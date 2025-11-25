В Санкт-Петербурге завершился первый год масштабной реставрации Дома Радио

Этот проект реализуется банком ВТБ в рамках его программы «Культурная страна».

В течение года в Доме Радио демонтировали все перегородки и конструкции, не представляющие исторической ценности, и вывезли из здания 12 тысяч кубометров строительного мусора. Одновременно с этим реставраторы почти полностью (на 90%) закончили очистку лепнины от поздних наслоений и загрязнений. В настоящее время специалисты продолжают реставрационные работы в аванзале, исторических студиях и других парадных залах, восстанавливая первоначальный вид интерьеров.

Одновременно с этим в здании начата полная замена изношенной инженерной инфраструктуры: ведется прокладка современной вентиляции, отопления, водоснабжения и электроснабжения, которые аккуратно встраиваются в историческое пространство. Суммарная длина новых труб отопления и водоснабжения превысит 8 км, а кабельных линий – 80 км.

По словам старшего вице-президента ВТБ Дарьи Филипповой, завершается важный этап, связанный с конструктивными и архитектурными решениями, а также с монтажом инженерных систем, что позволит завершить все реставрационные работы к концу следующего года. Параллельно идёт научная реставрация исторических интерьеров. Такой комплексный подход позволяет одновременно решать задачи сохранения и модернизации памятника для его возвращения городу с максимальным сохранением исторической достоверности и современным уровнем комфорта для посетителей.

Фото предоставлены пресс-службой ВТБ

На кровле завершен основной объем работ по восстановлению и усилению несущих элементов. Специалисты заканчивают укрепление стальных ферм и замену поврежденных частей стропильной системы, обеспечивая долговечность всей крыши. Особенностью этого этапа стал ручной монтаж больших металлических деталей из-за ограниченного пространства исторического центра.

Во всем здании производится штукатурка стен, поскольку оригинальная штукатурка была сильно повреждена или утрачена. В специально подготовленных помещениях проводятся подготовительные работы к финальной стадии реставрации. Специалисты подбирают оттенки для покраски стен и реставрации паркета, согласовывая выбор цветов с архивными данными и результатами исследований на объекте, чтобы обеспечить максимальное восстановление исторического вида.

В реставрационных работах Дома Радио участвуют более 250 специалистов разных профилей: архитекторы, реставраторы произведений искусства, инженеры, электрики, сварщики, монтажники, а также общестроительные бригады.