2» (18+), «Грязные деньги» (18+) отвязного Гая Ричи, космические «Мандалорец и Грогу» (18+). Мы увидим массу спецэффектов, в том числе, нарушающих законы физики. Старший преподаватель кафедры физики, техники и технологического образования НГПУ Алексей Стремилов рассказывает, как эффектные сцены выглядели бы в реальности.

— Кино — это искусство, где зрелищность часто важнее научной достоверности. Чтобы сделать сюжет захватывающим, режиссёры и сценаристы нередко пренебрегают законами физики. Погоня за визуальными образами может приводить к потерям реалистичности, часто к очень грубым, — сообщает физик.

Масса золота

В кино часто можно увидеть, как люди легко поднимают, переносят и даже кидают золотые слитки и мешки с золотом. Но мало кто задумывается, что у золота очень большая плотность, и на деле мешок с золотом может оказаться неподъемным даже для нескольких человек. Для сравнения: у воды плотность 1000 , у стали 7800 , а у золота 19 300 .

— Например, мы наполним золотом сундук размером 21*29,7*20см – такой сундук будет иметь площадь дна, как лист формата А4, и масса золота в таком сундуке будет равна примерно 240 кг. Мало кто сможет даже приподнять этот сундук, а в кино люди будут даже бегать с ним. Придирчивый кинозритель скажет, что в составе могут быть примеси, но даже с учетом примесей масса сундука будет не менее 160 кг, — рассказывает Алексей Стремилов.

Закон сохранения импульса

Этот закон гласит: в замкнутой системе суммарный импульс всех тел остаётся постоянным, если внешние силы отсутствуют или скомпенсированы. Напомним, что импульс тела — это его масса, умноженная на скорость. Как это проявляется в кино? Стрелок остаётся неподвижным, а противник отлетает на несколько метров после попадания пули.

— В реальности, если при попадании пули в человека, его отбрасывает, то стрелка должно отбрасывать с такой же силой назад. К этому можно добавить и те сцены в кино, когда герои стреляют без упора из крупнокалиберного оружия (гранатомётов, пулемётов), иногда одной рукой, и абсолютно не ощущают отдачу, — рассуждает эксперт.

Взрывы и звуки в космосе

В космосе не может быть взрывов. Как мы представляем себе взрыв? Огромный огненный шар с ударной волной. Чтобы была ударная волна, в космосе должно быть вещество, которое его передаст, а поскольку в вакууме вещества нет или почти нет, то и волны не будет. Звук тоже является механической волной, соответственно, звука тоже быть не может.

— Процесс горения — это химическая реакция, для которой нужно вещество, которого нет в космосе. Максимальное, что может произойти, это взрыв за счёт собственных окислителей в топливе космического корабля, но он будет кратковременным и без привычного огненного шара, — констатирует Алексей Стремилов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске эксперты рассказали, как новая цензура меняет фильмы

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Все материалы

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : физика НГПУ Кинотеатры Новосибирска кино

284
0
0
Предыдущая статья
Под Омском разбился легкомоторный самолет

Склады формата «лайт индастриал» набирают обороты в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

За 18 лет в Новосибирской области построены всего около 2,77 млн кв. м качественной складской недвижимости, из них 1,9 млн ― класса А и всего 0,8 млн ― класса В. Это небольшие склады формата «лайт индастриал» с более простыми стандартами по высоте, шагу колонн и инженерной инфраструктуре. Об этом сооснователь, управляющий партнер консалтинговой компании «Весомо» (ранее RS Group) Рустам Сатышев рассказал на IX форуме коммерческой недвижимости CESA в Новосибирске.

—  В Новосибирске складов класса В построено вдвое меньше, чем класса А. Это связано с тем, что в данном сегменте отсутствуют профессиональные участники рынка. В год в регионе вводились в эксплуатацию около 40 тысяч кв. м такой недвижимости, и это были частные, несистемные проекты, — пояснил Сатышев.

Читать полностью

Новосибирский актер Константин Телегин получил звание заслуженного артиста России

Автор: Оксана Мочалова

Артист театра «Красный факел» Константин Телегин удостоен почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 4 мая 2026 года. В указе отмечаются его заслуги в области отечественной культуры и искусства, а также многолетняя плодотворная деятельность.

В театре Телегин известен как один из самых занятых и незаменимых артистов труппы. За годы службы в «Красном факеле» он создал десятки ярких ролей: от профессора Преображенского в «Собачьем сердце» до Герцога Вероны в «Ромео и Джульетте».

Читать полностью

Список самых крупных налогоплательщиков Новосибирской области обновил Минфин

Автор: Оксана Мочалова

За три месяца 2026 года в консолидированный бюджет России от Новосибирской области поступило 130,9 млрд рублей. Это сразу на 27,2 млрд больше, чем за аналогичный период 2025 года.

По данным регионального Минфина, в федеральный бюджет регион перечислил 60,7 млрд рублей, а в областной — 70,2 млрд рублей. При этом общие сборы налогов с начала года уверенно растут, тогда как зависимость от компаний из первой десятки заметно снижается.

Читать полностью

Удвоить штрафы российским авиаперевозчикам за овербукинг предложили в Госдуме

Автор: Артем Рязанов

Депутаты Государственной Думы направили письмо министру транспорта России Андрею Никитину с предложением ужесточить меры ответственности авиакомпаний за практику овербукинга.

Законодатели предлагают увеличить размер административного штрафа за отказ в перевозке пассажира вдвое и обязать авиакомпанию выплачивать пострадавшему автоматическую компенсацию, составляющую 50% от суммы штрафа. Компенсация должна быть предоставлена независимо от возврата стоимости билета и организации альтернативного рейса, сообщает «РИА Новости».

Читать полностью

В регионах Сибири подтоплено более 800 приусадебных участков

Автор: Артем Рязанов

Сложная паводковая обстановка сохраняется в семи регионах Сибирского федерального округа: Алтайском и Красноярском краях, Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской областях и Кузбассе.

Группировка спасателей из 439 человек и 173 единиц техники работает на местах подтоплений. При этом из 2,7 тысяч подготовленных пунктов временного размещения активно используется только один — в Кемеровской области, где размещены пять человек. Об этом сообщили пресс-служба полпреда в Сибирском федеральном округе.

Читать полностью

Цены на новостройки в Новосибирске взлетели почти на 10%

Автор: Оксана Мочалова

По итогам первого квартала 2026 года Новосибирск оказался в числе лидеров по темпам удорожания первичного жилья в России. Об этом сообщили в Российской гильдии риэлторов (РГР), аналитики которой изучили динамику цен, спрос и предложение в 44 городах страны, включая столицу Сибири.

— В 1 квартале 2026 г. на рынке жилой недвижимости г. Новосибирска средняя цена предложения по жилью выросла: на 4,3% на вторичном рынке, на 9,8% на первичном рынке. Средняя цена предложения в декабре 2025 года составляла 145,2 тыс. рублей на вторичном рынке и 180,1 тыс. рублей на первичном. Разрыв между сегментами, по оценке эксперта, составил порядка 24%, — отметила управляющая компании RID Analytics, сертифицированный РГР аналитик-консультант рынка недвижимости Елена Ермолаева.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Общество

Найти подвох на экране: новосибирский педагог рассказал, как в кино нарушают законы физики

Авто

На авторынке Новосибирска резко выросло количество предложений российских компаний

Бизнес Недвижимость Промышленность

Склады формата «лайт индастриал» набирают обороты в Новосибирске

Культура Общество

Новосибирский актер Константин Телегин получил звание заслуженного артиста России

Бизнес Экономика

Список самых крупных налогоплательщиков Новосибирской области обновил Минфин

Общество

Удвоить штрафы российским авиаперевозчикам за овербукинг предложили в Госдуме

Власть

В Новосибирской области благоустроят 116 объектов по нацпроекту

Власть Общество

В регионах Сибири подтоплено более 800 приусадебных участков

Бизнес Недвижимость

Цены на новостройки в Новосибирске взлетели почти на 10%

Бизнес Общество ПроБизнес

Женщинам в Новосибирске компании платят на 25% меньше, чем мужчинам

Общество

В трех районах Новосибирской области до 8 мая отменят карантин по пастереллёзу

Общество

В Новосибирской области количество дел о банкротстве выросло на 35,1%

Общество

За неделю новосибирцы получили более 33 тысяч штрафов на Ипподромской

Бизнес Прямым текстом

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Бизнес Власть Город

Электросетевое хозяйство ФГУП УЭВ планируют передать «Россетям» в Новосибирске

Право&Порядок

В Маслянинском районе возбудили дело о хищении в рамках национального проекта

Общество

В Новосибирской области сняли запрет на перемещение скота

Общество

Банки стали активнее продавать кредиты новосибирцев коллекторам

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Культура Общество Прямым текстом

Ольга Радзиховская: Лайки не греют

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности