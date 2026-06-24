Банки расширяют спектр нефинансовых сервисов

Российские банки, столкнувшись с усиливающейся борьбой за привлечение клиентов, наращивают свое присутствие в сегменте нефинансовых услуг. Исследование Frank RG показало, что в период с 2025 по 2026 год доля граждан, активно использующих дополнительные сервисы через банковские приложения, увеличилась на 25-30%. Особенно заметный рост продемонстрировали медицинские и страховые направления, чья популярность подскочила почти на 40%. Так, ВТБ сообщает, что эти услуги помогают частично покрыть расходы на медикаменты и предоставляют доступ к различным медицинским процедурам, включая консультации специалистов и лабораторные исследования, на основе фотографий чеков и назначений врачей.

Актуальность такого шага подтверждается общими тенденциями в расходах на лекарства: за первые пять месяцев 2026 года клиенты банка потратили на медикаменты свыше 74 миллиардов рублей, что на 21% больше по сравнению с предыдущим годом. Количество покупок в аптеках за тот же период приблизилось к 80 миллионам, увеличившись на 9%, а средний чек вырос на 11%, достигнув 931 рубля.

Экспертное сообщество отмечает, что подобный подход соответствует общему тренду интеграции страховых и медицинских услуг в банковские экосистемы. Банки стремятся стать универсальными платформами, позволяющими пользователям не только совершать платежи, но и получать широкий спектр услуг: от записи к врачу и оформления страховки до организации путешествий и решения бытовых вопросов. Аналитики рынка прогнозируют, что в ближайшем будущем появятся решения для управления домашним бюджетом, поддержки в профессиональном развитии и образовательные программы с элементами геймификации.