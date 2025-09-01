В НСО отремонтируют 64 км дорог для безопасного подвоза школьников

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и утвержденной правительством Новосибирской области программы развития дорожной сети, в регионе планируется обновить 63,9 км дорог регионального и межмуниципального значения. Эти дороги важны для безопасного подвоза школьников к учебным заведениям.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, около 10 тысяч детей ежедневно доставляются школьными автобусами в различные точки области. Обеспечение безопасности на школьных маршрутах является приоритетом. В текущем году 27% всех дорожных работ ориентированы на улучшение этих маршрутов. Перед началом учебного года специалисты ТУАД совместно с другими ведомствами провели инспекцию всех школьных направлений, чтобы убедиться в их безопасности и пригодности к эксплуатации.

Уже завершен ремонт 2-километрового участка дороги, ведущей к городу Барабинску от федеральной трассы Р-254 «Иртыш». Этот участок является частью первого этапа обновления дороги, соединяющей два ключевых населенных пункта. Были проведены работы по замене асфальтового покрытия, укреплению обочин, установке новых дорожных знаков и нанесению разметки.

Также закончен ремонт 4 км дороги возле поселка Красногорский в Мошковском районе. В Каргатском районе обновлена дорога, ведущая к историческому форпосту XVII века. В Коченевском районе в эксплуатацию введен 4-километровый участок дороги от райцентра до села Поваренка.

Перед началом учебного года были проведены работы по ямочному ремонту на площади свыше 1,4 млн м2 дорожного полотна, при этом 85% этого объема работ было выполнено на школьных маршрутах.