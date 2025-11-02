Более 150 уголовных дел в отношении подростков поступило в суды Новосибирска

С начала 2025 года в Новосибирской области подростки совершили 10 преступлений против жизни и здоровья. В 2024 году за этот же период в регионе были совершены 14 аналогичных преступлений. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области.

При этом в 2025 году в регионе увеличилось количество подростков, которые совершили преступления, — 258 лиц, в 2024 году — 218 лиц. С начала года следователи уже направили в суд 157 уголовных дел в отношении подростков, что на 12% больше, чем годом ранее (140).

— Увеличение количественных показателей направленных в суд уголовных дел, а также лиц, совершивших преступления, произошло за счет увеличения преступлений имущественного характера (краж и грабежей), — отметили в управлении.

В целом по России, по данным пресс-службы Следственного комитета РФ, подростки совершили 1,5 тысячи деяний против жизни и здоровья, что на 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (1348). Всего в 2025 году совершили преступления свыше 14 тысяч подростков, их число выросло на 6% по сравнению с показателями января-августа прошлого года.

В ведомстве обратили внимание на рост числа несовершеннолетних, не достигших к моменту совершения деяния возраста уголовной ответственности. Кроме того, зафиксирована устойчивая динамика увеличения количества несовершеннолетних, которые совершают криминальные посягательства в составе организованной группы или преступного сообщества.

В 2025 году в целом по России следователи уже передали в суд 5,5 тысячи уголовных дел в отношении подростков, что на 8% больше, чем годом ранее. Среди ключевых причин, вызвавших рост количества таких преступлений, руководитель ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексей Еремин называл доступ к негативному контенту в сети Интернет и его влияние на молодежь.

Напомним, в октябре в Госдуму был внесен законопроект, ужесточающий подходы к определению наказаний за терроризм и ведение диверсионной деятельности. Под документом подписались 419 депутатов. Возраст уголовной ответственности за диверсию хотят снизить до 14 лет. Сейчас наказание предусматривается, если диверсант достиг возраста 16 лет.

С такой инициативой выступила Общественная палата. По мнению общественников, подростки утратили культурные ориентиры из-за влияния интернета. Чтобы вернуть эти ориентиры, предлагается оградить детей от токсичных блогеров, сцен насилия и контента для взрослых. Доступ к материалам категории 18+ планируют предоставлять только после подтверждения возраста: через паспорт, водительские права или данные банка.

Инициаторы считают, что меры следует вводить уже сейчас, пока интернет еще не охватил всех детей. Если идею поддержат, пользователям придется подтверждать личность при входе в сеть.

В Новосибирске соцсети также назвали одним из репродуктивных рисков для подростков. Именно там дети чаще всего получают знания, влияющие на восприятие тела и отношений между полами.

Ранее редакция сообщала о том, что в торговых центрах Новосибирска планируют организовать площадки для тусовок подростков.