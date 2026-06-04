Правительство Новосибирской области заключило первые соглашения на ПМЭФ-2026

В первый день форума было заключено важное соглашение между руководством Новосибирской области, АО «Корпорация развития Новосибирской области» и Группой компаний «Дело». Это партнерство открывает путь к совместной разработке амбициозных транспортно-логистических проектов на территории региона.

Документ направлен на реализацию логистического потенциала региона. Церемонию подписания провели губернатор Андрей Травников, заместитель генерального директора ГК «Дело» по работе с госорганами Андрей Соколов и временно исполняющая обязанности генерального директора Корпорации развития НСО Ольга Молчанова.

Глава региона подчеркнул практическую направленность соглашения, заявив, что любой подобный проект, особенно в условиях снижения общей инвестиционной активности, представляет особую ценность. Ему оказывается полное сопровождение в стремлении создать максимально благоприятные условия для инвесторов. Соглашение с ГК «Дело» является важным шагом в комплексном развитии транспортно-логистической сферы Новосибирской области и ее агломерации.

Данное соглашение развивает предыдущие договоренности между ГК «Дело» и Правительством Новосибирской области, которые уже предусматривали сотрудничество в сфере развития транспортно-логистической инфраструктуры и социальных проектов.

Достигнутые на Петербургском международном экономическом форуме договоренности станут фундаментом для разработки долгосрочных инфраструктурных решений, которые будут востребованы в ближайшие годы. Работа будет сосредоточена на анализе технико-экономических и финансовых аспектов будущих инициатив, предоставлении информационно-консультационной поддержки и актуализации региональной нормативной базы для успешной реализации проектов.

Андрей Соколов отметил, что Новосибирская область – это стратегический центр на пересечении ключевых транспортных коридоров страны. Здесь сосредоточены огромные перспективы для развития логистической инфраструктуры, а данное сотрудничество укрепит транспортный каркас Сибири, что позитивно скажется на экономике всего макрорегиона.

Ольга Молчанова добавила, что сейчас Новосибирская область – это мощный логистический хаб с высоким потенциалом роста, а не просто транзитная зона. Бизнес активно нуждается в современной инфраструктуре, поэтому данное соглашение – стратегически важный шаг. Оно позволит качественно трансформировать логистическую среду региона, сделав ее более эффективной для грузоотправителей. Корпорация развития НСО, в свою очередь, окажет всестороннюю поддержку, чтобы совместные планы ГК «Дело» и областного правительства были реализованы в кратчайшие сроки.