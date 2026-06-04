Российский мессенджер MAX удалили из App Store

Российский мессенджер MAX (или МАКС) исчез из магазина приложений App Store компании Apple. Программа исчезла как из версии для iPhone, так и из версии для iPad. Приложение стало недоступно для использования как на телефонах, так и на планшетах.

В пресс-службе мессенджера заявили, что «приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме».

— Команда MAX направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы, — заявили в компании.

Apple пока не дала комментариев.

В Google Play для Android мессенджер уже доступен для загрузки.

MAX — это мессенджер и цифровая платформа от VK, которую правительство РФ с 2025 года активно развивает как часть будущей национальной системы связи. Для этого была создана дочерняя компания VK, а само приложение вошло в список обязательных для предустановки программ и быстро стало одним из лидеров в российских App Store и Google Play.

В мае 2026 года количество пользователей в MAX превысило 120 миллионов.

Ранее редакция сообщала о том, что мессенджер MAX сбоит по всей России.