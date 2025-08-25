В новосибирской тюрьме появится лечебный корпус за три миллиарда рублей

В Новосибирске, в лечебно-исправительном учреждении №10, к 2034 году возведут лечебный корпус. На его строительство потратят 3,3 миллиарда рублей. Общая площадь здания составит 7 тысяч квадратных метров, оно рассчитано на единовременное размещение 200 пациентов. Финансирование объекта предусмотрено в федеральной программе «Развитие уголовно-исправительной системы (2018-2035 годы)», которую утвердило правительство России.

В Убинском районе Новосибирской области, в селе Раисино, до 2029 года в рамках программы планируется создать медицинскую часть при исправительной колонии №13. Её стоимость составит 536,87 миллиона рублей.

К 2028 году в Новосибирской воспитательной колонии появятся кухня со столовой и здание для культурно-массовых мероприятий. Стоимость этих проектов составит 281,25 млн рублей.

В ИК-12 в Куйбышеве к 2027 году возведут газодизельную котельную. На это потратят 114,97 млн рублей.

В исправительной колонии №18 до 2027 года планируют модернизировать котельную, превратив её в центральный тепловой пункт. На эти цели выделено 20,75 миллионов рублей.

В целом по стране финансовые вливания в модернизацию инфраструктуры уголовно-исправительных учреждений РФ, включенной в программу «Развитие уголовно-исправительной системы (2018-2035 годы)», составят 359,22 миллиарда рублей. Цель программы — «улучшение показателей, характеризующих состояние условий содержания по стражей в следственных изоляторах и отбывания наказания в исправительных учреждениях, в том числе доведение количества следственных изоляторов с условиями содержания в них, соответствующими законодательству Российской Федерации и международным стандартам до 88,5%», уточняется в документе.

