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Финансы

Банки расширяют спектр нефинансовых сервисов

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Согласно исследованию, за год доля граждан, активно использующих дополнительные сервисы через банковские приложения, увеличилась на 25-30%

Российские банки, столкнувшись с усиливающейся борьбой за привлечение клиентов, наращивают свое присутствие в сегменте нефинансовых услуг. Исследование Frank RG показало, что в период с 2025 по 2026 год доля граждан, активно использующих дополнительные сервисы через банковские приложения, увеличилась на 25-30%. Особенно заметный рост продемонстрировали медицинские и страховые направления, чья популярность подскочила почти на 40%. Так, ВТБ сообщает, что эти услуги помогают частично покрыть расходы на медикаменты и предоставляют доступ к различным медицинским процедурам, включая консультации специалистов и лабораторные исследования, на основе фотографий чеков и назначений врачей.

Актуальность такого шага подтверждается общими тенденциями в расходах на лекарства: за первые пять месяцев 2026 года клиенты банка потратили на медикаменты свыше 74 миллиардов рублей, что на 21% больше по сравнению с предыдущим годом. Количество покупок в аптеках за тот же период приблизилось к 80 миллионам, увеличившись на 9%, а средний чек вырос на 11%, достигнув 931 рубля.

Экспертное сообщество отмечает, что подобный подход соответствует общему тренду интеграции страховых и медицинских услуг в банковские экосистемы. Банки стремятся стать универсальными платформами, позволяющими пользователям не только совершать платежи, но и получать широкий спектр услуг: от записи к врачу и оформления страховки до организации путешествий и решения бытовых вопросов. Аналитики рынка прогнозируют, что в ближайшем будущем появятся решения для управления домашним бюджетом, поддержки в профессиональном развитии и образовательные программы с элементами геймификации.

Фото: magnific.com/Автор: wayhomestudio 

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Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : финансы ВТБ

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Новосибирцам предоставят каникулы по ипотеке при рождении второго ребенка

Автор: Юлия Данилова

Госдума приняла закон, позволяющий новосибирцам, имеющим ипотеку, претендовать на каникулы при рождении\усыновлении второго и последующих детей. Максимальная продолжительность каникул при этом составит до полутора лет.

— В этом время не начисляется неустойка (штрафы, пени), кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. При этом с 7-го по 18-й месяц размер переплаты по кредитному договору может увеличиться, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Банка России.

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Группа S7 вложит еще более двух миллиардов в «Бердский электромеханический завод»

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году группа S7 намерена вложить в развитие «Бердского электромеханического завода» (БЭМЗ) 2,23 млрд рублей. В рамках программы инвестиций планируется освоить на предприятии ремонт стоек шасси иностранных воздушных судов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на годовой отчет группы.

Стоит отметить, что с 2023 по 2025 годы на реализацию инвестпрограммы на площадке БЭМЗ компания направила уже 3,6 млрд рублей. Средства были направлены на организацию производства авиационного крепежа и развития компетенций в области ремонта авиационной техники.

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Завод по выпуску готовых блюд появится под Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

На инвестиционном совете Новосибирской области был представлен проект создания производственного комплекса по выпуску готовых блюд. Инициатором выступает ООО «Освоение Сибири» в партнерстве с ООО «ТДК КОТ». «ТДК КОТ» работает в Дальневосточной федеральном округе на рынке готовых блюд длительного хранения с 2021 года. С 2024 года компания системно изучала рынок и занималась дистрибьюцией. В первый год поставки готовой продукции составили 30 000 единиц, в 2025 году — 250 000.

— В Новосибирской области в Линево мы хотим построить завод полного цикла по производству готовых блюд длительного хранения. Наша цель — выйти на объём производства 7,2 млн порций в год. Выход на полную мощность запланирован на 2033 год, — отметил генеральный директор ООО «Освоение Сибири» Станислав Бочаренко.

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Полис ОСАГО подешевел в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

С 22 июня в Новосибирской области начали действовать новые территориальные коэффициенты ОСАГО.

Напомним, тариф на ОСАГО в двух особо отличившихся регионах России — Новосибирской области и Ингушетии — вырос в декабре 2025 года. Полис для водителей подорожал в 2,5 раза.

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ЦМАКП: ключевая ставка должна быть снижена для роста экономики

Для обеспечения стабильного экономического роста и преодоления имеющихся структурных препятствий заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов считает необходимым снижение ключевой ставки до диапазона 7–8,5%. Он озвучил данное мнение на инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Красноярск», отметив, что нынешняя монетарная политика стимулирует сохранение средств, а не их вложение в инвестиционные проекты.

Эксперт прогнозирует, что на предстоящем заседании Центральный банк, вероятно, примет решение о снижении ставки, полагая, что вероятность такого исхода составляет 2 к 1 между 0,5 и 0,25. Тем не менее Белоусов допускает возможность временной паузы в изменении ставки со стороны регулятора, обусловленной внешними и внутренними рисками.

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Новосибирскому бизнесу доступен эквайринг ПСБ по специальной ставке 1,4 %

Воспользоваться предложением могут продуктовые магазины, кафе, точки быстрого питания, АЗС, аптеки, медицинские центры и туристические агентства.
Спецусловия действуют для новых клиентов ПСБ, которые до 31 июля 2026 года откроют в ПСБ расчетный счет по тарифу «Торговля»*. В рамках тарифа клиент получит:
· Сниженную ставку по торговому эквайрингу — фиксированные 1,4 % на весь период обслуживания.
· Отсутствие требований к обороту — ставка стабильна и не зависит от ежемесячной выручки бизнеса.
· Бизнес-карту с бесплатным обслуживанием, кешбэком за покупки до 15 000 рублей в месяц и возможностью снимать наличные в банкомате с комиссией всего 1 %.
· Бесплатные переводы на счета физических лиц до 500 000 рублей в месяц.
· Пакет платежей — 10 бесплатных переводов в адрес юридических лиц и ИП в другие банки ежемесячно.
· Бесплатное зачисление средств на расчетный счет.
· Стоимость обслуживания по тарифу составляет всего 1490 рублей в месяц.
В банке подчеркнули, что эквайринг сегодня напрямую влияет на выручку любого розничного бизнеса, поскольку современному покупателю важно иметь возможность оплатить покупку удобным ему способом: картой через терминал, смартфоном, QR-кодом.
Дополнительно к эквайрингу клиенты ПСБ могут подключить сервис быстрых зачислений, что позволит получать зачисление выручки на счет до трех раз в день и эффективнее управлять капиталом.
Также при открытии счета в ПСБ новосибирские предприниматели получают доступ к бесплатным сервисам для бизнеса. В их числе — система «Светофор» для быстрой проверки надежности контрагентов, удобный сервис онлайн-бухгалтерии и юридическая поддержка. Для продвижения своего дела клиенты банка могут бесплатно воспользоваться конструктором сайтов, чтобы создать интернет-магазин без привлечения программистов, а также современным ИИ-помощником, который поможет сгенерировать продающие тексты, посты для соцсетей и описания товаров.
Подать заявку на открытие расчетного счета по специальному тарифу предприниматели Новосибирского региона края могут на официальном сайте ПСБ или в отделении банка.
Офис ПСБ в Новосибирске: ул. Серебренниковская, 37а

*Применение данного тарифа возможно только в отношении новых клиентов, у которых не было расчетного счета и договора торгового эквайринга в ПАО «Банк ПСБ», при соответствии сфере деятельности: супермаркеты или продукты питания, рестораны, фастфуд, АЗС, медицина турагентства (МСС 8062, 8011, 8031, 8042, 8049, 8050, 8099, 8071, 4119, 8211, 8220, 8241, 8249, 8299, 8351, 5814, 4900, 5541, 5542, 4722, 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5812, 5912). Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. Подробная информация на сайте psbank.ru, по телефону 8 (800) 333-25-50 (звонок по России бесплатный) или в офисах банка.

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