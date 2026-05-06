Удвоить штрафы российским авиаперевозчикам за овербукинг предложили в Госдуме

Депутаты Государственной Думы направили письмо министру транспорта России Андрею Никитину с предложением ужесточить меры ответственности авиакомпаний за практику овербукинга.

Законодатели предлагают увеличить размер административного штрафа за отказ в перевозке пассажира вдвое и обязать авиакомпанию выплачивать пострадавшему автоматическую компенсацию, составляющую 50% от суммы штрафа. Компенсация должна быть предоставлена независимо от возврата стоимости билета и организации альтернативного рейса, сообщает «РИА Новости».

Авторы инициативы считают, что это усилит экономическую ответственность авиакомпаний, уменьшит количество судебных разбирательств и ускорит процесс восстановления прав пассажиров. В настоящее время для реализации этих прав гражданам приходится заниматься претензионной работой и часто обращаться в суд.

Напомним, что юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей за отказ в перевозке. Если нарушение повторяется, штраф увеличивается до 50 тысяч рублей. Однако даже если компания отказывает нескольким клиентам, размер штрафа не сравнится с экономическими выгодами, которые она может при этом получить.

Официальные объяснения авиакомпаний, допустивших овербукинг, сводятся к тому, что это не специально. В качестве причин называют технические сбои в программах бронирования и покупки авиабилетов, вынужденную замену борта и т. д. Но те, кто имеет отношение к авиаперевозкам и туризму, склонны не верить таким ответам. Они считают, что в большинстве случаев, когда авиаперевозчики допускают превышение числа проданных билетов, они делают это намеренно.

— Это просто желание гарантированно наполнить самолет. Ничем другим это не объясняется. Грешат овербукингом авиакомпании, у которых не очень хорошо идут дела. Штрафов они не боятся, потому что они слишком маленькие, а на репутацию им плевать. Оглаской в СМИ их не напугать. Вы же видите, что новостей много про это, а авиакомпаниям все равно. Извиняются «за доставленные неудобства» только простые сотрудники, которые на стойке регистрации работают, — рассказывал Infopro54 бывший сотрудник одной из авиакомпаний.

Ранее редакция сообщала о том, что авиакомпания «Сибирь» оштрафована за отказ в перевозке пассажиров.