Рекламодателям

Более 150 уголовных дел в отношении подростков поступило в суды Новосибирска

  • 02/11/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
Более 150 уголовных дел в отношении подростков поступило в суды Новосибирска
Несовершеннолетних чаще всего задерживают за кражи и грабежи

С начала 2025 года в Новосибирской области подростки совершили 10 преступлений против жизни и здоровья. В 2024 году за этот же период в регионе были совершены 14 аналогичных преступлений. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области.

При этом в 2025 году в регионе увеличилось количество подростков, которые совершили преступления, — 258 лиц, в 2024 году — 218 лиц. С начала года следователи уже направили в суд 157 уголовных дел в отношении подростков, что на 12% больше, чем годом ранее (140).

— Увеличение количественных показателей направленных в суд уголовных дел, а также лиц, совершивших преступления, произошло за счет увеличения преступлений имущественного характера (краж и грабежей), — отметили в управлении.

В целом по России, по данным пресс-службы Следственного комитета РФ, подростки совершили 1,5 тысячи деяний против жизни и здоровья, что на 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (1348). Всего в 2025 году совершили преступления свыше 14 тысяч подростков, их число выросло на 6% по сравнению с показателями января-августа прошлого года.

В ведомстве обратили внимание на рост числа несовершеннолетних, не достигших к моменту совершения деяния возраста уголовной ответственности. Кроме того, зафиксирована устойчивая динамика увеличения количества несовершеннолетних, которые совершают криминальные посягательства в составе организованной группы или преступного сообщества.

В 2025 году в целом по России следователи уже передали в суд 5,5 тысячи уголовных дел в отношении подростков, что на 8% больше, чем годом ранее. Среди ключевых причин, вызвавших рост количества таких преступлений, руководитель ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексей Еремин называл доступ к негативному контенту в сети Интернет и его влияние на молодежь.

Напомним, в октябре в Госдуму был внесен законопроект, ужесточающий подходы к определению наказаний за терроризм и ведение диверсионной деятельности. Под документом подписались 419 депутатов. Возраст уголовной ответственности за диверсию хотят снизить до 14 лет. Сейчас наказание предусматривается, если диверсант достиг возраста 16 лет.

С такой инициативой выступила Общественная палата. По мнению общественников, подростки утратили культурные ориентиры из-за влияния интернета. Чтобы вернуть эти ориентиры, предлагается оградить детей от токсичных блогеров, сцен насилия и контента для взрослых. Доступ к материалам категории 18+ планируют предоставлять только после подтверждения возраста: через паспорт, водительские права или данные банка.

Инициаторы считают, что меры следует вводить уже сейчас, пока интернет еще не охватил всех детей. Если идею поддержат, пользователям придется подтверждать личность при входе в сеть.

В Новосибирске соцсети также назвали одним из репродуктивных рисков для подростков. Именно там дети чаще всего получают знания, влияющие на восприятие тела и отношений между полами.

Ранее редакция сообщала о том, что в торговых центрах Новосибирска планируют организовать площадки для тусовок подростков

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

1 690

Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : уголовное дело подростки


История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Автор концепции «Зрелое лидерство», бизнес-тренер, ведущая стратегических сессий Евгения Климова

Евгения Климанова: В особой зоне риска выгорания в России находится средний менеджмент

Он оказывается между молотом и наковальней: руководителями и молодыми сотрудниками
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В России предложили разрешить использовать маткапитал на ремонт жилья
2/11/25 18:00
Власть Общество
Более 150 уголовных дел в отношении подростков поступило в суды Новосибирска
2/11/25 17:00
Общество Право&Порядок
В Новосибирске самозанятые таксисты на нелокализованных авто могут получить квоты
2/11/25 15:00
Бизнес Общество Транспорт
В Новосибирске и области устраняют последствия ураганного ветра
2/11/25 14:00
Власть Город Общество
«Тогда все увидят, насколько это красиво»: Новосибирск просят сделать идеальный ремонт одного памятника конструктивизма
2/11/25 13:00
Город История Культура Недвижимость Общество
Сразу в пяти селах Новосибирской области установлен карантин по бешенству
2/11/25 12:00
Общество
«Это истории предательства»: в Новосибирске после окончания дачного сезона стало больше бездомных животных
2/11/25 11:00
Общество
Лизинг новых автомобилей рухнул в Новосибирской области
2/11/25 9:00
Два молодых театра-соседа в Новосибирске показали пьесы об инфо-эпидемиях
1/11/25 19:00
Культура Общество
«Они приезжают зарабатывать»: заявки на приглашение «визовых» мигрантов подали 88 компаний из Новосибирска
1/11/25 18:00
Бизнес Власть Общество
Ещё 2 месяца действует повышенная выплата при заключении контракта с Минобороны
1/11/25 17:35
Власть
Самозапрет на кредиты установили более 300 тысяч жителей Новосибирской области
1/11/25 17:30
Общество
Определен подрядчик для новогоднего оформления улицы Ленина в Новосибирске
1/11/25 17:00
Бизнес Власть Город
«Исключить как класс»: мэр Новосибирска «объявил войну» вандалам
1/11/25 15:30
Город Общество
Ушел из жизни Владимир Васильевич Кашников, выдающийся новосибирский офтальмолог
1/11/25 15:11
Общество
Издатели попросили губернатора и главу СФ спасти газетные киоски в Новосибирске
1/11/25 15:00
Бизнес Власть Общество
Депутат Госдумы просит Генпрокуратуру пресечь мошенничества с жильём пенсионеров
1/11/25 14:00
Власть Недвижимость Право&Порядок
Ордынская трасса удвоит пропускную способность после реконструкции
1/11/25 13:50
Власть
В получении взяток от заготовителя древесины обвинили новосибирских чиновников
1/11/25 13:30
Бизнес Власть Право&Порядок
Сила духа и патриотизм: ГК «Расцветай» организовала серию праздничных концертов ко Дню народного единства
1/11/25 13:07
Недвижимость
Популярное
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в Ярмарке кадровых партнеров
31/10/25 10:45
Новосибирские энергетики повысили качество электроснабжения жителей Амбы
28/10/25 15:15
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
28/10/25 9:10
Новосибирские энергетики обеспечат электроснабжение лагеря для юных патриотов
23/10/25 11:15
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг кредитных карт с длинным грейсом
23/10/25 11:08
Подборка редакторов видео для монтажа на компьютере
22/10/25 14:42

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять