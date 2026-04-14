В Новосибирской области создадут охранные зоны вокруг 25 памятников природы

Автор: Мария Гарифуллина

Для каждой из них установят границы и определят режим использования земли

В Новосибирской области объявили закупку на подготовку материалов по созданию охранных зон вокруг 25 памятников природы регионального значения. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок в апреле 2026 года. Речь идет о территориях в разных районах области.

По условиям контракта, исполнитель должен провести натурные обследования, геодезическую съемку, определить оптимальную ширину и конфигурацию каждой охранной зоны. При этом проектировщикам предстоит учитывать множество факторов: природно-климатические условия, расположение населенных пунктов, промышленных объектов, линейных коммуникаций, наличие месторождений полезных ископаемых, а также конфигурацию водосборных бассейнов и розу ветров.

Отдельное требование — детально обосновать включение или не включение конкретных земельных участков в границы охранных зон. Для этого специалисты проанализируют актуальные спутниковые снимки, данные дистанционного зондирования и картографические материалы, а также проведут натурные обследования совместно с землепользователями и представителями местных администраций. В финале работ подрядчик подготовит полный пакет документов для внесения сведений о границах охранных зон в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН): текстовые и графические описания, перечни координат характерных точек. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 5 миллионов рублей.

Всего предстоит создать охранные зоны вокруг 25 памятников природы. Среди них, например, «Исток реки Карасук» в Коченевском районе площадью 1200 гектаров, «Бердские скалы» в Искитимском районе, «Барсуковская пещера» в Маслянинском районе, «Долина реки Издревая» в Новосибирском районе, а также несколько крупных рямов — «Михайловский» в Здвинском районе, «Силишинский» и «Мирнинский» в Усть-Таркском районе.

Ожидается, что после установления охранных зон для 25 памятников природы будет сформирован четкий правовой режим использования прилегающих территорий, что позволит минимизировать негативное воздействие на уникальные природные объекты.

Ранее редакция рассказывала, что общественники пытаются предотвратить массовую вырубку кленов в Новосибирске.

Фото Infopro54

Из-за паводка закрыли региональную трассу под Новосибирском

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области из-за паводка была полностью перекрыта региональная дорога Н-1509 в Краснозерском районе. Движение по ней остановлено для всех видов транспорта. Меры были приняты вечером 13 апреля.

— В связи с резким подъёмом уровня воды, образованием значительного перелива и высокой скоростью водного потока на автомобильной дороге Н-1509 «332 км а/д «К-17р» — ст. Зубково» вводится временное прекращение движения всех видов транспортных средств (легкового, грузового и пассажирского). Участок закрытия: км 11+200 — км 11+400, — говорится в сообщении пресс-службы ТУАД Новосибирской области.

Читать полностью

Новосибирский экс-полицейский осужден за вымогательство миллионов у мигранта

Автор: Артем Рязанов

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о вымогательстве и превышении полномочий. Виновными признаны бывший полицейский Иван Качурин и его соучастник Ходжаназар Абдуллаев. Об этом информирует пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Качурина осудили по статье 163 УК РФ (вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с целью получения имущества в особо крупном размере) и статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое из корыстной заинтересованности).

Читать полностью

Завалившие ОГЭ новосибирские школьники могут пройти обучение по 38 профессиям

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году ученики девятых классов новосибирских школ, у которых не получится сдать государственную итоговую аттестацию (ГИА), тем не менее смогут получить профессию и документ о профессиональной подготовке. Этот документ дает им право устроиться на работу даже не имея аттестата, пояснили в ответ на запрос Infopro54 в Министерстве образования Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что в этом году обучающиеся общеобразовательных организаций могут пройти профессиональную подготовку по 38-ми профессиям.

Читать полностью

Цены на пересылку писем резко выросли в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Стоимость пересылки простого письма внутри России массой до 20 граммов в марте в Новосибирской области подорожала сразу на 45,5%.  Об этом сообщил Новосибирскстат. Это рекордная динамика в сегменте «услуги».

В пресс-службе «Почты России» в ответ на запрос редакции Infopro54 напомнили, что с 10 марта 2026 года к услугам общедоступной почтовой связи внутри России применяются обновлённые тарифы. Изменения введены на основании приказа Федеральной антимонопольной службы.

Читать полностью

Новосибирцы переключаются с мяса и молока на крупы и макароны

Автор: Юлия Данилова

За год, с марта 2025 года, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области подорожала всего на 70 рублей и составила 7884,99 рубля, передает Новосибирскстат.

За год в корзине выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий — до 28,3% (26,2%), мяса и мясопродуктов — до 19,1% (17,3%), а также рыбы — 5,3% (4,7%).

Читать полностью

Психолог из Новосибирска предостерегла от шаблонов при оценке поведения школьников

Предложенные Министерством просвещения критерии оценки поведения школьников в целом отражают стремление образовательной системы перейти от исключительно академической оценки результатов обучения к более комплексному пониманию личности обучающегося и его включенности в образовательную среду, что соответствует современной тенденции гуманизации образования.

Такое мнение высказала доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой практической и специальной психологии НГПУ Юлия Перевозкина, комментируя предстоящее с 1 сентября включение 10 школ Новосибирска в проект по выставлению школьникам оценок за поведение.

Читать полностью
