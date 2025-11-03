Крик отчаяния: новосибирцы обратились к Бастрыкину из-за закрытия единственной школы в посёлке

В посёлке Красномайском Новосибирской области закрывают единственную школу из-за её аварийного состояния. Здание 1950 года постройки находится в очень ветхом «статусе» и пребывание в нём крайне опасно. В проведении капитального ремонта строения отказано.

В октябре жителям Красномайского объявили о сносе школы. Ставшие заложниками ситуации дети будут вынуждены обучаться в соседних населённых пунктах, расположенных на значительном расстоянии от своего дома. При этом им придётся ежедневно ездить по единственной дороге, которая находится в плачевном состоянии.

Родители школьников начали бить тревогу, писать обращения и обивать пороги всевозможных инстанций. Однако их мольбы никаких результатов не дали.

Отчаявшись получить помощь на местном уровне, люди обратились к главе СК России Александру Бастрыкину, после чего Новосибирский Следком возбудил уголовное дело.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Новосибирской области Евгения Долгалева доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, — говорится в сообщении регионального ведомства.

Исполнение поручения поставлено на контроль в Центральном аппарате СК.

Ранее в Татарске частично обрушилось здание одной из старейших в городе. ЧП произошло в 10 часов утра и только чудом не повлекло за собой человеческие жертвы. При этом в августе 2025 года по результатам комиссионной приёмки здание без замечаний было признано готовым к началу нового учебного года. Депутат местного Совета депутатов объяснил, что стало причиной ЧП.