Склады формата «лайт индастриал» набирают обороты в Новосибирске

Частная инициатива

За 18 лет в Новосибирской области построены всего около 2,77 млн кв. м качественной складской недвижимости, из них 1,9 млн ― класса А и всего 0,8 млн ― класса В. Это небольшие склады формата «лайт индастриал» с более простыми стандартами по высоте, шагу колонн и инженерной инфраструктуре. Об этом сооснователь, управляющий партнер консалтинговой компании «Весомо» (ранее RS Group) Рустам Сатышев рассказал на IX форуме коммерческой недвижимости CESA в Новосибирске.

Light Industrial (лайт индастриал) — это небольшие современные проекты производственно-складского назначения, как правило, с блоками от 500 до 1 500 кв. м и высотой 6-8 м, предназначенные для малого и среднего бизнеса. Основное преимущество данного формата в том, что он объединяет несколько функций ― склад, производство, офис, шоурум ― в одном месте. Обычно данные объекты расположены в черте города и более гибкие по площади в отличие от класса А.

— В Новосибирске складов класса В построено вдвое меньше, чем класса А. Это связано с тем, что в данном сегменте отсутствуют профессиональные участники рынка. В год в регионе вводились в эксплуатацию около 40 тысяч кв. м такой недвижимости, и это были частные, несистемные проекты, — пояснил Сатышев.

Отложенный спрос

При этом эксперт отметил, что есть несколько фундаментальных факторов, которые говорят о том, что в перспективе этот рынок в регионе будет расти:

В Новосибирске около 4 млн кв. м старого, «советского» фонда, который рано или поздно будет замещен.

— Мы наблюдаем этот тренд в Москве, Санкт-Петербурге и в других городах, где промплощадки выдавливает жилая застройка. Вопрос времени, когда это произойдет в Новосибирске, — комментирует Сатышев.

Старый промышленный фонд уже не отвечает стандартам качества для современных производственных и логистических компаний.

В границах города есть серьезная нехватка земельных участков и проблемы с техническими условиями для подключения инфраструктуры.

При этом зачастую у конечных пользователей нет экспертизы, чтобы самостоятельно эффективно строить такие объекты.

В связи с низким вводом и отсутствием предложения сформирован отложенный спрос у малого и среднего бизнеса. Потенциальные покупатели или арендаторы объектов «лайт индастриал» хотят получить готовый продукт, они не готовы тратить время и ресурсы на улучшение старого фонда, поиск участка и строительство.

— Одним словом, этот рынок в Новосибирской области только формируется, а девелоперы нарабатывают практику. Но в ближайшие несколько лет мы ожидаем в этом сегменте серьезный рост и активность рынка, — прогнозирует Сатышев.

На перспективу

По оценке эксперта, на рынок выходят системные игроки: примерно 200 тысяч кв. м недвижимости формата «лайт индастриал» в разных локациях Новосибирска сейчас находятся на стадии проектирования и реализации.

— Только наша консалтинговая компания «Весомо» сейчас консультирует и сопровождает три проекта по 30 тысяч кв. м — общей площадью 100 тысяч «квадратов». Они расположены вблизи поселка Садовый, а также в Кировском и Ленских районах Новосибирска. И количество таких проектов будет только расти, что способствует развитию малого и среднего бизнеса в регионе, — подчеркивает Рустам Сатышев.

Напомним, летом 2025 года компания ООО «Мичуринский кластер» получила земельный участок на границе Новосибирска рядом с микрорайоном ОбьГЭС для создания промышленного парка в формате light industrial. Площадь участка составляет 20 га, а совокупная площадь объектов, которые планируется на нем возвести, — 100 тысяч кв. м. Срок реализации проекта — 7 лет, расчетный объем инвестиций — 5 млрд.

О планах по строительству объектов light industrial класса А возле крупных логистических центров Wildberries ранее заявлял Владислав Бакальчук.

Проекты формата light industrial реализуются на площадке «Кампус Академпарка». По такому же принципу планируют работать индустриальный парк «Такот Толмачево» и особая экономическая зона «Новосибирск».

