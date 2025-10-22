В Новосибирской области снизилось употребление спиртных напитков

В Новосибирской области в 2025 регистрируют снижение уровня потребления алкоголя. Об этом свидетельствуют официальные данные, опубликованные в октябре в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).

В сентябре текущего года в регионе показатель потребления спиртных напитков составил 8,3 литра этанола на душу населения. Это минимальный показатель за последние девять месяцев. Вот как выглядит график изменений с января по сентябрь.

Видно, что максимальные уровни потребления в Новосибирской области (9 литров этанола на душу населения) были в феврале и марте. С мая началось снижение.

Регион на протяжении многих лет стабильно находится примерно в середине таблицы. В России есть регионы как с существенно более высоким уровнем потребления алкоголя, так и регионы, где пьют значительно меньше. Для сравнения несколько примеров: Еврейская автономная область – 14,88 литра этанола на душу населения, Чукотский автономный округ – 13,58 литра, Чеченская республика – 0,13 литра, республика Ингушетия – 0,62 литра.

