Склады формата «лайт индастриал» набирают обороты в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В ближайшие годы эксперты прогнозируют динамичный рост в данном сегменте

Частная инициатива

За 18 лет в Новосибирской области построены всего около 2,77 млн кв. м качественной складской недвижимости, из них 1,9 млн ― класса А и всего 0,8 млн ― класса В. Это небольшие склады формата «лайт индастриал» с более простыми стандартами по высоте, шагу колонн и инженерной инфраструктуре. Об этом сооснователь, управляющий партнер консалтинговой компании «Весомо» (ранее RS Group) Рустам Сатышев рассказал на IX форуме коммерческой недвижимости CESA в Новосибирске.

Light Industrial (лайт индастриал) — это небольшие современные проекты производственно-складского назначения, как правило, с блоками от 500 до 1 500 кв. м и высотой 6-8 м, предназначенные для малого и среднего бизнеса. Основное преимущество данного формата в том, что он объединяет несколько функций ― склад, производство, офис, шоурум ― в одном месте. Обычно данные объекты расположены в черте города и более гибкие по площади в отличие от класса А.

—  В Новосибирске складов класса В построено вдвое меньше, чем класса А. Это связано с тем, что в данном сегменте отсутствуют профессиональные участники рынка. В год в регионе вводились в эксплуатацию около 40 тысяч кв. м такой недвижимости, и это были частные, несистемные проекты, — пояснил Сатышев.

Отложенный спрос

При этом эксперт отметил, что есть несколько фундаментальных факторов, которые говорят о том, что в перспективе этот рынок в регионе будет расти:

  • В Новосибирске около 4 млн кв. м старого, «советского» фонда, который рано или поздно будет замещен.

— Мы наблюдаем этот тренд в Москве, Санкт-Петербурге и в других городах, где промплощадки выдавливает жилая застройка. Вопрос времени, когда это произойдет в Новосибирске, — комментирует Сатышев.

  • Старый промышленный фонд уже не отвечает стандартам качества для современных производственных и логистических компаний.
  • В границах города есть серьезная нехватка земельных участков и проблемы с техническими условиями для подключения инфраструктуры.
  • При этом зачастую у конечных пользователей нет экспертизы, чтобы самостоятельно эффективно строить такие объекты.
  • В связи с низким вводом и отсутствием предложения сформирован отложенный спрос у малого и среднего бизнеса. Потенциальные покупатели или арендаторы объектов «лайт индастриал» хотят получить готовый продукт, они не готовы тратить время и ресурсы на улучшение старого фонда, поиск участка и строительство.

— Одним словом, этот рынок в Новосибирской области только формируется, а девелоперы нарабатывают практику. Но в ближайшие несколько лет мы ожидаем в этом сегменте серьезный рост и активность рынка, — прогнозирует Сатышев.

На перспективу

По оценке эксперта, на рынок выходят системные игроки: примерно 200 тысяч кв. м недвижимости формата «лайт индастриал» в разных локациях Новосибирска сейчас находятся на стадии проектирования и реализации.

— Только наша консалтинговая компания «Весомо» сейчас консультирует и сопровождает три проекта по 30 тысяч кв. м — общей площадью 100 тысяч «квадратов». Они расположены вблизи поселка Садовый, а также в Кировском и Ленских районах Новосибирска. И количество таких проектов будет только расти, что способствует развитию малого и среднего бизнеса в регионе, — подчеркивает Рустам Сатышев.

Напомним, летом 2025 года компания ООО «Мичуринский кластер» получила земельный участок на границе Новосибирска рядом с микрорайоном ОбьГЭС для создания промышленного парка в формате light industrial. Площадь участка составляет 20 га, а совокупная площадь объектов, которые планируется на нем возвести, — 100 тысяч кв. м. Срок реализации проекта — 7 лет, расчетный объем инвестиций — 5 млрд.

О планах по строительству объектов light industrial класса А возле крупных логистических центров Wildberries ранее заявлял Владислав Бакальчук.

Проекты формата light industrial реализуются на площадке «Кампус Академпарка». По такому же принципу планируют работать индустриальный парк «Такот Толмачево» и особая экономическая зона «Новосибирск».

Ранее редакция сообщала о том, что рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Список самых крупных налогоплательщиков Новосибирской области обновил Минфин

Автор: Оксана Мочалова

За три месяца 2026 года в консолидированный бюджет России от Новосибирской области поступило 130,9 млрд рублей. Это сразу на 27,2 млрд больше, чем за аналогичный период 2025 года.

По данным регионального Минфина, в федеральный бюджет регион перечислил 60,7 млрд рублей, а в областной — 70,2 млрд рублей. При этом общие сборы налогов с начала года уверенно растут, тогда как зависимость от компаний из первой десятки заметно снижается.

Цены на новостройки в Новосибирске взлетели почти на 10%

Автор: Оксана Мочалова

По итогам первого квартала 2026 года Новосибирск оказался в числе лидеров по темпам удорожания первичного жилья в России. Об этом сообщили в Российской гильдии риэлторов (РГР), аналитики которой изучили динамику цен, спрос и предложение в 44 городах страны, включая столицу Сибири.

— В 1 квартале 2026 г. на рынке жилой недвижимости г. Новосибирска средняя цена предложения по жилью выросла: на 4,3% на вторичном рынке, на 9,8% на первичном рынке. Средняя цена предложения в декабре 2025 года составляла 145,2 тыс. рублей на вторичном рынке и 180,1 тыс. рублей на первичном. Разрыв между сегментами, по оценке эксперта, составил порядка 24%, — отметила управляющая компании RID Analytics, сертифицированный РГР аналитик-консультант рынка недвижимости Елена Ермолаева.

Женщинам в Новосибирске компании платят на 25% меньше, чем мужчинам

Автор: Юлия Данилова

Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях Новосибирской области за октябрь 2025 года (после вычета НДФЛ) у женщин оказалась на 25,6% меньше, чем у мужчин. К такому выводу пришла аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проанализировав данные Росстата. Средний заработок мужчин в регионе за анализируемый период составил 95,8 тысяч рублей, женщин — 71,3 тысячи.

— Новосибирская область — крупный научно-образовательный и деловой центр с диверсифицированной экономикой. Несмотря на более высокий уровень доходов, гендерный разрыв здесь остается сопоставимым с небогатыми регионами, — констатировала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Сооснователь и президент Ассоциации объединенных УК Новосибирска (АОУК) Денис Артемов категорически против внедрения договора жизненного цикла на рынке новостроек. Эксперт прокомментировал, с чем связана такая позиция:

— Почему-то автор инициативы указывает, что дома приходят в упадок после выбора новой УК через 5–10 лет, но при этом либо умалчивает, либо находится в полном неведении относительно схемы «застройщик–УК застройщика», когда застройщик ставит на МКД свою УК не с целью поддерживать дом в надлежащем состоянии, а с целью защитить строительную компанию от гарантийных обязательств (как раз составляющих 5–10 лет), а после он отдает дом в независимую УК, которая и перестает скрывать недостатки застройщика. То есть через 5–10 лет не дом приходит в упадок, а с дома уходит УК, скрывающая его недостатки, чтоб защитить застройщика.

Электросетевое хозяйство ФГУП УЭВ планируют передать «Россетям» в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В прошлом году в Новосибирск пришли «Россети Новосибирск» (ранее АО «РЭС»). Компания стала системообразующей территориальной сетевой организацией, которая осуществляет деятельность по передаче и распределению электрической энергии в пределах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов электросетевого хозяйства, находящихся в законном владении АО «РЭС». Об этом напомнил на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска директор департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Дмитрий Зайков. С началом работы «Россетей Новосибирск» в качестве ключевой территориальной сетевой организации, с 1 января 2025 года, доля компании на рынке возросла до 92,3%.

— После получения системообразующего статуса весь имущественный комплекс электрических сетей по пятилетнему договору был передан в «Россети Новосибирск». Договор безвозмездный, заключен на основании законодательства Российской Федерации. Я так понимаю, что в конце этого года, возможно, все электрическое имущество ФГУП УЭВ тоже перейдёт в территориальную сетевую организацию, — добавил Зайков.

Экспертизу законности строительства торгового центра в Краснообске делают 1,5 года

Автор: Юлия Данилова

Уполномоченный по правам предпринимателей Новосибирской области Андрей Панфёров поддержал участника СВО Олега Байборина, который уже несколько лет судится с собственниками торгового центра, которые возвели его около дома 220\1 в поселке Краснообск. Байборин, который проживает в этом доме, настаивает, что это здание является самостроем.

Как сообщила редакции Infopro54 адвокат адвокатского бюро Sollars Дарья Новикова, в 2017 году администрация Краснообска выдала разрешение на строительство объекта местному предпринимателю.

