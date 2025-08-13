В Новосибирске детский омбудсмен назвала причины агрессии у школьников

Каждый третий школьник в Новосибирске, согласно исследованиям НГПУ, сталкивается с травлей. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болотенко, опираясь на исследования Института изучения детства, семьи и воспитания, выделяет два типа подростковой жестокости.

Первая — это «стадный инстинкт». В таких случаях дети проявляют агрессию, чтобы не стать изгоями или подражая более влиятельным сверстникам.

Вторая — осознанная жестокость. Подростки намеренно причиняют вред слабым, получая от этого удовольствие и не испытывая угрызений совести.

— Главные корни этого явления чаще всего кроются в семье. Задача педагогов и сотрудников детских учреждений состоит в создании безопасной комфортной среды, обеспечении работы социально-психологической службы, постоянном диалоге с детьми и родителями, — заявила Болотенко в комментарии изданию Atas.info.

Детский омбудсмен подчеркивает важность своевременного выявления конфликтов. Он призывает не оставаться равнодушными и научиться замечать начало травли. Важно научить детей совместной деятельности, чтобы предотвратить конфликты. Для этого необходимо, чтобы администрация, учителя и родители действовали сообща.

Ранее редакция сообщала о том, что генпрокуратура предложила перевоспитывать детей-агрессоров в спеццентрах. Новосибирский психолог уверена, что причиной грубости является психологическая травма.