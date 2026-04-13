Новосибирские ветераны получат по 10 тысяч рублей ко Дню Победы

В Новосибирске к Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 10 тысяч рублей. Средства поступят одновременно с апрельской пенсией. Эта ежегодная поддержка была введена указом президента в 2019 году и предназначена для участников боевых действий, партизан, подпольщиков и защитников Ленинграда. Об этом информирует отделение СФР по Новосибирской области.

Ветеранам не нужно будет подавать заявления или посещать фонд лично. Специалисты выполнят все необходимые действия автоматически, используя уже имеющиеся в системе данные. Средства будут переведены на банковский счет получателя или доставлены через почтовое отделение, как обычно. В Новосибирской области выплаты получат 58 ветеранов.

Для инвалидов и участников войны, помимо основной суммы, предусмотрены дополнительные формы поддержки. В частности, им выплачиваются ежемесячные денежные пособия и компенсации за уход. Многие из этих граждан имеют право на получение двух пенсий одновременно: по старости и по инвалидности. Кроме того, фиксированная часть их страховых пенсий увеличена вдвое в связи с возрастом или особым статусом. Все эти выплаты осуществляются через Социальный фонд.

