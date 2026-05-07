Соглашения снизили торговые наценки в Новосибирской области на 15,7%

Автор: Оксана Мочалова

Регион занял второе место в России по динамике снижения торговых надбавок

Федеральная антимонопольная служба подвела первые итоги действия ценовых соглашений между властями, производителями и торговыми сетями. Как показал анализ ведомства, Новосибирская область вошла в число регионов, где такой механизм дал наиболее заметный результат.

Средний размер торговой наценки в 13 регионах, предоставивших данные, снизился на 8,6%. В Новосибирской области падение оказалось почти вдвое больше — 15,7%. Выше показатель только в Ивановской области, где наценки сократились на 20%. Для сравнения: в Орловской области — 13,3%, в Магаданской — 11,7%, в Карачаево-Черкесской Республике — 8,8%.

Помимо анализа наценок, ФАС изучила изменение розничных цен на отдельные продукты. В 11 субъектах федерации стоимость 39 социальных позиций в среднем снизилась на 11,3%. Наибольшее падение зафиксировано на помидоры (-34,7%), творог (-28,5%), картофель (-20,7%), репчатый лук (-19,2%) и сметану (-19,1%).

В ФАС уточнили, что работа по оценке эффекта от региональных ценовых соглашений продолжается. Ведомство намерено отслеживать дальнейшие изменения на потребительском рынке.

Ранее редакция сообщала, что новый всплеск роста цен на кофе на 10-20% ожидают в Новосибирске.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Теги : торговые наценки Соглашение о стабилизации цен Потребительский рынок

Арендаторы игнорируют квартиры в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

В первом квартале 2026 года российский рынок аренды жилья столкнулся с рекордным предложением — 110 тысяч новых объявлений за три месяца. В Новосибирске этот тренд проявился особенно ярко, но привел к неожиданному результату. Вместо привычного удешевления квартиры сдаются дороже соседних городов, а сроки их простоя бьют антирекорды. К таким выводам пришли аналитики ДОМ.РФ.

На 1 апреля 2026 года в Новосибирске насчитывалось 4,9 тысячи актуальных объявлений о долгосрочной аренде. За квартал предложение выросло на 38%, а за год — сразу на 43%. При этом ставки снижаются крайне неохотно. Средняя стоимость аренды составила 36,1 тысячи рублей в месяц. Это всего на 6% меньше, чем три месяца назад, и даже на 1% выше, чем год назад. Например, в Омске аренда подешевела на 11%, а в Красноярске — всего на 1%.

Агроном назвал оптимальные сроки посадки картофеля в Новосибирской области

Автор: Мария Гарифуллина

Кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой почвоведения, агрохимии и земледелия Университета биотехнологий Алексей Мармулев в интервью Infopro54 дал рекомендации по весенним полевым работам с учетом текущих погодных условий. Эксперт оценил ситуацию с увлажненностью почвы, предупредил о дефиците азота и назвал оптимальные сроки для посадки картофеля в регионе.

Говоря о сроках посадки картофеля, эксперт подчеркнул, что спешка нецелесообразна. Раннее помещение клубней в холодную почву создает риски развития заболеваний.

Мобильная связь пришла в 20 новосибирских дачных посёлков

Компания МТС модернизировала телекоммуникационную инфраструктуру в 20 садовых обществах Новосибирска. Работы провели в дачных посёлках Новосибирского, Искитимского, Мошковского и Коченёвского районов области.

Специалисты увеличили ёмкость сети — способность одновременно обслуживать большое количество абонентов без потери качества. Благодаря этому даже в часы пиковых нагрузок, включая вечера пятницы и выходные дни, пользователи смогут комфортно пользоваться голосовой связью, мобильным интернетом, порталом «Госуслуги» и онлайн-покупками.

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

Автор: Юлия Данилова

Сооснователь, управляющий партнер консалтинговой компании «Весомо» (ранее — RS Group) Рустам Сатышев проанализировал ситуацию на рынке складской недвижимости и обозначил ключевые тренды на ближайшие два-три года.

— Рост российского рынка коммерческой недвижимости пришелся на 2023-2024 годы, когда была низкая ключевая ставка и высокая деловая активность. Это толкало рынок вверх.

Массовая замена теплосетей: на каких улицах Новосибирска введут дорожные ограничения рассказали энергетики

Автор: Артем Рязанов

В 2026 году в Новосибирске заменят более 12 км теплосетей на 32 участках
Крупнейший ремонт затронет ключевые магистрали Новосибирска. «Новосибирская теплосетевая компания» уже приступила к замене изношенных коммуникаций.

Главные участки ремонта:

Александр Митяев: Техническая база сайтов в России остается слабой

Директор ООО «ИТ сфера» Александр Митяев назвал ключевые ошибки, которые сегодня выявляются при аудите сайтов российских компаний. По словам эксперта, с начала 2026 года он проанализировал более 60 сайтов. Большая часть принадлежит новосибирским предпринимателям.

— Это направление оказалось самым проблемным. Почти в 90% аудитов выявлены критические или значительные технические ошибки, — отмечает Митяев.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

