Новосибирск станет центром технологического развития: все о подготовке к «Технопрому»

В правительстве Новосибирской области под руководством губернатора Андрея Травникова в ходе оперативного совещания обсудили вопросы организации XII Международного форума технологического развития «Технопром».

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова представила детальный доклад о подготовке к «Технопром-2025», который пройдет в рамках Российской научно-технологической недели.

Особое внимание в текущем году уделяется удобству доставки участников и посетителей на площадку Экспоцентра. Для оперативной транспортировки из центра Новосибирска и с площади Маркса к главной арене «Технопрома» будут организованы дополнительные транспортные мощности: автобусы и электрички.

Андрей Травников подчеркнул значимость «Технопрома», отметив, что он является не только ключевым событием для Новосибирска, но и ведущим форумом страны в области науки и технологий. Он выразил надежду на проведение интересного, насыщенного и результативного мероприятия.

В этом году тема форума: «Наука, кадры, индустрия: необходимые компоненты технологического лидерства».

Оргкомитет форума, как и прежде, возглавляет заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Программа включает деловую, выставочную, образовательную и культурно-развлекательную составляющие. Мероприятия пройдут не только в Экспоцентре, но и в наукограде Кольцово, НГУ, НГТУ, Академпарке, а также на территории у КДЦ «Победа», где с 29 по 31 августа состоится арт-фестиваль «Техноарт», являющийся продолжением «Технопрома». Хедлайнером «Техноарта» станет Александр Пушной.

Главная цель «Технопрома» – создание масштабного комплекса мер для обеспечения технологического прорыва, ускоренного внедрения научных разработок, подготовки кадров для приоритетных отраслей, увеличения инвестиций в науку и привлечения молодежи к научной деятельности.

Миссия форума заключается в организации платформы для обсуждения вопросов научно-технологического развития между регионами, предприятиями, научными организациями, институтами развития и федеральными органами власти с участием иностранных коллег, а также в формировании межрегиональных и кооперационных связей для достижения технологического лидерства в отдельных проектах и разработках.

Традиционно в рамках форума состоится съезд педагогических работников. Гостей ожидают пленарные дискуссии, выставки, экскурсии, культурная программа, картинг-турнир и ресторанный фестиваль «ТехноВкус».