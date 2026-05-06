Список самых крупных налогоплательщиков Новосибирской области обновил Минфин

За три месяца 2026 года в консолидированный бюджет России от Новосибирской области поступило 130,9 млрд рублей. Это сразу на 27,2 млрд больше, чем за аналогичный период 2025 года.

По данным регионального Минфина, в федеральный бюджет регион перечислил 60,7 млрд рублей, а в областной — 70,2 млрд рублей. При этом общие сборы налогов с начала года уверенно растут, тогда как зависимость от компаний из первой десятки заметно снижается.

— Динамика положительная, а доля топ-10 в целом уменьшилась, — констатировали в ведомстве.

В 2023 году топ‑10 налогоплательщиков обеспечивали 20,6% всех поступлений в федеральный бюджет области. Год спустя их вклад опустился до 19,5%, в 2025-м — до 17,3%. А в первом квартале 2026 года он составил лишь 14,4%. Абсолютные цифры при этом выросли. Теперь на долю десяти крупнейших приходится 8,7 млрд рублей из 60,7 млрд.

Федеральный топ-10 налогоплательщиков заметно обновился по сравнению с итогами 2025 года. Сохранили свои места в нем пять компаний из предыдущего состава: «СДЭК», «НЛ Континент», «Элтекс», «Платежный центр» и «Новосибирский завод химконцентратов». Остальные пять позиций заняли новички: «Новосибирскэнергосбыт», «СГК-Новосибирск», «Рич Фэмили», «Элсиб» и «Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера». Они сменили «Региональные электрические сети», «Русинтерфинанс», «Новосибирскавтодор», «Феррум» и «Восточную технику».

Похожая картина и с региональным бюджетом. В 2023 году компании из первой десятки заплатили в бюджет Новосибирской области 16,1% всех налогов. В 2024 году их доля неожиданно подскочила до 18,2%, но затем снова пошла вниз. В 2025-м она снизилась до 13,3%, а в первом квартале 2026-го составила 13,8% (9,68 млрд рублей из 70,2 млрд).

Причем региональный пул крупнейших налогоплательщиков в консолидированный бюджет Новосибирской области остается довольно стабильным. Из десятки ушли лишь «ВПК-Ойл» и авиакомпания «Сибирь». Их места заняли «Региональные электрические сети» и «ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ». Остальные восемь участников сохранили свои позиции. Это «РЖД», «Сбербанк России», «Русинтерфинанс», «Объединенные Пивоварни – Холдинг», «АБ ИнБев Эфес», «Пивоваренная компания Балтика», «Объединенная авиастроительная корпорация» и «РНКО ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР».

