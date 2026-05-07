Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Массовая замена теплосетей: на каких улицах Новосибирска введут дорожные ограничения рассказали энергетики

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Работы будут идти на ключевых магистралях города

В 2026 году в Новосибирске заменят более 12 км теплосетей на 32 участках
Крупнейший ремонт затронет ключевые магистрали Новосибирска. «Новосибирская теплосетевая компания» уже приступила к замене изношенных коммуникаций.

Главные участки ремонта:

  • Улица Плановая — с 5 мая. Ограничение движения по одной полосе (от дома 75/3 до 75/2). Заменят тепломагистраль 1986 года постройки.
  • Перекресток Связистов — Титова — с 12 мая. Работы разделены на три этапа для сохранения движения. Заменят 808 метров теплосети 1978 года.
  • Проспект Димитрова — два участка:
  • С 10 мая: замена 166 метров трубы 1991 года с организацией реверсивного движения.
  • С 22 мая: перекладка 245 метров магистрали 1981 года.
  • Улица Космическая — с 15 мая. Временное прекращение движения трамваев на Блюхера при замене 827 метров теплосети 1961 года.
  • Северный проезд — с 25 мая. Перекрытие выезда на Советское шоссе при замене 603 метров тепломагистрали.

Важные особенности ремонта:

  • На большинстве участков сохраняется движение транспорта.
  • Организуются специальные пешеходные коридоры.
  • Работы ведутся поэтапно для минимизации неудобств.
  • После ремонта будет восстановлено благоустройство.

Дополнительные участки ремонта:

  • Улица Римского-Корсакова (с 6 июля)
  • Улица Дмитрия Шамшурина (с 11 мая)
  • Улица Фабричная (с 25 мая)

Все работы направлены на повышение надежности теплоснабжения города и будут завершены с восстановлением дорожного покрытия, тротуаров и газонов.

Ранее редакция сообщала о том, что компания СГК заменила 6,2 км труб без отключения отопления у горожан.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Павел Комаров

Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : СГК ремонт Ограничение

717
0
0
Предыдущая статья
Александр Митяев: Техническая база сайтов в России остается слабой
Следующая статья
Соглашения снизили торговые наценки в Новосибирской области на 15,7%

Арендаторы игнорируют квартиры в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

В первом квартале 2026 года российский рынок аренды жилья столкнулся с рекордным предложением — 110 тысяч новых объявлений за три месяца. В Новосибирске этот тренд проявился особенно ярко, но привел к неожиданному результату. Вместо привычного удешевления квартиры сдаются дороже соседних городов, а сроки их простоя бьют антирекорды. К таким выводам пришли аналитики ДОМ.РФ.

На 1 апреля 2026 года в Новосибирске насчитывалось 4,9 тысячи актуальных объявлений о долгосрочной аренде. За квартал предложение выросло на 38%, а за год — сразу на 43%. При этом ставки снижаются крайне неохотно. Средняя стоимость аренды составила 36,1 тысячи рублей в месяц. Это всего на 6% меньше, чем три месяца назад, и даже на 1% выше, чем год назад. Например, в Омске аренда подешевела на 11%, а в Красноярске — всего на 1%.

Читать полностью

Агроном назвал оптимальные сроки посадки картофеля в Новосибирской области

Автор: Мария Гарифуллина

Кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой почвоведения, агрохимии и земледелия Университета биотехнологий Алексей Мармулев в интервью Infopro54 дал рекомендации по весенним полевым работам с учетом текущих погодных условий. Эксперт оценил ситуацию с увлажненностью почвы, предупредил о дефиците азота и назвал оптимальные сроки для посадки картофеля в регионе.

Говоря о сроках посадки картофеля, эксперт подчеркнул, что спешка нецелесообразна. Раннее помещение клубней в холодную почву создает риски развития заболеваний.

Читать полностью

Соглашения снизили торговые наценки в Новосибирской области на 15,7%

Автор: Оксана Мочалова

Федеральная антимонопольная служба подвела первые итоги действия ценовых соглашений между властями, производителями и торговыми сетями. Как показал анализ ведомства, Новосибирская область вошла в число регионов, где такой механизм дал наиболее заметный результат.

Средний размер торговой наценки в 13 регионах, предоставивших данные, снизился на 8,6%. В Новосибирской области падение оказалось почти вдвое больше — 15,7%. Выше показатель только в Ивановской области, где наценки сократились на 20%. Для сравнения: в Орловской области — 13,3%, в Магаданской — 11,7%, в Карачаево-Черкесской Республике — 8,8%.

Читать полностью

От немецкого лакея до простого дворника: ФСБ частично рассекретила дело нацистского старосты, сбежавшего в Сибирь

Автор: Ольга Кирсанова

В преддверии 81-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией сотрудники УФСБ по Новосибирской области предали огласке материалы уголовного дела одного из предателей родины, работавшего на немецких оккупантов в годы Великой Отечественной войны.

Немец по происхождению Иван Иванович Крыссен* родился в селе Фюрстенведер Черниговского района Запорожской области в 1879 году в семье зажиточных крестьян (кулаков). Как оказалось, на свет он появился уже с выраженной ненавистью к людям.

Читать полностью

Найти подвох на экране: новосибирский педагог рассказал, как в кино нарушают законы физики

Автор: Юлия Данилова

В мае 2026 года нас ждут громкие кинопремьеры, в том числе брутальный «Мортал Комбат 2» (18+), «Грязные деньги» (18+) отвязного Гая Ричи, космические «Мандалорец и Грогу» (18+). Мы увидим массу спецэффектов, в том числе, нарушающих законы физики. Старший преподаватель кафедры физики, техники и технологического образования НГПУ Алексей Стремилов рассказывает, как эффектные сцены выглядели бы в реальности.

— Кино — это искусство, где зрелищность часто важнее научной достоверности. Чтобы сделать сюжет захватывающим, режиссёры и сценаристы нередко пренебрегают законами физики. Погоня за визуальными образами может приводить к потерям реалистичности, часто к очень грубым, — сообщает физик.

Читать полностью

Новосибирский актер Константин Телегин получил звание заслуженного артиста России

Автор: Оксана Мочалова

Артист театра «Красный факел» Константин Телегин удостоен почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 4 мая 2026 года. В указе отмечаются его заслуги в области отечественной культуры и искусства, а также многолетняя плодотворная деятельность.

В театре Телегин известен как один из самых занятых и незаменимых артистов труппы. За годы службы в «Красном факеле» он создал десятки ярких ролей: от профессора Преображенского в «Собачьем сердце» до Герцога Вероны в «Ромео и Джульетте».

Читать полностью
Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Недвижимость Общество

Арендаторы игнорируют квартиры в Новосибирске

Общество

Агроном назвал оптимальные сроки посадки картофеля в Новосибирской области

Телекоммуникации

Мобильная связь пришла в 20 новосибирских дачных посёлков

Актуальный разговор Бизнес Недвижимость

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

Бизнес Общество

Соглашения снизили торговые наценки в Новосибирской области на 15,7%

Общество

Массовая замена теплосетей: на каких улицах Новосибирска введут дорожные ограничения рассказали энергетики

Бизнес ПроБизнес

Александр Митяев: Техническая база сайтов в России остается слабой

Бизнес Финансы

В Новосибирске банкротят семь компаний за долги более 1 миллиарда рублей

Общество

От немецкого лакея до простого дворника: ФСБ частично рассекретила дело нацистского старосты, сбежавшего в Сибирь

Бизнес Общество

Найти подвох на экране: новосибирский педагог рассказал, как в кино нарушают законы физики

Авто

На авторынке Новосибирска резко выросло количество предложений российских компаний

Бизнес Недвижимость Промышленность

Склады формата «лайт индастриал» набирают обороты в Новосибирске

Культура Общество

Новосибирский актер Константин Телегин получил звание заслуженного артиста России

Бизнес Экономика

Список самых крупных налогоплательщиков Новосибирской области обновил Минфин

Общество

Удвоить штрафы российским авиаперевозчикам за овербукинг предложили в Госдуме

Власть

В Новосибирской области благоустроят 116 объектов по нацпроекту

Власть Общество

В регионах Сибири подтоплено более 800 приусадебных участков

Бизнес Недвижимость

Цены на новостройки в Новосибирске взлетели почти на 10%

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Культура Общество Прямым текстом

Ольга Радзиховская: Лайки не греют

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности