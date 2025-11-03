Крик отчаяния: новосибирцы обратились к Бастрыкину из-за закрытия единственной школы в посёлке

В посёлке Красномайском Новосибирской области закрывают единственную школу из-за её аварийного состояния. Здание 1950 года постройки находится в очень ветхом «статусе» и пребывание в нём крайне опасно. В проведении капитального ремонта строения отказано.
В октябре жителям Красномайского объявили о сносе школы. Ставшие заложниками ситуации дети будут вынуждены обучаться в соседних населённых пунктах, расположенных на значительном расстоянии от своего дома. При этом им придётся ежедневно ездить по единственной дороге, которая находится в плачевном состоянии.
Родители школьников начали бить тревогу, писать обращения и обивать пороги всевозможных инстанций. Однако их мольбы никаких результатов не дали.
Отчаявшись получить помощь на местном уровне, люди обратились к главе СК России Александру Бастрыкину, после чего Новосибирский Следком возбудил уголовное дело.
— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Новосибирской области Евгения Долгалева доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, — говорится в сообщении регионального ведомства.
Исполнение поручения поставлено на контроль в Центральном аппарате СК.
Ранее в Татарске частично обрушилось здание одной из старейших в городе. ЧП произошло в 10 часов утра и только чудом не повлекло за собой человеческие жертвы. При этом в августе 2025 года по результатам комиссионной приёмки здание без замечаний было признано готовым к началу нового учебного года. Депутат местного Совета депутатов объяснил, что стало причиной ЧП.
фото из Телеграм-канал «Следком»
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru