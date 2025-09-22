В Новосибирской области не хватает три тысячи врачей

В Новосибирской области сохраняется дефицит медицинских кадров. По данным портала «Сибкрай.ru», на 2025 год больницы региона укомплектованы на 87% средним медперсоналом и на 89% – врачами. Дефицит кадров составляет — 3 тысячи человек. По данным на лето текущего года, дефицит составляет 2,9%, что чуть выше общероссийского уровня (2,2%).

В области не хватает гинекологов, реаниматологов, терапевтов и кардиологов. Для восполнения нехватки этих специалистов регион привлекает медиков из других стран, таких как Кения, Конго, Вьетнам и Казахстан.

В августе 2025 года в Новосибирской области работодатели разместили 74,7 тысячи объявлений, сообщили аналитики сервиса GdeRabota.ru. 4,6 тысяч вакансий или 6,2% от всех предложений работы, были открыты для медицинских работников.

Одной из причин нехватки врачей эксперты называют низкие зарплаты. В августе 2025 года она составила 75 672 рубля, что на 41,5% меньше среднего заработка по региону — 106 738 рублей.

Доход врачей зависит от нескольких факторов:

Форма собственности. В частной клинике терапевт может рассчитывать на 120 тысяч рублей, в то время как в государственной больнице его зарплата составляет от 80 до 100 тысяч рублей. Место жительства. С 2024 года выплаты врачам зависят от численности населения в их регионе. В городах и посёлках, где живёт до 50 тысяч человек, врачам доплачивают 50 тысяч рублей. В городах с населением от 50 до 100 тысяч — 30 тысяч рублей. Специализация. Например, стоматолог в Новосибирской области в среднем получает 105 832 рубля, а педиатр — 94 106 рублей. Профессия. Хирург может рассчитывать на 119 576 рублей в месяц, тогда как гинеколог получает меньше — 102 398 рублей. Средние зарплаты врачей в государственных и частных учреждениях отличаются. В госучреждениях врачи получают меньше, а в частных — больше.

Чтобы решить проблему нехватки кадров в бюджетной медицине, власти региона вводят льготы и дополнительные выплаты. Например, медикам компенсируют аренду жилья и проезд на общественном транспорте. Кроме того, специалисты с дефицитными и узкими профилями получают единовременную выплату в 300 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск находится в лидерах по количеству трудоголиков в России.