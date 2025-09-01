В Новосибирске выдали разрешение на строительство автодрома с двумя трассами

На улице Петухова, рядом с остановкой «Молкомбинат», появится спортивный автодром. Он займет более двух гектаров земли. Как говорится в разрешении, опубликованном на сайте мэрии, комплекс будет состоять из одноэтажного административного здания и двух гоночных трасс: первая трасса займет 2 481,9 кв. м, вторая – 3 131,8 кв. м.

Разрешение на строительство выдано ООО «Новосибирский центр высшего водительского мастерства» и действует до 3 декабря 2025 года.

Напомним, что депутат Заксобрания Новосибирской области, Валерий Ильенко, директор АО «НСК-Транс» (бывшее МУП «ПАТП-5»), рассказывал редакции Infopro54 о проекте строительства автодрома на улице Петухова, рядом с Молкомбинатом. По его словам, идея создания трассы обсуждается уже больше двух лет, но инициаторы проекта все еще ждут разрешения на строительство. Разрешение на аренду площадки было выдано еще в 2015 году.

— У нас в городе сейчас в принципе нет автодромов для подготовки водителей, которые соответствовали бы всем современным ГОСТам и требованиям. На этой площадке планируется создание такого автодрома с компьютеризацией, роботизацией. Такого уровня площадок в городе нет, — говорил Ильенко.

Объем инвестиций в проект он оценить на тот момент затруднился, отметив, что сейчас проект просчитывается. Тем не менее, инициаторы готовы приступил к созданию автодрома после получения разрешения на строительство.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Новосибирский центр высшего водительского мастерства» создано в 2007 году, зарегистрировано по адресу Доватора, 11. Директор и учредитель Павел Ильенко (70%), ООО «Эталон» и Елена Белокопытова — по 15%. По адресу Доватора, 11 находится АО «НСК-Транс» (ранее МУП «ПАТП-5» ).

По данным 2ГИС, в настоящее время на территории Новосибирска находится 34 автодрома, по данным Яндекс-карт — 13.

Ранее редакция сообщала о том, что на строительство двух новых станций метро в Новосибирске потребуется 10 миллиардов. Еще три миллиарда нужно на создание метродепо.