В Новосибирске в седьмой раз пытаются продать недостроенный ТРК «Подсолнух»

В Новосибирске состоится седьмой аукцион по продаже долгостроя — торгово-развлекательного комплекса «Подсолнух», находящегося на улице Ватутина. Торги назначены на 14 июля 2026 года.

Организацией аукциона занимается Департамент земельных и имущественных отношений мэрии. Продажа стала возможной после решения Ленинского районного суда, который постановил изъять объект у прежних владельцев. Начальная цена продажи составляет 822 050 222 рубля, что на 15% меньше, чем на предыдущем аукционе, который не состоялся из-за отсутствия участников.

История «Подсолнуха» началась более двух десятилетий назад. Строительство комплекса стартовало в 2006–2007 годах. Инициатором выступила компания ООО «Проектная компания «Подсолнух», собравшая средства от более чем 280 частных инвесторов, как физических, так и юридических лиц. Планировалось завершить объект в 2009–2010 годах, но из-за экономических трудностей и банкротства подрядчика стройка остановилась. На тот момент готовность конструкций составляла 74%, и с тех пор здание только разрушается вандалами.

В 2022 году суд изъял здание у владельцев. Причиной стали истекший срок аренды земли и нарушения градостроительных норм. Параметры объекта не соответствовали регламенту: застройщик превысил допустимый процент застройки, вышел за границы участка, а число парковочных мест не соответствовало нормативам. Ленинский районный суд обязал муниципалитет выставить недострой на торги, но процесс затянулся.

В 2024 году группа инвесторов подала иск в арбитражный суд против мэрии. Они требовали признать незаконным бездействие чиновников, которые три года не могли организовать продажу объекта. Суд первой инстанции встал на сторону инвесторов.

Мэрия пыталась обжаловать это решение, но в марте 2026 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отклонил кассационную жалобу. Суд запретил чиновникам затягивать реализацию недостроя.

Стартовая цена объекта на первых аукционах составляла 1,8 млрд рублей.

Стоит отметить, что еще одним знаковым объектом-долгостроем с большим количеством инвесторов является автовокзал, расположенный в начале Красного проспекта.

Ранее редакция сообщала о том, что продажа ТЦ «Подсолнух» в Новосибирске снова сорвалась.