Отношение распроданности к строительной готовности у многих компаний катастрофично

— Инициатива прокуратуры сегодня наложилась на ситуацию в стране. По итогам 3 месяцев 2026 года Новосибирская область оказалась на 16 месте по объему ввода жилья. Для сравнения, в 2015 мы были на 7 месте. У нас просадка более чем вдвое и по ИЖС, и по МКД. Рост продаж на 6% к первому кварталу 2025 года обеспечил аномальный январь, когда многие старались запрыгнуть в последний вагон последнего поезда льготной семейной ипотеки.

Сегодня кредит на вторичку на 57% меньше, чем кредит на новостройку. Если у человека нет доступа к льготной ипотеке, то вкладывать дополнительные 2 млн рублей в новостройку бессмысленно.

При этом сейчас застройщики набрали землю «под бриджи» по ключевой ставке +3%, но из-за ситуации на рынке находятся на распутье: начинать строить или отложить. Последние месяцы, январь-февраль, застройщики начали активно запускать новые проекты, но что с ними будет ― я пока слабо представляю. Дело в том, что сегодня остаток непроданных квартир в новостройках Новосибирска составляет 58 тысяч лотов. Плюс еще 10-12 тысяч — в сданных домах. Рынок столько сейчас «не съест». У многих застройщиков отношение распроданности к строительной готовности катастрофично. В Новосибирске есть компании, у которых коэффициент составляет 45% при норме в 70%!

Чтобы гасить кредиты, взятые в банках, при нынешних продажах нужно капитализировать проценты или где-то искать дополнительные деньги, но отрасли сегодня деньги не даст никто.

По моим оценкам, из 58 тысяч непроданных квартир я бы половину точно не стал покупать, так как есть риск влипнуть в долгострой, и у нас появятся дольщики, обманутые по 214-ФЗ. Когда у людей деньги 3 года пролежат на счете, и они их получат обратно без какой-либо капитализации.

Точкой прорыва, на мой взгляд, могут стать накопления граждан. Сегодня на депозитах у новосибирцев лежат 128 тысяч условных двухкомнатных квартир. Как показывает опыт, если ключевая ставка снизится до разумных пределов, то треть этих денег пойдет в недвижимость ― и это поможет рынку восстановиться. К сожалению, далеко не все компании доживут до этого светлого будущего.