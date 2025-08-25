Исследование показало растущий интерес сибиряков к совместным счетам

Согласно исследованию, проведенному ВТБ, 31% жителей Сибири выразили готовность завести общий счет со своими родными для управления семейным бюджетом, сбережений и подготовки к значительным приобретениям. Каждый пятый — уже использует подобный инструмент.

Главным преимуществом совместных счетов сибиряки видят в ускорении достижения финансовых целей – это мнение высказали 25% респондентов. Такое же количество участников опроса выделяют удобство контроля над общими расходами, а для 16% важна прозрачность и возможность мониторинга всех финансовых операций.

Более трети (37%) сибиряков полагают, что совместные счета помогут им накопить средства на крупную покупку, четверть планирует использовать их для сбора средств на путешествие или отдых, а 15% хотят с помощью данного продукта накопить на ремонт.

Мнения относительно оптимальной суммы взноса на счет разделились: более трети опрошенных готовы отчислять от 10% до 20% своего дохода. Каждый пятый считает, что размер взноса должен определяться целью накопления. Более 20% своего дохода на общий счет готовы выделять 8% сибиряков, и лишь 9% согласны переводить минимальные 5%.

Россияне также обозначили желаемые функции совместных счетов для повышения удобства пользования. Почти половина опрошенных считает необходимыми уведомления о каждой транзакции, 45% хотят иметь возможность устанавливать лимиты на расходы, 44% желают простого управления несколькими пользователями, а для 25% важны встроенные инструменты для достижения общих финансовых целей.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин подчеркнул, что совместные счета – это не только инструмент управления финансами, но и способ укрепления доверия и удобства внутри семьи. Результаты исследования показывают, что многие семьи стремятся к совместному планированию бюджета для достижения общих целей, таких как отпуск, ремонт или образование, а также для контроля над расходами.

*Опрос проводился в августе 2025 года среди 1500 жителей России в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.