ВТБ планирует открыть и реновировать более 440 офисов к концу 2025 года

Об этом сообщил агентству ТАСС Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ, в рамках инвестиционного форума «Россия зовет!». Agile подразумевает разделение работы на короткие этапы с акцентом на постоянное улучшение.

По словам Пьянова, этот год станет рекордным по числу открытий и реконструкций офисов. Ожидается, что до конца 2025 года будет реализовано свыше 440 проектов, что значительно превышает прошлогодний показатель в 165. Банк впервые внедряет agile-подход в процессы открытия и обновления офисов.

На данный момент уже завершено 350 проектов, и планируется завершить еще около 100 до конца года. Пьянов подчеркнул, что таких темпов обновления офисов в истории банка еще не было. Отмечается, что новые офисы отличаются комфортом, современным дизайном и функциональностью. В качестве примера уникального проекта он упомянул будущий офис в ГУМе, для которого разрабатываются специальные витрины.

В 2026 году банк продолжит развитие и оптимизацию сети, запланировав реализацию 470 проектов.