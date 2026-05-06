Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть

В Новосибирской области благоустроят 116 объектов по нацпроекту

Дата:

На 19 территориях работы уже ведутся

Правительство Новосибирской области совместно с региональным министерством ЖКХ и энергетики приступило к реализации масштабного этапа благоустройства в 2026 году. Речь идет о преображении сразу 116 объектов, которые расположены как в областном центре, так и в других населенных пунктах. Все эти мероприятия проходят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По данным областного министерства ЖКХ и энергетики, строительные бригады уже активно работают на 19 территориях. Техника вышла на объекты в селе Верх-Тула, рабочем поселке Горный, районном центре Сузун, а также в городах Бердск, Кольцово и Обь.

В правительстве региона рассказали, что до конца года будут комплексно благоустроены более сотни зон отдыха и придомовых пространств. В перечень вошли в том числе проекты, которые местные жители выбрали сами во время всероссийского голосования в 2025 году. Финансирование работ осуществляется из федерального и областного бюджетов.

Стоит отметить, что в настоящее время у жителей региона также есть возможность определить территории бля благоустройства. Онлайн-голосование проходит на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru и будет идти до 12 июня. В этом году на выбор предложен 81 объект в 24 городах и районных центрах области. Отдельно для Новосибирска выставлено 27 общественных пространств, причем победителями станут сразу три локации, набравшие наибольшее число голосов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области, автор фото- правительство НСО
Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Все материалы

Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирская область

Теги : правительство НСО власть благоустройство Андрей Травников

409
0
0
Предыдущая статья
В регионах Сибири подтоплено более 800 приусадебных участков
Следующая статья
Удвоить штрафы российским авиаперевозчикам за овербукинг предложили в Госдуме

В регионах Сибири подтоплено более 800 приусадебных участков

Автор: Артем Рязанов

Сложная паводковая обстановка сохраняется в семи регионах Сибирского федерального округа: Алтайском и Красноярском краях, Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской областях и Кузбассе.

Группировка спасателей из 439 человек и 173 единиц техники работает на местах подтоплений. При этом из 2,7 тысяч подготовленных пунктов временного размещения активно используется только один — в Кемеровской области, где размещены пять человек. Об этом сообщили пресс-служба полпреда в Сибирском федеральном округе.

Читать полностью

Электросетевое хозяйство ФГУП УЭВ планируют передать «Россетям» в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В прошлом году в Новосибирск пришли «Россети Новосибирск» (ранее АО «РЭС»). Компания стала системообразующей территориальной сетевой организацией, которая осуществляет деятельность по передаче и распределению электрической энергии в пределах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов электросетевого хозяйства, находящихся в законном владении АО «РЭС». Об этом напомнил на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска директор департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Дмитрий Зайков. С началом работы «Россетей Новосибирск» в качестве ключевой территориальной сетевой организации, с 1 января 2025 года, доля компании на рынке возросла до 92,3%.

— После получения системообразующего статуса весь имущественный комплекс электрических сетей по пятилетнему договору был передан в «Россети Новосибирск». Договор безвозмездный, заключен на основании законодательства Российской Федерации. Я так понимаю, что в конце этого года, возможно, все электрическое имущество ФГУП УЭВ тоже перейдёт в территориальную сетевую организацию, — добавил Зайков.

Читать полностью

Экспертизу законности строительства торгового центра в Краснообске делают 1,5 года

Автор: Юлия Данилова

Уполномоченный по правам предпринимателей Новосибирской области Андрей Панфёров поддержал участника СВО Олега Байборина, который уже несколько лет судится с собственниками торгового центра, которые возвели его около дома 220\1 в поселке Краснообск. Байборин, который проживает в этом доме, настаивает, что это здание является самостроем.

Как сообщила редакции Infopro54 адвокат адвокатского бюро Sollars Дарья Новикова, в 2017 году администрация Краснообска выдала разрешение на строительство объекта местному предпринимателю.

Читать полностью

Мэр Кудрявцев потребовал ускорить ремонт дороги в Октябрьском районе

В Октябрьском районе Новосибирска дорожники экстренно восстанавливают аварийный участок на улице Виталия Потылицына. Проблемный отрезок находится прямо у школы № 216, где дорожное полотно почти полностью разрушилось из-за перепадов температур и таяния грунта.

На оперативном совещании мэр Новосибирска Максим Кудрявцев потребовал от профильного департамента четких сроков ликвидации дефекта. Он подчеркнул, что водителям приходится рисковать и выезжать на встречную полосу, чтобы объехать ямы и провалы, а рядом находится образовательное учреждение с высокой проходимостью детей и родителей.

Читать полностью

Предложение о заключении третьей энергоконцессии поступило в мэрию Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

В мэрию Новосибирска поступила инициативная заявка на заключение концессионного соглашения от «Сибирской генерирующей компании» (СГК). Об этом на комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска сообщил директор департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Дмитрий Зайков.

— Речь идет о сетях и источниках, расположенных на ОбьГЭСе. Они все уходят у нас в новое концессионное соглашение, — подчеркнул Зайков.

Читать полностью

Новосибирский район возглавил Юрий Саблин

Автор: Юлия Данилова

Экс-глава Искитимского района Юрий Саблин провёл заключительный «Час контроля». В ходе встречи он официально объявил о своём переходе на службу в Новосибирский район, а также поблагодарил коллектив.

— До слез тронут напутствиями и пожеланиями коллег. Перехожу на еще более ответственное место службы, — сообщил Саблин на своей странице ВКонтакте.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Недвижимость Промышленность

Склады формата «лайт индастриал» набирают обороты в Новосибирске

Культура Общество

Новосибирский актер Константин Телегин получил звание заслуженного артиста России

Бизнес Экономика

Список самых крупных налогоплательщиков Новосибирской области обновил Минфин

Общество

Удвоить штрафы российским авиаперевозчикам за овербукинг предложили в Госдуме

Власть

В Новосибирской области благоустроят 116 объектов по нацпроекту

Власть Общество

В регионах Сибири подтоплено более 800 приусадебных участков

Бизнес Недвижимость

Цены на новостройки в Новосибирске взлетели почти на 10%

Бизнес Общество ПроБизнес

Женщинам в Новосибирске компании платят на 25% меньше, чем мужчинам

Общество

В трех районах Новосибирской области до 8 мая отменят карантин по пастереллёзу

Общество

В Новосибирской области количество дел о банкротстве выросло на 35,1%

Общество

За неделю новосибирцы получили более 33 тысяч штрафов на Ипподромской

Бизнес Прямым текстом

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Бизнес Власть Город

Электросетевое хозяйство ФГУП УЭВ планируют передать «Россетям» в Новосибирске

Право&Порядок

В Маслянинском районе возбудили дело о хищении в рамках национального проекта

Общество

В Новосибирской области сняли запрет на перемещение скота

Общество

Банки стали активнее продавать кредиты новосибирцев коллекторам

Бизнес Власть Общество

Экспертизу законности строительства торгового центра в Краснообске делают 1,5 года

Бизнес Экономика

Апрель дал существенную прибавку по налогам в бюджет Новосибирской области

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Культура Общество Прямым текстом

Ольга Радзиховская: Лайки не греют

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности