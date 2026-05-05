Банк Уралсиб запустил сервис заявок на лизинг в онлайн-банке для бизнеса

Банк Уралсиб запустил сервис заявок на лизинговые продукты* в онлайн-банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн. Лизинг позволяет юридическим лицам иБанк Уралсиб запустил сервис заявок на лизинг в онлайн-банке для бизнеса индивидуальным предпринимателям приобретать автомобили, специальную технику и оборудование без существенного отвлечения оборотных средств.

Новый сервис доступен для клиентов банка – юрлиц и индивидуальных предпринимателей и позволяет направить заявку на финансирование в любое удобное время. Заявку можно оформить в разделе онлайн-банка «Сервисы» → «Лизинг для юр. лиц и ИП». Решение по заявке – в течение одного часа, возможно оформление с минимальным пакетом документов.

Уралсиб предлагает предпринимателям комплексные банковские решения для малого и среднего бизнеса. Банк развивает продукты и сервисы с акцентом на цифровое взаимодействие с клиентами, сочетая финансовые инструменты с удобными нефинансовыми сервисами, необходимыми для повседневной работы и развития бизнеса. Подробную информацию о продуктах и услугах для бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

 *Услуги лизинга предоставляются ООО «Интерлизинг» ИНН: 7802131219, ОГРН: 1027801531031, подробнее на https://www.ileasing.ru/

Экологическая акция Сбера объединила волонтёров в 10 городах Сибири

В конце апреля – начале мая в 10 сибирских городах прошла экологическая акция Сбера «Марафон рек и парков» — более 1500 участников из разных компаний объединились для того, чтобы привести в порядок городские парки, скверы и другие места отдыха.
Так, в Новосибирске сотрудники банка, их семьи, партнёры и волонтёры очистили территорию центрального пляжа Академгородка — в масштабном субботнике участвовали 500 человек, которые собрали около 5 тонн мусора.
Акция Сбера прошла в формате спортивных соревнований: участники были поделены на команды, задача которых — собрать как можно больше мусора.
Помимо Новосибирска, субботники прошли в Абакане, Барнауле, Горно-Алтайске, Кемерове, Красноярске, Кызыле, Новокузнецке, Омске и Томске. В общей сложности в 10 городах Сибири было собрано более 15 тонн отходов, которые отправили на полигоны и в переработку.
Также участников акции ждала насыщенная программа: зарядка, мастер-классы для детей и полевая кухня.
«Марафон рек и парков» — это не только экологическая инициатива, но и важная часть корпоративной культуры Сбера, направленная на поддержку волонтерства, командного духа и заботу об окружающей среде.

А7: международные расчеты для бизнеса ― быстро, выгодно, надежно

На экспорт идет промышленная продукция, минеральное сырье и продукция агропромышленного комплекса. Во всех этих отраслях особенно важна скорость обработки транзакций и надежность банка-посредника. Каждый день задержки перевода чреват большими потерями.
В современных условиях, когда геополитические риски становятся частью повседневной реальности, устойчивость финансов обретает особое значение. Российская система международных расчетов А7 создала уникальную модель работы, полностью независимую от чужих корреспондентских цепочек. К концу 2025 года на ее долю пришлись около 19% совокупного объема внешнеторговых операций российских компаний.
Это означает, что расчеты с зарубежными партнерами больше не зависят от политики иностранных банков или возможных блокировок со стороны третьих стран. Инфраструктура в 100+ странах обеспечивает стабильность и предсказуемость.
Главное преимущество такой системы — оперативность. Платежи проходят без многодневных зависаний, что особенно важно для бизнеса, а отсутствие посредников минимизирует риски.
Финансовая прозрачность и выгодные условия — еще один важный аспект. Комиссия за импортные операции составляет всего 0,3% плюс НДС, а для экспортных — 0%. Конвертация валюты осуществляется по официальному курсу ЦБ.

― Создание и развитие системы А7 — это важный шаг к обеспечению финансовой независимости и стабильности российского бизнеса на международной арене. Быстрые транзакции, прозрачные тарифы и минимизация рисков делают А7 привлекательным инструментом для предприятий, стремящихся сохранить свои бизнес-процессы без задержек и потерь. В целом, такая инфраструктура укрепляет позиции российских компаний в глобальной экономике и помогает им адаптироваться к новым реалиям, ― прокомментировал политолог Сергей Брекотин.

Завершено крупнейшее объединение в банковском секторе России

Сеть объединенного банка стала крупнейшей в России. Теперь клиенты ВТБ могут получать услуги в 4,5 тыс. точек обслуживания и 23 тыс. почтовых отделений.

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что объединение ВТБ и Почта Банка — один из крупнейших интеграционных проектов последних лет. Главный результат, по его словам, — изменение модели предоставления финансовых услуг в России, устранение разницы между мегаполисом и малым городом, создание единого пространства с равными возможностями для любого жителя страны. Пользоваться услугами ВТБ клиенты могут онлайн в приложении, в отделениях, через выездных менеджеров и на Почте России.

Сибиряки предпочитают KIA: в Сбере рассказали о том, какие автомобили покупают через аккредитив клиенты

В числе наиболее популярных брендов авто, которые приобретают сибиряки через аккредитив – KIA, Nissan, Volkswagen и LADA. Средняя стоимость покупки – 2 млн рублей.

Аккредитив — это защищённый счёт, на котором покупатель резервирует средства под конкретную сделку. Деньги блокируются банком и становятся недоступны ни одной из сторон до тех пор, пока не будут выполнены чётко оговорённые условия договора. Банк выступает независимым гарантом, полностью исключая риск мошенничества.

Банк Уралсиб увеличил выдачи по рыночным ипотечным программам в 1,8 раза

Банк Уралсиб по итогам 1 квартала 2026 года увеличил объем ипотечных выдач по собственным рыночным программам в 1,8 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 7,5 млрд рублей. Доля собственных программ в общем объеме ипотечного кредитования банка достигла 80%. Наиболее востребованной у клиентов сегодня является программа кредитования на покупку вторичного жилья.

В 2025 году Уралсиб сфокусировался на развитии ипотечного кредитования в рамках собственных программ, в итоге объем выдач по ним за 2025 год вырос в 4,8 раза. Банк по итогам года вошел в Топ-10 ипотечного рынка по объемам выдач и портфелю (Русипотека, Эксперт РА).

Мастер-класс по оказанию первой помощи прошел в Новосибирском филиале Банка Уралсиб

Инструктор по первой помощи Российского Красного Креста рассказал уралсибовцам о симптомах, при которых необходимо оказывать первую помощь, таких как отсутствие сознания, остановка сердца, наружное кровотечение, инородные тела в верхних дыхательных путях, травмы различных областей тела. Сотрудники банка смогли на практике закрепить полученные знания, научились определять признаки жизни у пострадавшего, проводить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, а также оказывать помощь при различных травмах.

«Проведение подобных мастер-классов способствует повышению уровня знаний сотрудников компаний Новосибирска в области безопасности жизнедеятельности и формированию у них навыков оказания первой помощи. Это особенно важно сегодня, ведь риск возникновения чрезвычайных ситуаций остаётся высоким», - прокомментировал сотрудник Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Федоров Алексей.

