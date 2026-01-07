Вторая ледовая переправа открылась в Новосибирской области

Ледовая переправа «Ордынское – Нижнекаменка» открыта! Теперь путь через водохранилище стал безопаснее и короче.

Раньше приходилось делать многокилометровый объезд, но теперь есть официально оборудованный маршрут. Лёд толщиной 35–45 см выдерживает машины до 5 тонн. На переправе две полосы движения, и она работает с 08:30 до 18:30.

На берегах установлены спасательные посты, и переправа прошла проверку комиссии.

МЧС предупреждает:

Не выходи на лёд в других местах — это опасно и запрещено.

На переправе не превышай скорость, не останавливайся и не разворачивайся.

Если метель — лучше перенести поездку.

Дорогу стоимостью 7,5 миллионов рублей, изначально оцененную в 9,377 миллионов, построила компания ООО «Автострой».

Это вторая ледовая переправа в регионе. В конце декабря заработала переправа «Спирино – Чингис», работающая с 9:00 до 18:00 для машин до 5 тонн. Толщина льда на момент открытия составила 32 см.

Первую зимнюю дорогу построило ООО «Алмаз-Профи». Компания выполнила работы за 4,336 миллионов рублей, хотя начальная стоимость была выше — 4,379 миллионов.

