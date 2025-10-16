Рекламодателям

Владельцам собак предложили самим организовывать площадки для выгула в Новосибирске

  • 16/10/2025, 09:00
Автор: Оксана Мочалова
выгул собак
Собаководы заявляют, что на территории ЖК для них нет места

По данным ВЦИОМ, каждая третья семья России владеют собаками. Однако жизнь в городе с четвероногими питомцами связана с большим количеством ограничений и запретов, в том числе запрет на посещение парков и скверов. В редакцию Infopro54 обратились жители, Заельцовского района, проживающие рядом с Тимирязевским сквером и Дендрологическим парком. По их словам, хозяевам собак, оказалось негде гулять со своими питомцами. Причиной тому стал полный запрет на выгул животных в дентропарке и сквере.

— Перед выборами 2025 года нами был подготовлен список предложений, так называемых наказов, кандидату в депутаты горсовета Новосибирска Николаю Твилинёву Мы предложили, например, устранить запрет на нахождение собак в сопровождении владельцев в городских парках, в том числе Дендропарке, а также проработать совместно с администрацией парка и активом владельцев собак разумных правил посещения парков с питомцами. Под наказами подписались 116 жителей домов вокруг дендропарка. Николай Твилинёв не прошёл на выборах, но остался помощником депутата Заксобрания Антона Тыртышного. Он пообещал помогать нам в решении проблемы и подключить к процессу юристов. Мы находимся с ним на связи. Кроме того, нами было написано несколько обращений к властям через портал «Госуслуги». В ответ пока приходят только сообщения о том, что письма переданы в те или иные инстанции, — рассказала корреспонденту Infopro54 член инициативной группы, владелица собаки Елена Петренёва.

В Управлении по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска в ответ на запрос редакции напомнили, что согласно пункту 4.13 Правил благоустройства территории города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города в 2017 году, в перечень мест, запрещённых для выгула животных входят: озеленённые зоны отдыха (в том числе парки и скверы), площади и места массового пребывания людей, детские и спортивные площадки, пляжи, кладбища, рынки и места проведения массовых мероприятий территории образовательных, медицинских, культурных и спортивных организаций, а также организаций в сфере молодёжной политики.

Выгуливать домашних животных разрешено на специально оборудованных площадках, территориях общего пользования, а также участках, определённых правообладателями земельных участков (в случаях, когда выгул домашних животных осуществляется их собственниками на принадлежащей территории).

В департаменте добавили, что благоустройство общественных озеленённых территорий города Новосибирска осуществляется в соответствии с разработанными дизайн-проектами и проектно-сметной документацией. При их подготовке учитываются потребности жителей, и отдельные проекты предусматривают размещение специализированных зон для выгула (дрессировки) домашних животных.

— В рамках реализации проектов благоустройства площадки для выгула (дрессировки) собак предусмотрены в составе благоустройства следующих общественных озеленённых территорий: сквер «Сибиряков-Гвардейцев», сквер имени М. И. Калинина, парк «Чемской берег», сквер имени Бугакова, сквер по улице Демакова и сквер «Нарымский», — говорится в ответе.

Кроме того, специализированная площадка для выгула (дрессировки) домашних животных уже реализована в 2023 году в сквере «Героев Донбасса». Здесь представители местных сообществ осуществляют ее санитарно-нормативное состояние самостоятельно с согласованием МАУ «Горзеленхоз».

В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города редакции добавили, что на территории Новосибирска имеются действующие площадки для выгула собак, часть из которых оборудована за счет внебюджетных средств (например, застройщиками). Кроме того, установлено более 100 «дог-боксов» (по данным 2ГИС в Новосибирске размещены 270 площадок для выгула собак, в том числе 162 «дог-боксов» — Ред.), прежде всего на придомовой территории многоквартирных жилых домов и возле ветеринарных учреждений.

В мэрии сообщили, что собственники помещений многоквартирных жилых домов могут самостоятельно организовать место (площадку) для выгула домашних животных, дрессировки собак на территории МКД, определив на общем собрании собственников порядок проведения данных работ, размер и способ их финансирования. В рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска», на эти цели может быть выделена субсидия из городского бюджета (субсидия составляет 50% от общей суммы затрат).

Однако Елена Петренёва подчёркивает, что прогулка с собакой не предназначена только для того, чтобы она сходила в туалет. По её словам, питомцу, как ребенку, важно познавать окружающий мир. Ему необходима физическая нагрузка, социализация и общение с другими собаками.

— Прогулка с собакой в первую очередь нужна самому владельцу для поддержания здоровья и физической формы – не человек выгуливает собаку, а собака выгуливает человека! Мой муж после инсульта восстановился достаточно быстро только благодаря 1,5-2-х часовым прогулкам по территории дикого леса, который за забором дендропарка, а нам перекрыли проход со стороны автодрома, где можно, минуя основную территорию спокойно проходить к месту занятия физкультурой человека с собакой, — говорит собеседница редакции.

Она отмечает, что на территории дендропарка на сегодняшний день много неухоженных мест, где годами не спиливаются аварийные деревья. Елена Петренёва констатировала, что никто из дендропарка не гоняет «кладоискателей», которые ломают ветки, разрывают корни, и не утруждают себя остаться незамеченными и избегать свидетелей.

— Мы посетили ближайшую к нам площадку для выгула собак, расположенную на ул. Холодильной. Она больше похожа на вольер. На ней даже одной собаке недостаточно места, чтобы побегать. Попробуйте 1,5 часа на морозе или жаре походить кругами, как тигр в клетке! Сложно представить, если здесь одновременно соберутся несколько питомцев разных пород — получается очень тесный рассадник бактерий и вирусов. Собаке нужны кустики, трава, простор. Мы не говорим о том, чтобы владельцам собак предоставили возможность гулять по всему дендропарку. Нам достаточно тропинок вдоль забора Зоопарка и от входа со стороны автодрома для прохода к р.Ельцовка и дикий лес, — отметила Елена Петренёва.

Пока же «ловят только владельцев собак, которые убирают не только за питомцами, но и за прочими сапиенсами помойку, в т.ч. битое стекло, пластик, жестянки, мелкий мусор от хлопушек и прочего мусора», считают владельцы собак. Тем временем, штраф за нахождение четвероногих на территории дендропарка увеличен с 4 до 5 тысяч рублей и вопрос остаётся открытым.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске разработан новый закон о борьбе с бездомными животными. Зоозащитники уверены, что предлагаемые изменения обернутся массовым убийством отловленных собак.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Регион не задан

Теги : дендропарк Выгул собак


