На рынке новостроек Новосибирска формируется баланс спроса и предложения

По данным телеграм-канала продома.дом.рф, Новосибирская область находится на 9 месте в рейтинге регионов по числу новостроек, проданных по договорам долевого участия в августе 2025 года. По итогам августа 2024 регион занимал ту же позицию.

За год доля топ-20 регионов увеличилась в общем объеме продаж с 68,3% до 73,9%, а доля Новосибирской области выросла с 2,8% до 3,2%, сообщает независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. По его словам, в области сейчас идет восстановление рынка.

— В целом по стране продажи к августу 2024 года выросли на 25,2%, в Новосибирской области — на 43%, что в 1,7 раза больше, — отмечает эксперт.

Попытку «оттолкнуться от дна» региональный рынок предпринял в июле. Тогда застройщики продали 1314 квартир на общую сумму 9,4 млрд рублей. Это на 34,1% больше по количеству сделок и на 30,5% больше по сумме, чем в июне (в первый летний месяц в области было реализовано 980 квартир на 7,2 млрд). В августе 2025 года на рынке жилья Новосибирска и Новосибирской области было продано 1406 квартир на общую сумму 10,1 млрд рублей. Такие данные приводит бизнес-комьюнити One Company совместно с наш.дом.рф, Росреестром, Банком России и Новосибирскстатом.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках в августе 2025 года составила 149,8 тыс. рублей (в июле — 147.2 тысячи). Лидерами по объему реализации стали компании «Расцветай», «Брусника», «КПД-Газстрой», «Поляков» и СМСС. На них суммарно пришлось 44% всех продаж на рынке.

По словам Сергей Николаева, рост продаж и снижение вывода новых проектов в регионе помогло застройщикам повысить распроданность в августе по отношению к июлю пока только на 1%.

— В моменте в регионе наблюдается баланс текущего спроса и нового предложения за счет резкого сворачивания производства, а это означает рост себестоимости и высокую вероятность появления новых проблемных объектов, — прогнозирует Николаев.

Ввод МКД за 8 месяцев 2025 года в Новосибирской области снизился на 35%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По итогам 2025 года в регионе ожидается сдача 2,2 млн кв м жилья. При этом по данным Минстроя области, в 2025 году выдача разрешений на строительство в регионе упала более чем в два раза.

Напомним, по данным аналитического центра «Движение.ру», в сданных домах у новосибирских застройщиков зависли почти 16% непроданных квартир. По этому показателю город находится на третьем месте в стране среди российских миллионников. Еще хуже ситуация с жильем, реализующимся в домах, которые должны быть введены в эксплуатацию до конца 2025 года. По этому показателю Новосибирск входит в топ-5 городов России — 24,43% непроданные. В совокупности у застройщиков региона зависло 40,20% квартир.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирским застройщикам разрешили сдвигать сроки ввода домов, что повышает риск покупки квартир в новостройках.