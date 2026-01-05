Гостевые дома в четырех регионах Сибири запретили сдавать без включения в реестр

В России стартовал эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов. Его цель — легализовать доход частников от сдачи личного жилья в аренду и создать благоприятные условия для российского туризма.

Первыми в проект вошли Алтай, Дагестан, Крым, Алтайский, Краснодарский, Приморский и Ставропольский края, а также в Архангельская, Владимирская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Ленинградская, Ростовская и Херсонская области, Севастополь и федеральная территория Сириус.

Для гостевых домов в этих регионах установлены определенные требования. Так, владельцы должны зарегистрироваться в специальном реестре Росаккредитации для предоставления услуг, а в объявлении о сдаче обязательно указать идентификационный номер. При этом у них появилась возможность регистрировать дома по упрощенной форме.

С 1 января 2026 года информацию о гостевом доме в этих регионах в интернете, в том числе на сайтах-агрегаторах, разрешено размещать только с указанием идентификационного номера и ссылки на запись в реестре Росаккредитации. Деятельность гостевых домов, не внесенных в реестр, будет запрещена.

Сдавать гостевые дома по новым правилам также придется предпринимателям Адыгеи, Бурятии, Астраханской и Нижегородской областей. Данный закон уже подписан президентом Владимиром Путиным. В этих регионах новые требования начнут действовать с первого января 2027 года.

Напомним, в мае 2025 года Минэкономразвития Республики Алтай опубликовало первый список незаконных средств размещения, которые могут быть снесены. Однако новосибирские туристы обнаружили, что она продолжают принимать гостей. Кроме того, в регионе активно шло строительство новых гостевых домов и отелей.

Ранее редакция сообщала о том, что только половина гостиниц Новосибирской области вошли в реестр Росаккредитации.