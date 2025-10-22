Рекламодателям

В Новосибирской области снизилось употребление спиртных напитков

  • 22/10/2025, 10:00
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирской области снизилось употребление спиртных напитков
В текущем году максимальные показатели потребления были в феврале и марте

В Новосибирской области в 2025 регистрируют снижение уровня потребления алкоголя. Об этом свидетельствуют официальные данные, опубликованные в октябре в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).

В сентябре текущего года в регионе показатель потребления спиртных напитков составил 8,3 литра этанола на душу населения. Это минимальный  показатель за последние девять месяцев.  Вот как выглядит график изменений с января по сентябрь.

Показатели потребления алкоголя в регионеВидно, что максимальные уровни потребления в Новосибирской области (9 литров этанола на душу населения) были в феврале и марте. С мая началось снижение.

Регион на протяжении многих лет стабильно находится примерно в середине таблицы. В России есть регионы как с существенно более высоким уровнем потребления алкоголя, так и регионы, где пьют значительно меньше. Для сравнения несколько примеров: Еврейская автономная область – 14,88 литра этанола на душу населения, Чукотский автономный округ – 13,58 литра, Чеченская республика – 0,13 литра, республика Ингушетия – 0,62 литра.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирской области ежегодно регистрируют около 1300 случаев отравления спиртами.  

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54, график: интернет-ресурс ЕМИСС

288

Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : потребительская корзина алкоголь


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Таможенники предупреждают, что несертифицированные товары могут быть крайне опасны для покупателей
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирской области снизилось употребление спиртных напитков
22/10/25 10:00
Общество
На строительном рынке Новосибирска эксперты обнаружили КРТ-монополию
22/10/25 9:00
Бизнес Власть Недвижимость
Для новосибирских застройщиков разработали налоговые льготы
21/10/25 20:00
Бизнес Власть Недвижимость
Профильный комитет Заксобрания НСО поддержал повышение транспортного налога
21/10/25 19:00
Власть Общество Транспорт
В Новосибирске завершается капремонт моста на улице Сухарной
21/10/25 18:20
Власть
Новосибирец открыл успешный бизнес благодаря соцконтракту
21/10/25 18:10
Власть
В Новосибирске из-за отключения воды не будут работать школы и детсады
21/10/25 18:00
Общество
Спрос на кикшеринг электросамокатов в Новосибирске вырос в 1,5 раза
21/10/25 17:45
Бизнес Город Общество
Более 600 общественных пространств благоустроят в НСО до 2030 года
21/10/25 17:20
Власть
Карантин из-за бешенства объявлен в Купино Новосибирской области
21/10/25 17:00
Общество
Здания OR Group в Новосибирске выставлены на торги с понижением цены
21/10/25 16:30
Бизнес
Заболеваемость гепатитом А в Новосибирске снизилась в пять раз
21/10/25 16:30
Медицина Общество
В России стало проще получать выплаты по ОСАГО
21/10/25 16:00
Общество
В Новосибирске подготовили 19 площадок для складирования снега
21/10/25 15:30
Власть Город Общество
«Герои НовоСибири»: второй поток приступил к стажировкам в органах власти
21/10/25 15:15
Власть
В Новосибирске госинспекция отказалась признавать памятником старый спиртзавод
21/10/25 15:00
История Культура Общество
В Новосибирске учат искусственный интеллект «видеть» вместо человека
21/10/25 14:07
Технологии
Правила строительства небоскрёбов предложили обсудить новосибирцам
21/10/25 14:00
Власть Недвижимость Общество
В новосибирской школе Хилокского жилмассива оценили адаптацию детей мигрантов
21/10/25 13:00
Общество
Выгодное вложение денег и комфорт: стартовали продажи второго дома «Расцветай на Кропоткина»
21/10/25 12:50
Недвижимость
Популярное
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Приёмами первой доврачебной помощи со школьниками Новосибирска поделились медики
16/10/25 11:20
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Новости компаний
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров
21/10/25 9:10
Художники войны: Новосибирск запускает уникальный образовательный проект
20/10/25 15:35
Энергетики повысили надежность электроснабжения почти в 40 населенных пунктах НСО
17/10/25 9:54
Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис мгновенных переводов физлицам
17/10/25 9:10
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-4 кредитных карт с большим лимитом
16/10/25 9:26
Новосибирские энергетики завершили реконструкцию электросетей в п. Тулинском
14/10/25 9:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять