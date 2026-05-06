На авторынке Новосибирска резко выросло количество предложений российских компаний

Автор: Артем Рязанов

Средняя цена новых отечественных авто в регионе составила 2,04 млн рублей, а китайских — перевалила за 4 млн

В апреле количество предложений новых автомобилей от российских производителей в Новосибирской области на 5% по сравнению с мартом. Рост с начала года составил 18%. В то же время количество предложений от китайских брендов увеличилось всего на 1% за месяц и всё ещё не достигло январских показателей. Об этом сообщили эксперты «Авто.ру Бизнес», проанализировав объявления, размещенные на портале.

Средняя цена автомобиля китайского производства в апреле впервые преодолела отметку в 4 миллиона рублей, увеличившись на 2,7% за месяц. Средняя стоимость машины, собранной в России, осталась на уровне 2,04 миллиона рублей.

В итоге апреле 2026 года средняя стоимость нового автомобиля в Новосибирской области выросла на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем и достигла 3,6 млн рублей.

Наиболее значительное снижение цен за месяц произошло среди отечественных марок. Так, стоимость Lada Granta уменьшилась на 4,1%, опустившись до 1,13 млн рублей.

К локальным маркам относятся: «Москвич», УАЗ, Aurus, Lada, Belgee, Evolute, Solaris, Sollers и Tenet.

В целом, по данным Автостата, за четыре месяца в России было продано почти 430 тысяч легковых автомобилей, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В апреле продажи выросли на 15%.

Lada занимает лидирующую позицию с ростом продаж на 11,8%, до 31,85 тысячи штук. Второе место у Haval с приростом на 27,6% и 16,49 тысячами проданных автомобилей. В тройку лидеров также входят Tenet, Geely и Belgee.

Наибольший рост показали Jaecoo (+73,8%, 3,39 тысячи штук) и Toyota (+70,1%, 2,79 тысячи штук). В апреле продажи снизились только у Jetour и Changan.

Источник фото: нейросеть Алиса

Цифровые паспорта для автомобилей предложили ввести в России

Автор: Артем Рязанов

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила с инициативой создания федерального закона, регулирующего рынок транспортных средств. В рамках этого предложения планируется внедрение цифровых паспортов, содержащих важную информацию об истории каждого автомобиля.

Предполагается, что цифровой паспорт автомобиля будет включать реальный пробег, данные о ДТП, владельцах, залогах, арестах, показания одометра, а также историю ремонтов и технического обслуживания.

Читать полностью

В Госдуме призвали обсудить увеличение лимита выплат по ОСАГО с водителями

Автор: Артем Рязанов

Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев подчеркнул, что перед тем как одобрить увеличение лимита страховых выплат по ОСАГО в четыре раза для случаев вреда жизни и здоровью, необходимо провести обсуждение с автовладельцами. Это важно, так как на них может лечь дополнительная финансовая нагрузка в виде повышения стоимости полиса.

Напомним, в марте стало известно, что Минфин, Банк России и парламентарии достигли соглашения о повышении максимальной суммы выплат по страхованию жизни и здоровья в ОСАГО с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил, что повышение лимитов выплат по жизни и здоровью в ОСАГО может привести к увеличению средней стоимости полиса примерно на 10%.

Читать полностью

В собственности у одного новосибирца находится 190 машин

Автор: Юлия Данилова

Свыше 70260 новосибирцев имеют в собственности более одной машины. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в УФНС по Новосибирской области.

— Максимальное количество транспортных средств, зарегистрированных на одного жителя Новосибирска, составляет 190, — подчеркнули в ведомстве.

Читать полностью

Страховщики против законопроекта о регрессе в ОСАГО

Автор: Артем Рязанов

Российский союз автостраховщиков (РСА) поддержал позицию комитета Госдумы по финансовому рынку, выступившего против законопроекта об обязательном регрессе в ОСАГО и рекомендовавшего отклонить его. Об этом сообщила пресс-служба РСА.

Законопроект предусматривал, что страховщики должны были бы предъявлять регрессные иски к виновникам дорожно-транспортных происшествий при наличии отягчающих обстоятельств. В своем заключении комитет отметил, что данная инициатива противоречит действующему законодательству и создает практические трудности для ее реализации.

Читать полностью

Новосибирская область попала в рейтинг ДТП с пьяными водителями

Автор: Артем Рязанов

Эксперты аналитического агентства «ПромРейтинг» провели исследование дорожной обстановки в стране и подготовили отчет о дорожно-транспортных происшествиях за первый квартал 2026 года.

С января по март зафиксировано 1025 случаев ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Этот показатель на 38,3% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Читать полностью

ФАС предлагает изменить расчет тарифов на техосмотр автомобилей

Автор: Артем Рязанов

Федеральная антимонопольная служба разместила на портале regulation.gov.ru сообщение о подготовке приказа, вносящего изменения в методику определения предельных тарифов на техническое обслуживание.

Действующая методика была внедрена в 2022 году. Она требует от регионов собирать предложения от операторов технического осмотра (ТО) по изменению тарифов. Согласно действующим правилам, предложения должны предоставить не менее 50% региональных операторов. Если количество предложений не достигает этой квоты, тариф корректируется в соответствии с инфляцией. Практика показала, что бизнес редко предоставляет необходимую информацию для таких расчетов. В итоге Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила снизить этот порог, но конкретные параметры пока не определены, так как проект соответствующего приказа еще не опубликован.

Читать полностью
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

