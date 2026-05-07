Соглашения снизили торговые наценки в Новосибирской области на 15,7%

Федеральная антимонопольная служба подвела первые итоги действия ценовых соглашений между властями, производителями и торговыми сетями. Как показал анализ ведомства, Новосибирская область вошла в число регионов, где такой механизм дал наиболее заметный результат.

Средний размер торговой наценки в 13 регионах, предоставивших данные, снизился на 8,6%. В Новосибирской области падение оказалось почти вдвое больше — 15,7%. Выше показатель только в Ивановской области, где наценки сократились на 20%. Для сравнения: в Орловской области — 13,3%, в Магаданской — 11,7%, в Карачаево-Черкесской Республике — 8,8%.

Помимо анализа наценок, ФАС изучила изменение розничных цен на отдельные продукты. В 11 субъектах федерации стоимость 39 социальных позиций в среднем снизилась на 11,3%. Наибольшее падение зафиксировано на помидоры (-34,7%), творог (-28,5%), картофель (-20,7%), репчатый лук (-19,2%) и сметану (-19,1%).

В ФАС уточнили, что работа по оценке эффекта от региональных ценовых соглашений продолжается. Ведомство намерено отслеживать дальнейшие изменения на потребительском рынке.

