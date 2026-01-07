Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Вторая ледовая переправа открылась в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Дата:

На переправе две полосы, работает она с 8:30 до 18:30

Ледовая переправа «Ордынское – Нижнекаменка» открыта! Теперь путь через водохранилище стал безопаснее и короче.

Раньше приходилось делать многокилометровый объезд, но теперь есть официально оборудованный маршрут. Лёд толщиной 35–45 см выдерживает машины до 5 тонн. На переправе две полосы движения, и она работает с 08:30 до 18:30.

На берегах установлены спасательные посты, и переправа прошла проверку комиссии.

МЧС предупреждает:

  • Не выходи на лёд в других местах — это опасно и запрещено.
  • На переправе не превышай скорость, не останавливайся и не разворачивайся.
  • Если метель — лучше перенести поездку.

Дорогу стоимостью 7,5 миллионов рублей, изначально оцененную в 9,377 миллионов, построила компания ООО «Автострой».

Это вторая ледовая переправа в регионе. В конце декабря заработала переправа «Спирино – Чингис», работающая с 9:00 до 18:00 для машин до 5 тонн. Толщина льда на момент открытия составила 32 см.

Первую зимнюю дорогу построило ООО «Алмаз-Профи». Компания выполнила работы за 4,336 миллионов рублей, хотя начальная стоимость была выше — 4,379 миллионов.

Ранее редакция сообщала о том, что первую канатную дорогу в Новосибирске построят в рамках концессии.

Источник фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Актуальный разговор

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : Открытие ледовая переправа

291
0
0
Предыдущая статья
В Новосибирской области появился социальный навигатор в мессенджере MAX
Следующая статья
Финал театрального года в Новосибирске принёс большой урожай музыкальных сказок

Финал театрального года в Новосибирске принёс большой урожай музыкальных сказок

Полтора предновогодних месяца в наших театрах — традиционный контекст для сценических сказок. Традиция эта заложена и даже сакрализирована «Щелкунчиком» Чайковского. А НОВАТ, соответственно, её главный носитель. В Новосибирске говорим «Щелкунчик» (6+)— подразумеваем НОВАТ.

И в этом сезоне хореографическая сказка о разумной дробилке для орехов — тоже абсолютная доминанта НОВАТовского декабря и января. Версия Юрия Григоровича, разнообразие составов и множество показов.

Читать полностью

В Новосибирской области появился социальный навигатор в мессенджере MAX

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области запустили виртуального помощника в мессенджере MAX. Теперь жители могут получать консультации по социальной поддержке и субсидиям через «Социального навигатора НСО». Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития и связи региона.

— Виртуальный консультант Николай также сможет предоставить актуальную информацию о работе центров социальной поддержки населения и клиентских служб с графиком работы и адресами, — добавил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

Читать полностью

«Не для среднего кармана»: новосибирцы подсчитали, в какую сумму обходится отдых в Шерегеше в 2026 году

Автор: Мария Гарифуллина

Часть длинных новогодних каникул многие жители Новосибирска традиционно решили провести в Шерегеше. Один из самых популярных горнолыжных курортов в этом сезоне стал еще дороже, говорят те, кто съездил туда в декабре или в первых числах января. Infopro54 публикует рассказы горнолыжников и сноубордистов о ценах на размещение, ски-пассы и еду в заведениях общепита.

Житель Новосибирска Константин уже более двадцати лет катается на горных лыжах, и Шерегеш для него, как и для многих новосибирских спортсменов, — место привычное и часто посещаемое. Поэтому и динамику цен ему отследить несложно.

Читать полностью

Проекты образовательного туризма появятся в Новосибирской области в 2026 году

Автор: Юлия Данилова

Агентство стратегических инициатив включило 15 регионов России в пилотный проект по развитию образовательного туризма. В этот список попала и Новосибирская область. В регионах будет внедряться Целевая модель детского и молодежного образовательного туризма.

— Для субъектов это означает формирование комплексной отрасли — от нормативной базы до инфраструктуры, что повысит инвестиционную привлекательность территорий и создаст новые рабочие места. Модель также станет инструментом для патриотического воспитания и профориентации, — пояснили в АСИ.

Читать полностью

Самый длинный отпуск в 2026 году новосибирцы смогут получить в январе и мае

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году сотрудники, работающие по окладной системе при пятидневной рабочей неделе, смогут существенно варьировать продолжительность отдыха и размер отпускных в зависимости от выбранного месяца. Самый длинный отпуск новосибирцы, как и другие россияне, смогут оформить в январе и мае, а самые крупные выплаты — получить в июле.

Наиболее выгодным месяцем для ухода в отпуск с точки зрения размера отпускных в 2026 году станет июль — в нем 23 рабочих дня. При расчете среднего заработка это позволяет получить максимальную выплату.

Читать полностью

Природные объекты и поселки с зимними названиями нашли в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Наименования более 20 населенных пунктов и природных объектов имеют «зимние» корни. О этом сообщили специалисты Росреестра, проанализировав информационную базу региона.

— С символом праздника связаны «елочные» названия мест: реки Еловая, Еловка, Еловочка и Еловый Падун, остров Еловый, озеро Елочкино, рямы Еловские, урочище Еловый Остров, а в Черепановском районе — поселок Еловкино, — отметили в ведомстве.

Читать полностью
Актуальный разговор

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Культура Общество

Финал театрального года в Новосибирске принёс большой урожай музыкальных сказок

Общество

Вторая ледовая переправа открылась в Новосибирской области

Общество

В Новосибирской области появился социальный навигатор в мессенджере MAX

Общество Спорт Стиль жизни Туризм

«Не для среднего кармана»: новосибирцы подсчитали, в какую сумму обходится отдых в Шерегеше в 2026 году

Бизнес Туризм

Проекты образовательного туризма появятся в Новосибирской области в 2026 году

Бизнес Общество

Самый длинный отпуск в 2026 году новосибирцы смогут получить в январе и мае

Культура Общество

Природные объекты и поселки с зимними названиями нашли в Новосибирской области

Общество

Движение автобусов и грузовиков по новосибирским трассам временно ограничили

Бизнес Общество

Ритейлеры Новосибирска недосчитались покупателей в четвертом квартале

Актуальный разговор Бизнес Общество

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

Культура Общество

Рождественскую литургию из Вознесенского собора Новосибирска покажут онлайн

Власть Недвижимость Общество

Застройщикам Новосибирска вновь разрешили не платить штрафы за срыв сдачи домов

Власть Право&Порядок

Самые громкие дела, возбужденные в отношении чиновников, в Новосибирской области

Общество

Долги новосибирцев за ЖКХ на миллиард рублей переданы приставам

Как безопасно пользоваться бесплатным Wi-Fi в праздники, рассказали новосибирцам

Общество

«Защита от клеветы»: алгоритм действий в конфликтах с участием педагогов прописали школам Новосибирска

Культура Общество

Известный шеф-повар Сырников раскрыл новосибирцам секреты рождественского стола

Общество

Развод подорожал в восемь раз в Новосибирске

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности