Производство молока за квартал упало на 13,5% в Новосибирской области

В первом квартале 2026 года производство молока в Новосибирской области значительно снизилось, как следует из доклада Новосибирскстата о социально-экономическом развитии региона за январь—март текущего года.

По данным ведомства, за отчетный период было произведено 168,5 тысячи тонн молока, что на 13,5% меньше, чем в первом квартале 2025 года. В прошлом году предприятия области произвели 820,2 тысячи тонн молока, что на 3,4% меньше, чем в 2024 году.

В первом квартале количество коров в регионе уменьшилось на 14,2% и составило 129,3 тысячи голов. Общее поголовье крупного рогатого скота снизилось на 12,1% до 321,8 тысячи голов, а поголовье овец и коз сократилось на 26,5% до 111,7 тысячи голов. В то же время число свиней выросло на 0,3% до 336,8 тысячи голов, а численность птицы увеличилась на 1,6% до 8,7 миллиона голов.

— В сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец марта 2026 года по сравнению с соответствующей датой 2025 года, поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 13,6% (в том числе поголовье коров — на 14,8%), поголовье свиней и птицы увеличилось на 10% и 1,7% соответственно, — говорится в сообщении.

В первом квартале этого года в Новосибирской области произошло снижение производства продукции животноводства. Объём производства скота и птицы на убой в живом весе составил 49,6 тысячи тонн, что на 7,5% меньше по сравнению с предыдущим периодом. Также отмечено снижение производства яиц на 7,8%, до 204,1 миллиона штук.

Напомним, с 16 февраля в Новосибирской области введен карантин по пастереллезу. Общее количество животных, изъятых из личных подворий и у сельхозпредприятий, не озвучивалось. Через резервный фонд ЛПХ выплачено около 100 млн рублей в качестве компенсации за изъятый скот, 140 млн доведены в качестве субсидии по выпадающим доходам граждан. На оказание помощи крупным хозяйствам Новосибирской области за изъятый скот в поправках бюджета заложено 704 млн рублей.

