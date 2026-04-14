В Новосибирской области создадут охранные зоны вокруг 25 памятников природы

В Новосибирской области объявили закупку на подготовку материалов по созданию охранных зон вокруг 25 памятников природы регионального значения. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок в апреле 2026 года. Речь идет о территориях в разных районах области.

По условиям контракта, исполнитель должен провести натурные обследования, геодезическую съемку, определить оптимальную ширину и конфигурацию каждой охранной зоны. При этом проектировщикам предстоит учитывать множество факторов: природно-климатические условия, расположение населенных пунктов, промышленных объектов, линейных коммуникаций, наличие месторождений полезных ископаемых, а также конфигурацию водосборных бассейнов и розу ветров.

Отдельное требование — детально обосновать включение или не включение конкретных земельных участков в границы охранных зон. Для этого специалисты проанализируют актуальные спутниковые снимки, данные дистанционного зондирования и картографические материалы, а также проведут натурные обследования совместно с землепользователями и представителями местных администраций. В финале работ подрядчик подготовит полный пакет документов для внесения сведений о границах охранных зон в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН): текстовые и графические описания, перечни координат характерных точек. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 5 миллионов рублей.

Всего предстоит создать охранные зоны вокруг 25 памятников природы. Среди них, например, «Исток реки Карасук» в Коченевском районе площадью 1200 гектаров, «Бердские скалы» в Искитимском районе, «Барсуковская пещера» в Маслянинском районе, «Долина реки Издревая» в Новосибирском районе, а также несколько крупных рямов — «Михайловский» в Здвинском районе, «Силишинский» и «Мирнинский» в Усть-Таркском районе.

Ожидается, что после установления охранных зон для 25 памятников природы будет сформирован четкий правовой режим использования прилегающих территорий, что позволит минимизировать негативное воздействие на уникальные природные объекты.

