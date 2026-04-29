Новосибирские спасатели эвакуировали 10 человек из зоны подтопления

В Колыванском районе и Маслянинском муниципальном округе сохраняется тревожная ситуация из-за подъёма уровня воды в реках Бердь, Бакса и Шегарка. Местные власти и специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области совместно со спасателями Сибирского спасательного центра и Искитимского поисково-спасательного отряда ведут постоянный мониторинг обстановки и оказывают поддержку населению.

С момента начала затопления эвакуированы десять человек, пятеро из которых размещены в пункте временного пребывания, остальные находятся у своих родных.

— В рабочем посёлке Маслянино сотрудники МЧС России и искитимские спасатели провели работы по укреплению тела дамбы. По итогам авиаразведки по руслу реки Бердь заторов и подтопленных участков нет, — говорится в сообщении.

За сутки в сёлах Пихтовка и Пономарёвка освободились от воды семь домов и один приусадебный участок. Спасатели совместно с местными властями обеспечивают граждан предметами первой необходимости, включая продукты и питьевую воду.

Согласно данным гидропостов, сейчас уровень воды в трёх водоёмах двух муниципалитетов близок к критическим значениям и продолжает падать. Для мониторинга рек и прилегающих территорий используются беспилотные летательные аппараты.

Ранее редакция сообщала о том, что в Колыванском районе Новосибирской области ввели режим ЧС из-за паводка.