Массовая замена теплосетей: на каких улицах Новосибирска введут дорожные ограничения рассказали энергетики

В 2026 году в Новосибирске заменят более 12 км теплосетей на 32 участках
Крупнейший ремонт затронет ключевые магистрали Новосибирска. «Новосибирская теплосетевая компания» уже приступила к замене изношенных коммуникаций.
Главные участки ремонта:
- Улица Плановая — с 5 мая. Ограничение движения по одной полосе (от дома 75/3 до 75/2). Заменят тепломагистраль 1986 года постройки.
- Перекресток Связистов — Титова — с 12 мая. Работы разделены на три этапа для сохранения движения. Заменят 808 метров теплосети 1978 года.
- Проспект Димитрова — два участка:
- С 10 мая: замена 166 метров трубы 1991 года с организацией реверсивного движения.
- С 22 мая: перекладка 245 метров магистрали 1981 года.
- Улица Космическая — с 15 мая. Временное прекращение движения трамваев на Блюхера при замене 827 метров теплосети 1961 года.
- Северный проезд — с 25 мая. Перекрытие выезда на Советское шоссе при замене 603 метров тепломагистрали.
Важные особенности ремонта:
- На большинстве участков сохраняется движение транспорта.
- Организуются специальные пешеходные коридоры.
- Работы ведутся поэтапно для минимизации неудобств.
- После ремонта будет восстановлено благоустройство.
Дополнительные участки ремонта:
- Улица Римского-Корсакова (с 6 июля)
- Улица Дмитрия Шамшурина (с 11 мая)
- Улица Фабричная (с 25 мая)
Все работы направлены на повышение надежности теплоснабжения города и будут завершены с восстановлением дорожного покрытия, тротуаров и газонов.
