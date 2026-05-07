Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть

Производство молока за квартал упало на 13,5% в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Дата:

При этом поголовье коров в регионе уменьшилось на 14,2%

В первом квартале 2026 года производство молока в Новосибирской области значительно снизилось, как следует из доклада Новосибирскстата о социально-экономическом развитии региона за январь—март текущего года.

По данным ведомства, за отчетный период было произведено 168,5 тысячи тонн молока, что на 13,5% меньше, чем в первом квартале 2025 года. В прошлом году предприятия области произвели 820,2 тысячи тонн молока, что на 3,4% меньше, чем в 2024 году.

В первом квартале количество коров в регионе уменьшилось на 14,2% и составило 129,3 тысячи голов. Общее поголовье крупного рогатого скота снизилось на 12,1% до 321,8 тысячи голов, а поголовье овец и коз сократилось на 26,5% до 111,7 тысячи голов. В то же время число свиней выросло на 0,3% до 336,8 тысячи голов, а численность птицы увеличилась на 1,6% до 8,7 миллиона голов.

— В сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец марта 2026 года по сравнению с соответствующей датой 2025 года, поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 13,6% (в том числе поголовье коров — на 14,8%), поголовье свиней и птицы увеличилось на 10% и 1,7% соответственно, — говорится в сообщении.

В первом квартале этого года в Новосибирской области произошло снижение производства продукции животноводства. Объём производства скота и птицы на убой в живом весе составил 49,6 тысячи тонн, что на 7,5% меньше по сравнению с предыдущим периодом. Также отмечено снижение производства яиц на 7,8%, до 204,1 миллиона штук.

Напомним,  с 16 февраля в Новосибирской области введен карантин по пастереллезу. Общее количество животных, изъятых из личных подворий и у сельхозпредприятий, не озвучивалось. Через резервный фонд ЛПХ выплачено около 100 млн рублей в качестве компенсации за изъятый скот, 140 млн доведены в качестве субсидии по выпадающим доходам граждан. На оказание помощи крупным хозяйствам Новосибирской области за изъятый скот в поправках бюджета заложено 704 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что за три месяца горожане выпили 106 тонн альтернативного молока.

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы

Рубрики : Власть

Регионы : Новосибирская область

Теги : производство молоко Коровы

501
0
0
Предыдущая статья
Арендаторы игнорируют квартиры в Новосибирске
Следующая статья
В Новосибирской области на кадастровый учет поставили 667 памятников героям ВОВ

В Новосибирской области благоустроят 116 объектов по нацпроекту

Правительство Новосибирской области совместно с региональным министерством ЖКХ и энергетики приступило к реализации масштабного этапа благоустройства в 2026 году. Речь идет о преображении сразу 116 объектов, которые расположены как в областном центре, так и в других населенных пунктах. Все эти мероприятия проходят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По данным областного министерства ЖКХ и энергетики, строительные бригады уже активно работают на 19 территориях. Техника вышла на объекты в селе Верх-Тула, рабочем поселке Горный, районном центре Сузун, а также в городах Бердск, Кольцово и Обь.

Читать полностью

В регионах Сибири подтоплено более 800 приусадебных участков

Автор: Артем Рязанов

Сложная паводковая обстановка сохраняется в семи регионах Сибирского федерального округа: Алтайском и Красноярском краях, Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской областях и Кузбассе.

Группировка спасателей из 439 человек и 173 единиц техники работает на местах подтоплений. При этом из 2,7 тысяч подготовленных пунктов временного размещения активно используется только один — в Кемеровской области, где размещены пять человек. Об этом сообщили пресс-служба полпреда в Сибирском федеральном округе.

Читать полностью

Электросетевое хозяйство ФГУП УЭВ планируют передать «Россетям» в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В прошлом году в Новосибирск пришли «Россети Новосибирск» (ранее АО «РЭС»). Компания стала системообразующей территориальной сетевой организацией, которая осуществляет деятельность по передаче и распределению электрической энергии в пределах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов электросетевого хозяйства, находящихся в законном владении АО «РЭС». Об этом напомнил на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска директор департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Дмитрий Зайков. С началом работы «Россетей Новосибирск» в качестве ключевой территориальной сетевой организации, с 1 января 2025 года, доля компании на рынке возросла до 92,3%.

— После получения системообразующего статуса весь имущественный комплекс электрических сетей по пятилетнему договору был передан в «Россети Новосибирск». Договор безвозмездный, заключен на основании законодательства Российской Федерации. Я так понимаю, что в конце этого года, возможно, все электрическое имущество ФГУП УЭВ тоже перейдёт в территориальную сетевую организацию, — добавил Зайков.

Читать полностью

Экспертизу законности строительства торгового центра в Краснообске делают 1,5 года

Автор: Юлия Данилова

Уполномоченный по правам предпринимателей Новосибирской области Андрей Панфёров поддержал участника СВО Олега Байборина, который уже несколько лет судится с собственниками торгового центра, которые возвели его около дома 220\1 в поселке Краснообск. Байборин, который проживает в этом доме, настаивает, что это здание является самостроем.

Как сообщила редакции Infopro54 адвокат адвокатского бюро Sollars Дарья Новикова, в 2017 году администрация Краснообска выдала разрешение на строительство объекта местному предпринимателю.

Читать полностью

Мэр Кудрявцев потребовал ускорить ремонт дороги в Октябрьском районе

В Октябрьском районе Новосибирска дорожники экстренно восстанавливают аварийный участок на улице Виталия Потылицына. Проблемный отрезок находится прямо у школы № 216, где дорожное полотно почти полностью разрушилось из-за перепадов температур и таяния грунта.

На оперативном совещании мэр Новосибирска Максим Кудрявцев потребовал от профильного департамента четких сроков ликвидации дефекта. Он подчеркнул, что водителям приходится рисковать и выезжать на встречную полосу, чтобы объехать ямы и провалы, а рядом находится образовательное учреждение с высокой проходимостью детей и родителей.

Читать полностью

Предложение о заключении третьей энергоконцессии поступило в мэрию Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

В мэрию Новосибирска поступила инициативная заявка на заключение концессионного соглашения от «Сибирской генерирующей компании» (СГК). Об этом на комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска сообщил директор департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Дмитрий Зайков.

— Речь идет о сетях и источниках, расположенных на ОбьГЭСе. Они все уходят у нас в новое концессионное соглашение, — подчеркнул Зайков.

Читать полностью
Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

В Новосибирской области на кадастровый учет поставили 667 памятников героям ВОВ

Власть

Производство молока за квартал упало на 13,5% в Новосибирской области

Бизнес Недвижимость Общество

Арендаторы игнорируют квартиры в Новосибирске

Общество

Агроном назвал оптимальные сроки посадки картофеля в Новосибирской области

Телекоммуникации

Мобильную связь улучшили в 20 новосибирских дачных посёлках

Актуальный разговор Бизнес Недвижимость

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

Бизнес Общество

Соглашения снизили торговые наценки в Новосибирской области на 15,7%

Общество

Массовая замена теплосетей: на каких улицах Новосибирска введут дорожные ограничения рассказали энергетики

Бизнес ПроБизнес

Александр Митяев: Техническая база сайтов в России остается слабой

Бизнес Финансы

В Новосибирске банкротят семь компаний за долги более 1 миллиарда рублей

Общество

От немецкого лакея до простого дворника: ФСБ частично рассекретила дело нацистского старосты, сбежавшего в Сибирь

Бизнес Общество

Найти подвох на экране: новосибирский педагог рассказал, как в кино нарушают законы физики

Авто

На авторынке Новосибирска резко выросло количество предложений российских компаний

Бизнес Недвижимость Промышленность

Склады формата «лайт индастриал» набирают обороты в Новосибирске

Культура Общество

Новосибирский актер Константин Телегин получил звание заслуженного артиста России

Бизнес Экономика

Список самых крупных налогоплательщиков Новосибирской области обновил Минфин

Общество

Удвоить штрафы российским авиаперевозчикам за овербукинг предложили в Госдуме

Власть

В Новосибирской области благоустроят 116 объектов по нацпроекту

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Культура Общество Прямым текстом

Ольга Радзиховская: Лайки не греют

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности