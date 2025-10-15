На торги под застройку выставлены пять участков в «СмартСити» Новосибирска

«Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» объявило аукционы на право заключения договоров о комплексном развитии территории в новом микрорайоне «СмартСити-Новосибирск»\ «Интеград».

На торги выставлено пять участков:

28795 кв метров по стартовой цене 85,2 млн рублей с НДС

28 277 кв. м — 83,8 млн рублей

19 149 кв. м — 59,2 млн рублей

20 000 кв. м — 61,8 млн рублей

19 136 кв. м — 59,4 млн рублей.

Шаг аукциона составляет 5% от цены на повышение.

Аукционы намечены на 12 ноября.

Стоит отметить, что 14 октября в Новосибирске прошла презентация проекта для застройщиков. По информации редакции, интерес был очень высокий. В презентации приняли участие более 100 представителей строительных компаний, а также банков. Среди девелоперов было много иногородних.

— В аукционе могут принять участие все застройщики на равных условиях. Правительство обрасти и оператор КРТ обеспечат создание необходимой инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, объектов транспортной и социальной инфраструктуры, — сообщил министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов.

Напомним, общая площадь подлежащей комплексному развитию территории «СмартСити-Новосибирск»\ «Интеград» составляет 180 га, из которых на 47 га предусмотрено жилищное строительство, на 37 га располагается зона городских лесов, 17 га запланировано под благоустройство и озеленение, 15 га — для размещения объектов научно-производственной сферы. Реализация проекта рассчитана до 2035 года. На площадке КРТ за это время планируется возвести 630 тыс. кв. м. жилья, более 70 тыс. кв. м научно-производственных помещений, а также деловой и социальной инфраструктуры: 2 школы, 3 детских сада, поликлинику, многофункциональный спортивный комплекс и т.д. Для молодежи предусмотрен арт-квартал площадью 3 350 кв. м, расположенный в общественно-деловой зоне. По данным Минстроя, совокупный объем инвестиций в проект оценивается в 150 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что АРЖС занимается развитием КРТ «Клюквенный» и «Устье реки Иня».