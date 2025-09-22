Рекламодателям

На рынке новостроек Новосибирска формируется баланс спроса и предложения

  • 22/09/2025, 16:00
Автор: Юлия Данилова
На рынке новостроек Новосибирска формируется баланс спроса и предложения
Однако равновесие пока обеспечивается за счет резкого сворачивания строительства новых домов

По данным телеграм-канала продома.дом.рф, Новосибирская область находится на 9 месте в рейтинге регионов по числу новостроек, проданных по договорам долевого участия в августе 2025 года. По итогам августа 2024 регион занимал ту же позицию.

За год доля топ-20 регионов увеличилась в общем объеме продаж с 68,3% до 73,9%, а доля Новосибирской области выросла с 2,8% до 3,2%, сообщает независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. По его словам, в области сейчас идет восстановление рынка.

— В целом по стране продажи к августу 2024 года выросли на 25,2%, в Новосибирской области — на 43%, что в 1,7 раза больше, — отмечает эксперт.

Попытку «оттолкнуться от дна» региональный рынок предпринял в июле. Тогда застройщики продали 1314 квартир на общую сумму 9,4 млрд рублей. Это на 34,1% больше по количеству сделок и на 30,5% больше по сумме, чем в июне (в первый летний месяц в области было реализовано 980 квартир на 7,2 млрд). В августе 2025 года на рынке жилья Новосибирска и Новосибирской области было продано 1406 квартир на общую сумму 10,1 млрд рублей. Такие данные приводит бизнес-комьюнити One Company совместно с наш.дом.рф, Росреестром, Банком России и Новосибирскстатом.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках в августе 2025 года составила 149,8 тыс. рублей (в июле — 147.2 тысячи). Лидерами по объему реализации стали компании «Расцветай», «Брусника», «КПД-Газстрой», «Поляков» и СМСС. На них суммарно пришлось 44% всех продаж на рынке.

По словам Сергей Николаева, рост продаж и снижение вывода новых проектов в регионе помогло застройщикам повысить распроданность в августе по отношению к июлю пока только на 1%.

— В моменте в регионе наблюдается баланс текущего спроса и нового предложения за счет резкого сворачивания производства, а это означает рост себестоимости и высокую вероятность появления новых проблемных объектов, — прогнозирует Николаев.

Ввод МКД за 8 месяцев 2025 года в Новосибирской области снизился на 35%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По итогам 2025 года в регионе ожидается сдача 2,2 млн кв м жилья. При этом по данным Минстроя области, в 2025 году выдача разрешений на строительство в регионе упала более чем в два раза.

Напомним, по данным аналитического центра «Движение.ру», в сданных домах у новосибирских застройщиков зависли почти 16% непроданных квартир. По этому показателю город находится на третьем месте в стране среди российских миллионников. Еще хуже ситуация с жильем, реализующимся в домах, которые должны быть введены в эксплуатацию до конца 2025 года. По этому показателю Новосибирск входит в топ-5 городов России — 24,43% непроданные. В совокупности у застройщиков региона зависло 40,20% квартир.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирским застройщикам разрешили сдвигать сроки ввода домов, что повышает риск покупки квартир в новостройках.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

2 239

Рубрики : Общество Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Михаил Угрюмов, академик РАН, профессор, д.б.н., заведующий отделом молекулярной биологии ГНЦ РФ Института биоорганической химии

Михаил Угрюмов: Для борьбы с болезнью Паркинсона нужно создавать мультицентровый проект

Российские ученые ищут финансирование для расширения клинических исследований заболеваний, которые считаются эпидемией 21 века
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Реализация подкачала»: фильм «Вниз» с Егором Кридом не оправдал ожидания новосибирцев
22/09/25 19:00
Город Культура Общество
В 2025 году в Новосибирске за употребление алкоголя задержали 170 подростков
22/09/25 18:00
Общество Право&Порядок
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Общество
«Поддерживают кого угодно, только не своих»: новосибирцы заметили, что привозные продукты стали стоить дешевле местных
22/09/25 17:00
Бизнес Общество
На рынке новостроек Новосибирска формируется баланс спроса и предложения
22/09/25 16:00
Бизнес Недвижимость Общество
Депутат Юрий Усаков заявил, что новая школа в Татарске возводится на болоте
22/09/25 15:30
Общество
В Новосибирске запустят цифровой проект по оценке нефтяных скважин
22/09/25 15:00
Бизнес Наука Технологии
Новая школа в Татарске: губернатор поручил ускорить темпы строительства
22/09/25 14:15
Власть
От ножей до гранатомётов: этническую ОПГ с боевым арсеналом оружия задержали в Новосибирске
22/09/25 14:03
Право&Порядок
В Новосибирске у селлера маркетплейса изъято 400 нелегальных электроинструментов
22/09/25 13:45
Бизнес ВЭД Право&Порядок
Губернатор требует пересмотреть приоритеты после ЧП в школе
22/09/25 13:20
Власть
В Новосибирской области передвижные камеры фиксируют новые виды нарушений
22/09/25 13:00
Общество
После обрушения школы в Татарске возбуждено уголовное дело
22/09/25 12:30
Власть Общество Право&Порядок
Аномальная жара придет в Новосибирскую область в конце сентября
22/09/25 12:00
Общество
Министром ЖКХ Новосибирской области станет Евгений Назаров
22/09/25 11:30
Власть Отставки и назначения
Жителям Новосибирска звонят мошенники, представляясь курьерами СДЭК
22/09/25 11:07
Общество
Спрос на кредитные карты ПСБ вырос почти на 40% в Новосибирске
22/09/25 10:25
Финансы
Участок площадью более 90 га под жилищное строительство нашли под Искитимом
22/09/25 10:00
Власть Недвижимость Общество
Ритейл в Сибири ожидает повышения цен на молоко до 20%
22/09/25 9:00
Агропром Бизнес Общество
В России начали действовать новые справочники стоимости запчастей по ОСАГО
21/09/25 18:00
Популярное
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
Новости компаний
Энергетики обеспечат мощностью крупный инвестиционный проект Новосибирска
22/09/25 16:55
Банк Уралсиб принял участие в работе десятого Восточного экономического форума
22/09/25 9:10
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов
18/09/25 9:10
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за 7 месяцев
17/09/25 10:31
Ипотека Банка Уралсиб вошла в Топ-10 лучших программ на первичном рынке жилья
16/09/25 9:10
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять