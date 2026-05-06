В Новосибирской области благоустроят 116 объектов по нацпроекту

Правительство Новосибирской области совместно с региональным министерством ЖКХ и энергетики приступило к реализации масштабного этапа благоустройства в 2026 году. Речь идет о преображении сразу 116 объектов, которые расположены как в областном центре, так и в других населенных пунктах. Все эти мероприятия проходят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По данным областного министерства ЖКХ и энергетики, строительные бригады уже активно работают на 19 территориях. Техника вышла на объекты в селе Верх-Тула, рабочем поселке Горный, районном центре Сузун, а также в городах Бердск, Кольцово и Обь.

В правительстве региона рассказали, что до конца года будут комплексно благоустроены более сотни зон отдыха и придомовых пространств. В перечень вошли в том числе проекты, которые местные жители выбрали сами во время всероссийского голосования в 2025 году. Финансирование работ осуществляется из федерального и областного бюджетов.

Стоит отметить, что в настоящее время у жителей региона также есть возможность определить территории бля благоустройства. Онлайн-голосование проходит на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru и будет идти до 12 июня. В этом году на выбор предложен 81 объект в 24 городах и районных центрах области. Отдельно для Новосибирска выставлено 27 общественных пространств, причем победителями станут сразу три локации, набравшие наибольшее число голосов.