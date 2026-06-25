В России резко выросли оптовые цены на курятину

К середине июня 2026 года оптовая цена на тушку бройлера в России достигла 200 рублей за килограмм, что на 10% выше показателей прошлого года. Отдельные части куриной тушки подорожали еще значительнее: бедро прибавило в цене 26% (до 158 руб./кг), а филе – 25% (до 360 руб./кг). Однако не все части тушки дорожают – крыло подешевело на 4% (до 188 руб./кг), а голень – на 2% (до 172 руб./кг), сообщает «Ъ». Снижение цен на эти позиции эксперты связывают с изменением структуры экспорта, в частности, с падением спроса со стороны Китая, куда ранее активно поставлялась эта продукция.

Новосибирская область является одним из крупных производителей мяса птицы в Сибирском федеральном округе, занимая второе место после Алтайского края. Однако, несмотря на общероссийский тренд роста оптовых цен, розничные цены в регионе пока демонстрируют обратную динамику. По данным Новосибирскстата, средняя стоимость охлажденной и мороженой курятины в мае 2026 года составила 226,93 рубля за 1 кг, а куриные окорочка стоили в среднем 268,59 руб./кг. В годовом выражении цены на тушку курицы в Новосибирской области снизились на 1,6%, окорочка стали дешевле на 3%. Это означает, что оптовый рост пока не отразился на новосибирской рознице, хотя эксперты не исключают, что удорожание может дойти и до прилавков во втором полугодии.

При этом необходимо учитывать, что цены на «фермерскую» продукцию могут значительно отличаться от средних статистических значений и достигать 650 рублей за килограмм.

Основной причиной роста оптовых цен эксперты называют дисбаланс спроса и предложения. По данным Росстата, за январь–май 2026 года сельхозорганизации произвели на 2,1% меньше мяса птицы, чем годом ранее, а в мае падение производства ускорилось до 4%. Это происходит на фоне увеличивающегося сезонного спроса. Кроме того, отмечается, что в 2025 году цены на мясо птицы практически не росли, не успевая за инфляцией. Это подорвало рентабельность многих предприятий. Немаловажным фактором является и удорожание кормов, ветеринарных препаратов и логистики, что увеличивает себестоимость продукции. Кроме того, дополнительные издержки несут предприятия в связи с расходами на биобезопасность, вызванными эпизоотическими рисками.

Ранее редакция сообщала, что на мясокомбинатах Новосибирской области уже скопился переизбыток говядины.