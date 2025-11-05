Рекламодателям

Спрос на автомобили с пробегом в октябре в Новосибирске побил годовой рекорд

  • 05/11/2025, 17:00
Автор: Артем Рязанов
При этом медианная цена на такие машины падает

В Новосибирской области продажи автомобилей с пробегом в октябре 2025 года выросли на 9% по сравнению с октябрем прошлого года и на 8% по сравнению с сентябрем. В впервые за 2025 год количество сделок превысило показатели прошлого периода.

Количество объявлений о продаже автомобилей на Дроме увеличилось на 25% за год. В октябре пользователи платформы увидели почти 60 тысяч предложений по средней цене 1,3 миллиона рублей. При этом медианная цена снизилась до 886 тысяч рублей.

Среди сотен самых популярных моделей 25 показали рост продаж более на 20% за месяц. Особенно активно покупатели приобретали мощные автомобили, такие как Subaru Outback, Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg, Kia Sorento, BMW X5, Toyota Highlander и Honda CR-V.

По словам аналитика автомобильного портала «Дром» Игоря Олейникова, после введения новых коэффициентов утильсбора рынок новых и подержанных машин может сильно измениться.

—  Это значит, что цены на б/у машины будут сильно ниже цен на новые дилерские авто. При реализации такого сценария не клиент будет выбирать покупать новое или б/у авто, а рынок будет ему это диктовать исходя из его  покупательной способности. Если у автолюбителя есть деньги на б/у авто, то это не значит, что вы сможете чуть-чуть накопить и купить новый, теперь различие может стать принципиальным и цена нового авто будет, например на 50% выше полностью такого же, но б/у, — объясняет эксперт.

Эксперты платформы также проанализировали спрос на автомобили производителей из разных стран.

Китайские автомобили стремительно набирают популярность. С начала года их продажи выросли на 89%, а к сентябрю — на 9%. Этот рост объясняется тем, что китайские машины пока занимают лишь 2,3% рынка подержанных автомобилей в регионе. В октябре в пятерку самых популярных моделей вошли Haval Jolion, Lifan X60, Voyah Free, Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Monjaro. На их долю приходится 18% всех купленных китайских авто с пробегом за месяц.

Корейские автомобили также показывают хорошие результаты. За год их продажи увеличились на 18%, а за месяц — на 11%. Лидерами рынка остаются Hyundai Solaris, Creta и Tucson, а также Kia Rio и Sportage. Они занимают 46% от всех продаж корейских автомобилей с пробегом. В целом, корейские авто занимают 6% рынка подержанных машин.

Автомобили с пробегом европейских и американских марок выросли в продажах на 16% за год и на 15% с начала года. В пятерке самых популярных моделей, которые занимают 34% рынка, лидируют Ford Focus, Renault Logan, Chevrolet Cruze, Renault Duster и Skoda Octavia.

За год немецкие автомобили с пробегом подорожали на 10%, а за месяц — на 7%. Они занимают 8% рынка. Лидеры по количеству сделок — Mercedes-Benz E, C и S-классов, а также BMW X5 и пятой серии. На их долю приходится 33% этого сегмента.

Подержанные японские авто занимают 62% вторичного рынка Новосибирской области. В октябре их продажи выросли на 7% по сравнению с сентябрем и на 8% по сравнению с прошлым годом. В пятерку лидеров вошли Toyota Corolla и Camry, Honda CR-V и Fit. Subaru Forester, который в сентябре стоял на третьем месте, опустился на пятую строчку. Эти пять моделей составили 15% всех октябрьских продаж японских авто.

Подержанные отечественные авто показали наименьший рост продаж. К сентябрю их реализация выросла на 13%, но к октябрю 2024-го снизилась на 1%. Сегодня российские машины занимают 16% вторичного рынка региона. Лидерами по-прежнему остаются модели Лада: «семерка», Приора, 2114 «Самара», 4×4 2121 Нива и Гранта.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы набрали автокредитов на 2,5 миллиарда рублей.

Источник фото:Freepik / Автор — freepik

246

Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : спрос продажа автомобиль


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Автор концепции «Зрелое лидерство», бизнес-тренер, ведущая стратегических сессий Евгения Климова

Евгения Климанова: В особой зоне риска выгорания в России находится средний менеджмент

Он оказывается между молотом и наковальней: руководителями и молодыми сотрудниками
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Спрос на автомобили с пробегом в октябре в Новосибирске побил годовой рекорд
5/11/25 17:00
На трассе «Иртыш» под Новосибирском скорость движения увеличится до 120 км\ч
5/11/25 16:30
Власть Транспорт
Педагогические вузы в России увеличат набор абитуриентов по целевому приему
5/11/25 16:00
Власть Образование Общество
Бывший замминистра природы Новосибирской области возглавил министерство в Забайкалье
5/11/25 15:45
Отставки и назначения
Места для предпринимателей на кладбищах Новосибирска разыграют на торгах
5/11/25 15:00
Бизнес Власть Общество
Туристы заплатили за пребывание в Новосибирске почти 72 млн рублей
5/11/25 14:30
Бизнес Власть Город Туризм
Цены на продукты для новогоднего стола начали изучать новосибирцы
5/11/25 14:00
Общество
Банковские счета новосибирцев блокируют за переводы самому себе
5/11/25 13:30
Общество
Новосибирцев ждут рекордно длинные новогодние выходные
5/11/25 13:00
Общество
Частные метеостанции Новосибирской области интегрируют в единую систему наблюдений
5/11/25 12:05
Агропром
Пособие по беременности и родам в России вырастет в 2026 году
5/11/25 11:30
Общество
«Киосков меньше — доходы больше»: платежи от НТО в бюджет Новосибирска увеличиваются
5/11/25 11:00
Бизнес Власть Город
Цифровой надзиратель: алгоритмы ФНС мгновенно находят ошибки в декларациях бизнеса Новосибирска по НДС
5/11/25 10:00
Бизнес ПроБизнес
В Новосибирске магазины стали чаще просить оплату через QR-код или наличкой
5/11/25 9:00
Бизнес Общество
Белая галерея устроила первую в своей практике выставку скульптуры в Новосибирске
4/11/25 19:00
Город Культура Общество
Новосибирский политик Кожемякин поздравил всех с праздником и объявил голодовку
4/11/25 18:15
Общество Политика
Список профессиональных праздников в России пополнил День работника суда
4/11/25 18:00
Власть Общество
Восемь новосибирских вузов приняли участие в China Education Expo 2025 в Пекине
4/11/25 17:00
Образование Общество
В Новосибирске эксперты связали ожирение школьников с EГЭ и ОГЭ
4/11/25 16:00
Общество
Опубликованы снимки лосей, сделанные фотоловушкой в лесу Новосибирской области
4/11/25 15:00
Общество
Популярное
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Новости компаний
Банк Уралсиб увеличил доходность по вкладам «Ключевой Плюс» и «Комфорт Плюс»
5/11/25 11:33
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в Ярмарке кадровых партнеров
31/10/25 10:45
Новосибирские энергетики повысили качество электроснабжения жителей Амбы
28/10/25 15:15
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
28/10/25 9:10
Новосибирские энергетики обеспечат электроснабжение лагеря для юных патриотов
23/10/25 11:15
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг кредитных карт с длинным грейсом
23/10/25 11:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять