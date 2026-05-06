На авторынке Новосибирска резко выросло количество предложений российских компаний

В апреле количество предложений новых автомобилей от российских производителей в Новосибирской области на 5% по сравнению с мартом. Рост с начала года составил 18%. В то же время количество предложений от китайских брендов увеличилось всего на 1% за месяц и всё ещё не достигло январских показателей. Об этом сообщили эксперты «Авто.ру Бизнес», проанализировав объявления, размещенные на портале.

Средняя цена автомобиля китайского производства в апреле впервые преодолела отметку в 4 миллиона рублей, увеличившись на 2,7% за месяц. Средняя стоимость машины, собранной в России, осталась на уровне 2,04 миллиона рублей.

В итоге апреле 2026 года средняя стоимость нового автомобиля в Новосибирской области выросла на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем и достигла 3,6 млн рублей.

Наиболее значительное снижение цен за месяц произошло среди отечественных марок. Так, стоимость Lada Granta уменьшилась на 4,1%, опустившись до 1,13 млн рублей.

К локальным маркам относятся: «Москвич», УАЗ, Aurus, Lada, Belgee, Evolute, Solaris, Sollers и Tenet.

В целом, по данным Автостата, за четыре месяца в России было продано почти 430 тысяч легковых автомобилей, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В апреле продажи выросли на 15%.

Lada занимает лидирующую позицию с ростом продаж на 11,8%, до 31,85 тысячи штук. Второе место у Haval с приростом на 27,6% и 16,49 тысячами проданных автомобилей. В тройку лидеров также входят Tenet, Geely и Belgee.

Наибольший рост показали Jaecoo (+73,8%, 3,39 тысячи штук) и Toyota (+70,1%, 2,79 тысячи штук). В апреле продажи снизились только у Jetour и Changan.

