Отношение распроданности к строительной готовности у многих компаний катастрофично

Сергей Николаев, независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости:

— Инициатива прокуратуры сегодня наложилась на ситуацию в стране. По итогам 3 месяцев 2026 года Новосибирская область оказалась на 16 месте по объему ввода жилья. Для сравнения, в 2015 мы были на 7 месте. У нас просадка более чем вдвое и по ИЖС, и по МКД. Рост продаж на 6% к первому кварталу 2025 года обеспечил аномальный январь, когда многие старались запрыгнуть в последний вагон последнего поезда льготной семейной ипотеки.

Сегодня кредит на вторичку на 57% меньше, чем кредит на новостройку. Если у человека нет доступа к льготной ипотеке, то вкладывать дополнительные 2 млн рублей в новостройку бессмысленно.

При этом сейчас застройщики набрали землю «под бриджи» по ключевой ставке +3%, но из-за ситуации на рынке находятся на распутье: начинать строить или отложить. Последние месяцы, январь-февраль, застройщики начали активно запускать новые проекты, но что с ними будет ― я пока слабо представляю. Дело в том, что сегодня остаток непроданных квартир в новостройках Новосибирска составляет 58 тысяч лотов. Плюс еще 10-12 тысяч — в сданных домах. Рынок столько сейчас «не съест». У многих застройщиков отношение распроданности к строительной готовности катастрофично. В Новосибирске есть компании, у которых коэффициент составляет 45% при норме в 70%!

Чтобы гасить кредиты, взятые в банках, при нынешних продажах нужно капитализировать проценты или где-то искать дополнительные деньги, но отрасли сегодня деньги не даст никто.

По моим оценкам, из 58 тысяч непроданных квартир я бы половину точно не стал покупать, так как есть риск влипнуть в долгострой, и у нас появятся дольщики, обманутые по 214-ФЗ. Когда у людей деньги 3 года пролежат на счете, и они их получат обратно без какой-либо капитализации.

Точкой прорыва, на мой взгляд, могут стать накопления граждан. Сегодня на депозитах у новосибирцев лежат 128 тысяч условных двухкомнатных квартир. Как показывает опыт, если ключевая ставка снизится до разумных пределов, то треть этих денег пойдет в недвижимость ― и это поможет рынку восстановиться. К сожалению, далеко не все компании доживут до этого светлого будущего.

Мы выбиваем землю из-под ног у многих застройщиков

В Новосибирске осталось не так много локаций для точечной застройки

— На мой взгляд, необходимо проанализировать территорию города Новосибирска, чтобы понять, где находятся немногие оставшиеся локации, несущие риски так называемой точечной застройки. Для этого нужна серьезная аналитическая работа. В сегодняшней ситуации, когда проработка градостроительных задач требует серьезных дополнительных сил, сокращение штатных единиц департамента строительства мэрии (включая подразделение по развитию КРТ в рамках общей оптимизации структур) не может не отразиться на качестве работы по выявлению территорий для потенциального строительства.

Кроме того, считаю необходимым разобраться с термином «точечная застройка», возникшим в период, когда здания возводили внутри жилых кварталов вместо детских и спортивных площадок, без обеспечения социальной инфраструктурой и парковками. Сегодня в Новосибирске именно механизм КРТ исключает такую возможность вне зависимости от площади участка.

Бизнес просит не накрывать Новосибирск сплошным запретом точечной застройки

Автор: Юлия Данилова

Уже второй месяц в девелоперском сообществе активно обсуждается инициатива прокуратуры о введении ограничений на площадь земельного участка, предназначенного под комплексное развитие территории (КРТ). Ожидается, что в мае корректировки будут вынесены на рассмотрение горсовета Новосибирска. Девелоперы – участники круглого стола, организованного Infopro54, практически в один голос предупреждают: инициатива продвигается не вовремя.

Так, депутат регионального парламента Вячеслав Илюхин напомнил, что сегодня весь строительный бизнес России находится в непонятном состоянии.

В стройке должны работать профессионалы

— В строительной отрасли города пора наводить порядок. За последние годы ситуация, мягко говоря, ухудшилась. Появилось много желающих быстро «срубить кэш», и они ринулись в стройку. Раньше мои подрядчики занимались благоустройством дворов, а теперь строят дома. Без образования, без нужных знаний, без понимания, что ждет их будущих покупателей. В итоге получаем дома с крошечными студиями до 30 кв. метров. Я считаю такие квартиры преступлением и принципиально не закладываю их в свои проекты.

Сегодня у нас нет никакой оценки того, как застройщик влияет на рождаемость. Классический застройщик вкладывается в социальную инфраструктуру: детские сады, школы, благоустройство, дороги, освещение. Он заинтересован в том, чтобы дети его покупателей играли во дворах и ходили в школу рядом с домом. А у нас Новосибирск заполонили апартаменты. Их позиционируют как жилье, но девелоперы, которые их строят, не обязаны заботиться о садиках, школах и прочей инфраструктуре. Их цель – сиюминутная прибыль, а что будет дальше, их не волнует. Естественно, себестоимость строительства у них и у классического застройщика будет колоссально отличаться: 70% против 15-20%. Это уже создает нечестные условия на рынке.

В нашем понимании КРТ — это именно комплексное развитие территории

— С 2025 года, согласно изменившимся нормативным актам, при реализации проектов КРТ застройщики Новосибирска обязаны принимать участие в создании социальной инфраструктуры. Это не позиция прокуратуры — это требование федерального законодательства, где четко прописано все, что входит в КРТ.

Что касается инициативы ухода от точечной застройки, то нам необходимо видеть площадки, которые город будет развивать в перспективе, и игроков, которые будут на них работать. Нам необходимо понимать объем их вложений в социальную инфраструктуру. Это следующий шаг, его избежать невозможно.

Экономика застройщиков трансформируется из-за ситуации в экономике

― На мой взгляд есть как минимум три нерешенных вопроса, требующих детальной проработки.

Номер один ― что делать с купленными участками, которые не попадают под новые требования КРТ, озвученные властью города? Многие застройщики покупали их еще несколько лет назад, просчитывая экономику строительства. Нужно понимать, что до сегодняшнего момента бизнес вкладывал денежные средства в покупку земельных активов, причем не только свои, но и кредитные. Это немаленькие деньги. Если встанет вопрос об их возврате, то это прямой путь к банкротству компании. Я лично знаю немало таких застройщиков.

Нам нужно пересмотреть базу градостроительной политики и понять к чему мы идем

— По нашей оценке, договоры КРТ достаточно четко отражают пять целей. И только пятая из них — улучшение жилищных условий. Первые пять — это инвестиционные и бюджетные средства, места приложения труда, устойчивость транспортной и инженерной инфраструктуры. На наш взгляд, из-за того, что не учитываются все цели, сейчас накопился ворох несостыковок между региональным и местным законодательством по КРТ. Ситуационный менеджмент в сфере вовлечения в оборот городской земли привел к своим результатам.

Новосибирск развивается неравномерно. В какой-то части он сверхплотен, в какой-то — максимально разрежен. Если мы говорим о промзонах, которые застраиваются и имеют площадь больше 5 гектаров, то они попадают в новый норматив, определенный прокуратурой. Но есть очень мелкие кусочки территории, которые надо осмысливать. Для малых и крупных территорий необходимо разрабатывать мастер-план и финансово-экономическое обоснование развития территории перед заключением договора, где определяются границы влияния этого земельного участка. Нужно считать входящий и исходящий поток личного транспорта, локальную нагрузку на объекты не только образования, но и культуры. У нас в Новосибирске есть ряд объектов в центре города, соседствующих с крайне ветхими объектами культуры. Поэтому, говоря о комплексном развитии, мы должны анализировать в рамках мастер-плана все эти моменты и выносить комплексные решения, в которых прописаны обязательства двух сторон.

