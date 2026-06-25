Топливные лимиты меняют планы новосибирских путешественников

В самом разгаре летний туристический сезон — время, когда тысячи новосибирцев традиционно отправляются в долгожданные отпуска на личных автомобилях. Однако в этом году планы путешественников могут серьёзно скорректироваться: с 23 июня в Новосибирской области введены рекомендательные ограничения на продажу топлива.

Оперативный штаб под председательством заместителя губернатора Новосибирской области Олега Клемешова рекомендовал владельцам сетей АЗС при риске дефицита ограничивать отпуск топлива за одну транзакцию. На трассовых заправках — не более 40 литров бензина и 200 литров дизеля, на городских — 40 литров бензина и 80 литров дизеля, заправка в канистры ограничена 10 литрами. Власти объясняют это необходимостью предотвратить спекулятивный спрос на фоне ограничений в соседних регионах, где уже фиксируется повышенный спрос на ГСМ.

Для автомобилистов, планирующих дальние поездки, это создаёт дополнительные сложности. Ведь популярность автотуризма в Новосибирской области растёт год от года. Трасса Р-256 (Чуйский тракт), проходящая через Новосибирскую область и Алтай, признана самым популярным маршрутом для автопутешествий в России, а трафик на ней в 2025 году вырос на 16%. Новосибирская область, Алтайский край и Республика Алтай даже начали формирование единого национального туристического маршрута «Чуйский тракт».

— До 2035 года в России действует программа развития автотуризма. На текущий момент сформировано 65 маршрутов по стране. Наша область является лидером среди регионов Сибири в этой программе. Автомобилистам, планирующим поездку, достаточно изучить карту: найти АЗС, проверить наличие топлива на их сайтах. Это обеспечит комфортное путешествие, — отметил руководитель отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергей Лацких.

Сами путешественники, впрочем, смотрят на ситуацию более приземлённо. Водители со стажем признаются, что на практике рекомендация проверять сайты АЗС работает не всегда.

— Мы с семьёй каждое лето путешествуем на личном автомобиле, в том числе в Алтайский край и Республику Алтай. На Чуйском тракте и многих других сибирских магистралях связь часто пропадает, интернет ловит далеко не везде. Раньше всегда имели в запасе одну-две канистры с бензином, но теперь их почти нигде не залить. Остаётся только ориентироваться на старый добрый опыт: следить за чатами других путешественников, спрашивать у встречных водителей о наличии бензина на заправках и закладывать лишний час-полтора на случай, если следующая колонка окажется пустой, — говорит Михаил К. из Новосибирска.

Ограничения уже вызвали заметный резонанс не только в Сибири, но и далеко за её пределами. На этом фоне пользователи активно обсуждают схемы, как обойти лимиты. Одна из самых популярных — заправиться на АЗС в пределах разрешённого объёма, отъехать, слить топливо в канистру и вернуться за новой порцией. Аналитики «Яндекс.Wordstat» и Google Trends зафиксировали взрывной рост интереса к этой теме: за последние три месяца число запросов «как слить бензин» выросло более чем в 10 раз — с 4 тысяч до почти 44 тысяч в неделю, а в Google интерес к теме достиг максимальных 100 баллов. Особенно активно такие запросы ищут жители Ростовской области, где за июнь было зафиксировано более 4,5 тысяч подобных обращений. В Новосибирской области с начала месяца ответ на этот вопрос искали более 550 раз.

Ажиотаж вокруг топлива привёл и к неожиданным последствиям. Как сообщает Telegram-канал Mash, в московских магазинах закончились канистры для бензина. За последние недели цены на них выросли на 20–40% — 20-литровые ёмкости продают уже за 4 тысячи рублей. Взлетел спрос и на сопутствующие товары: воронки, шланги, насосы для перекачки топлива и перчатки. При этом как раз на фоне этого ажиотажа АЗС массово вводят запрет на перелив бензина в канистры, что сводит на нет саму идею создания запаса «на всякий случай».

Ранее редакция сообщала, что рост цен на бензин уже оказал влияние на инфляцию в Новосибирске в мае.