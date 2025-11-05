Новосибирск принимает Сибирский агропромышленный форум

С 5 по 7 ноября в регионе проходит Сибирский агропромышленный форум, где подводятся итоги работы аграрного сектора за прошедший сезон и намечаются пути дальнейшего развития АПК. С каждым годом это событие привлекает все больше участников из разных уголков России и зарубежных стран, что подчеркивает его важность для агробизнеса.

Заместитель председателя Правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов ранее подчеркнул, что на форуме созданы оптимальные условия для обмена опытом, лучшими практиками, прогрессивными технологиями и решениями, направленными на продвижение товаров и услуг во всех секторах АПК. Деловая программа форума отражает центральную идею: «Сибирь – главная житница России: продовольственная независимость и экспортный потенциал». Работа будет организована по тематическим направлениям, сконцентрированным на обсуждении актуальных вопросов и поиске решений, демонстрации достижений АПК и налаживании деловых контактов.

В первый день форума состоится профессиональный конкурс среди специалистов в области зоотехнии и селекции, выставка племенных животных под названием «Сила Сибири-2025», а также традиционный конкурс новосибирских брендов продуктов питания и напитков «Вкусы Сибири», включающий народную дегустацию и голосование посетителей и участников форума. Параллельно на той же площадке развернется Сибирская аграрная неделя. Участниками выставки станут более 350 компаний из различных регионов России, а также из Беларуси и Китая.

Форум охватывает ключевые аспекты АПК: современные методы культивирования сельскохозяйственных культур, развитие животноводства и ветеринарии, применение цифровых технологий и искусственного интеллекта, расширение экспортных возможностей сельскохозяйственной продукции, а также использование беспилотных летательных аппаратов. На выставочных стендах будут представлены предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерские хозяйства, а также научно-исследовательские и общественные организации, демонстрирующие свои достижения и широкий ассортимент продукции.

Все мероприятия будут проходить в МВК «Новосибирск Экспоцентр». Вход на Сибирский агропродовольственный форум для посетителей свободный.

