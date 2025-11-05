Спрос на автомобили с пробегом в октябре в Новосибирске побил годовой рекорд

В Новосибирской области продажи автомобилей с пробегом в октябре 2025 года выросли на 9% по сравнению с октябрем прошлого года и на 8% по сравнению с сентябрем. В впервые за 2025 год количество сделок превысило показатели прошлого периода.

Количество объявлений о продаже автомобилей на Дроме увеличилось на 25% за год. В октябре пользователи платформы увидели почти 60 тысяч предложений по средней цене 1,3 миллиона рублей. При этом медианная цена снизилась до 886 тысяч рублей.

Среди сотен самых популярных моделей 25 показали рост продаж более на 20% за месяц. Особенно активно покупатели приобретали мощные автомобили, такие как Subaru Outback, Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg, Kia Sorento, BMW X5, Toyota Highlander и Honda CR-V.

По словам аналитика автомобильного портала «Дром» Игоря Олейникова, после введения новых коэффициентов утильсбора рынок новых и подержанных машин может сильно измениться.

— Это значит, что цены на б/у машины будут сильно ниже цен на новые дилерские авто. При реализации такого сценария не клиент будет выбирать покупать новое или б/у авто, а рынок будет ему это диктовать исходя из его покупательной способности. Если у автолюбителя есть деньги на б/у авто, то это не значит, что вы сможете чуть-чуть накопить и купить новый, теперь различие может стать принципиальным и цена нового авто будет, например на 50% выше полностью такого же, но б/у, — объясняет эксперт.

Эксперты платформы также проанализировали спрос на автомобили производителей из разных стран.

Китайские автомобили стремительно набирают популярность. С начала года их продажи выросли на 89%, а к сентябрю — на 9%. Этот рост объясняется тем, что китайские машины пока занимают лишь 2,3% рынка подержанных автомобилей в регионе. В октябре в пятерку самых популярных моделей вошли Haval Jolion, Lifan X60, Voyah Free, Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Monjaro. На их долю приходится 18% всех купленных китайских авто с пробегом за месяц.

Корейские автомобили также показывают хорошие результаты. За год их продажи увеличились на 18%, а за месяц — на 11%. Лидерами рынка остаются Hyundai Solaris, Creta и Tucson, а также Kia Rio и Sportage. Они занимают 46% от всех продаж корейских автомобилей с пробегом. В целом, корейские авто занимают 6% рынка подержанных машин.

Автомобили с пробегом европейских и американских марок выросли в продажах на 16% за год и на 15% с начала года. В пятерке самых популярных моделей, которые занимают 34% рынка, лидируют Ford Focus, Renault Logan, Chevrolet Cruze, Renault Duster и Skoda Octavia.

За год немецкие автомобили с пробегом подорожали на 10%, а за месяц — на 7%. Они занимают 8% рынка. Лидеры по количеству сделок — Mercedes-Benz E, C и S-классов, а также BMW X5 и пятой серии. На их долю приходится 33% этого сегмента.

Подержанные японские авто занимают 62% вторичного рынка Новосибирской области. В октябре их продажи выросли на 7% по сравнению с сентябрем и на 8% по сравнению с прошлым годом. В пятерку лидеров вошли Toyota Corolla и Camry, Honda CR-V и Fit. Subaru Forester, который в сентябре стоял на третьем месте, опустился на пятую строчку. Эти пять моделей составили 15% всех октябрьских продаж японских авто.

Подержанные отечественные авто показали наименьший рост продаж. К сентябрю их реализация выросла на 13%, но к октябрю 2024-го снизилась на 1%. Сегодня российские машины занимают 16% вторичного рынка региона. Лидерами по-прежнему остаются модели Лада: «семерка», Приора, 2114 «Самара», 4×4 2121 Нива и Гранта.

