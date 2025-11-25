В Новосибирской области резко вырос спрос на тренировки по единоборствам

В октябре 2025 года интерес новосибирцев к услугам тренеров по единоборствам вырос на 40% по сравнению с прошлым годом, сообщает агрегатор объявлений «Профи.ру». по этому показателю регион занимает третье место в России. Столица Сибири уступила лишь Свердловской области (рост спроса составил 113%) и Краснодарскому краю (50%).

По мнению тренера по единоборствам Сергея Каледина, большинство людей решили заняться боевыми искусствами после просмотра турниров UFC. При этом новосибирцы, как правило, выбирают отдельный вид спорта: бокс, тайский бокс, кикбоксинг или MMA (в промоушене бойцы дерутся по правилам смешанных единоборств).

Эксперт отметил, что больше всего пользуются спросом персональные тренировки, хотя и на групповые занятия рост составил 15-20%. По его словам, почти половина клиентов персонального формата — мужчины старше 30 лет.

— Также тренировки пользуются популярностью у подростков и молодежи, которые хотят научиться постоять за себя из-за проблем в школе или колледже, а ещё у девушек, которые стремятся изучить основы самообороны. Подавляющее большинство учеников на групповых тренировках — это дети и подростки, — добавил Каледин.

Стоит отметить, что в сентябре текущего года в Новосибирской области заметно увеличился спрос и на услуги фитнес-центов. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года число платежей в этом сегменте выросло в 2,2 раза, оборот — в 2,5 раза, а средний чек — на 16%, до 6181 рубля.

По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске более 2400 спортзалов, 21 теннисный корт, 150 клубов единоборств, 16 секций фигурного катания, 223 футбольных и 47 хоккейных секций, 110 секций плавания, 21 — фехтования и т.д.

Ранее редакция сообщала, что спрос на ЗОЖ простимулировал рост фитнес-индустрии в Новосибирске.