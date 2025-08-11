В России планируют полностью поменять портал «Госуслуги»

В России планируют кардинально изменить систему дистанционного получения государственных услуг. Разрозненные сервисы на «Госуслугах» объединят в группы, ориентированные на конкретные жизненные ситуации. Об этом заявил Дмитрий Григоренко, заместитель председателя правительства РФ и руководитель аппарата правительства.

Новая система позволит гражданам получать нужные услуги без необходимости искать их по отдельности — все будет доступно через принцип «одного окна».

— Когда человек выходит на пенсию, открывает бизнес или оформляет документы при рождении ребенка, он должен получать все необходимые услуги пакетом, без необходимости разбираться в нюансах работы разных ведомств и сбора лишних документов. Каждая услуга должна быть удобной и быстрой, — подчеркнул Григоренко.

К каждой услуге прикрепят куратора, который будет следить за ее качеством.

— В списке обязанностей куратора — работа с обратной связью от граждан, обеспечение развития услуги, устранение сбоев и ошибок системы. Человек, который обращается за услугой, будет знать, кто несет персональную ответственность за ее качество. А также увидит лицо куратора — его фото, по согласию, размещается на станице услуги, — рассказали «Известиям» в аппарате правительства РФ.

Напомним, к 2030 году 99% массовых и социально значимых услуг в России планируют перевести в электронный формат. Сейчас этот показатель достиг 90%. Уже сегодня гражданам не всегда нужно предоставлять документы для получения услуг, так как многие ведомства сами получают их из государственных реестров.

Стоит отметить, что комментарии о переформатированию «Госуслуг» в соцсетях воспринимают настороженно. Люди пишут, что только более-менее разобрались с текущими настройками портала, а сейчас придется изучать новые. Много советов обратить внимание на качество работы «Госуслуг». В частности, граждане отмечают различные проблемы в работе сервиса.

— На сайте не работает чат с оператором. Не могу дозвониться / дописаться до оператора. Мои сообщения с вопросами поддержке висят уже 5 дней. — Весь день не могу прикрепить фото к оформлению загранпаспорта. Постоянно появляется сообщение «Техническая ошибка», после нажатия на кнопку «Продолжить». Что не так? Много фото разных сделал, все соответствуют требованиям. — Заказала выписку из трудовой, два часа статус не меняется. Раньше пару минут вся процедура занимала.

