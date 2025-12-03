Свыше 800 новосибирцев получили травмы на улицах города из-за гололеда

По информации областного Минздрава, за две недели — с 6 по 19 ноября — травмы из-за гололеда получил 861 новосибирец. Об этом на сессии горсовета сообщил спикер Дмитрий Асанцев. Он подчеркнул, что это только данные травмпунктов без учета информации больниц скорой помощи.

— В прошлом году за две недели в травмопункты обратились 404 человека, в этом — уже в два раза больше. Причем речь идет о переломах, вывихах кистей рук, локтей, плечевой кости, а также переломах шейки тазобедренного сустава. Для пожилых людей последняя травма крайне серьезная, так ка после нее они практически не восстанавливаются и живут инвалидами в лежачем положении, — подчеркнул Асанцев.

Он обратился к заместителю мэра Иосифу Кодалаеву с просьбой обращать больше внимания на то, как управляющие компании работают и убирают закрепленные за ними территории.

Депутат Александр Тарасов добавил, что эти травмы были получены в период температурных качелей, когда все таяло, а потом быстро замерзало.

— Мы направили эту информацию в адрес всех депутатов, чтобы они могли ее проверить по своим округам. Травмы жесткие. Мы предлагаем детально изучить в каких районах и на какие участки нужно обратить внимание, — заявил он.

Стоит отметить, что один из депутатов горсовета Ерлан Байжанов оказался в числе пострадавших от гололеда. На сессии он сидел с загипсованной рукой.

Депутат Кирилл Покровский поинтересовался у заммэра как в городе идет борьба с гололедом не только на тротуарах, но и на дорогах. Он сообщил, что к нему поступали жалобы от горожан, которые рассказывали, что фуры не могут проехать по замерзшим улицам, буксуют, а на некоторых участках встают на прикол на сутки, в результате формируются пробки.

Иосиф Кодалаев сообщил, что использование противогололедных материалов в этом году осложняют резкие перепады погоды и повышенная влажность. По его словам, на дорогах первой, второй и третьей категории в городе в этом году не используется песко-соляная смесь. Она применяется только на дорогах четвертой и пятой категории.

Для обработки тротуаров в перспективе планируется использовать реагенты с мраморной крошкой.

— Это природный материал низкой прочности, который стирается при этом, не забивая ливневую канализацию, и спокойно смывается водой, то есть его не нужно будет убирать весной. В качестве эксперимента в начале следующего года мы планируем приобрести 500 тонн. Посмотрим на эффективность, — отметил чиновник.

Напомним, в середине ноября после сильных снегопадов руководители районных администраций и ДЭУ получили 22 представления от прокуратуры. В отношении 8 должностных лиц дорожных учреждений возбуждены дела об административных правонарушениях. Мэру Новосибирска вынесено представление за недостаточный контроль за деятельностью районных администраций и дорожного департамента.

Ранее редакция сообщала о том, что в борьбе со снегом и гололедом в городе мешают автомобилисты и управляющие компании.